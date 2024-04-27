「許志家駒」馮彥中｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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馮彥中Scott以代號「許志家駒」參加福祿壽訓練學院學員，屬於Professor Sau李思捷隊。47歲的他，專長於聲音模仿，能夠完美模仿杜德偉、李克勤等多位藝人。馮彥中擁有加拿大溫莎大學經濟學學士學位，曾為了追逐音樂夢想放棄全職工作。他的表演經歷包括在各種演出及音樂創作方面的豐富經驗，展現了他對藝術的深厚情感和專業技能。
「許志家駒」馮彥中個人資料一覽
- 分組：Professor Sau 李思捷隊成員
- 姓名：馮彥中 Scott
- 代號：「許志家駒」
- 年齡：47歲
- 現時職業：歌手、自由工作者
- 專長：聲音模仿
- 學歷：University of Windsor (Canada) B.A. Economics
「許志家駒」馮彥中個人簡介
自小喜歡看電視、醉心研究音樂創作及彈奏的Scott，是典型為了符合家人「搵食」願望、而放棄全力追夢的例子。雖然如此，大學畢業後投身航空公司任空服員的Scott，有盡量爭取在休息及工餘時間寫歌、創作音樂及練習樂器，讓自己時刻為「追夢」作最好準備。終於Scott獲某大版權公司相中成為作曲人，更曾與鄭秀文合作打造歌曲，原本的開心事豈料卻是「夢想幻滅」的開始。因為在版權公司的種種不平等遭遇，令本著「想留啲作品響個地球上」心態創作的Scott因心淡漸漸遠離了創作及夢想…
直到疫情發生，Scott失去了航空公司的穩定工作後，他又突然憶起當初追求音樂的那團火，並先後推出個人單曲《愛你未夠多》及《油麻地的一場風雨》等，但卻又因獨立歌手要面對的種種困難及問題再度迷失。不過Scott依然堅持著，毅然報讀機電署水喉工程、考獲水喉中工牌轉行整水電之餘，還兼任樂器教育、扮演不同性格顧客嘅商舖臥底等不同兼職，為生活及夢想的平衡繼續努力。
「許志家駒」馮彥中表演履歷
杜德偉、李克勤、譚詠麟、張國榮、王傑、四大天王、許志安、黃家駒、薜影儀、林子祥、羅文、金剛、尹光、張家、黃光亮等。
其他專長：作曲、填詞、搖滾音樂
「許志家駒」馮彥中曾獲奬項及特別個人經歷
- Rockschool Guitar Grade 8
- Rockschool Vocal Grade 8;
- 21st CASH作曲家填詞家協會原創歌曲-《親疏之別》獲網上最受歡迎歌曲
- 24th CASH作曲家填詞家協會原創歌曲-《魂遊太虛》獲季軍
- 第三十五屆十大中文金曲-作曲獎，《活著為求什麼》（主唱：李克勤）
「許志家駒」馮彥中表演片段
圖片來源：TVB