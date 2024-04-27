「許志家駒」馮彥中｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

馮彥中Scott以代號「許志家駒」參加福祿壽訓練學院學員，屬於Professor Sau李思捷隊。47歲的他，專長於聲音模仿，能夠完美模仿杜德偉、李克勤等多位藝人。馮彥中擁有加拿大溫莎大學經濟學學士學位，曾為了追逐音樂夢想放棄全職工作。他的表演經歷包括在各種演出及音樂創作方面的豐富經驗，展現了他對藝術的深厚情感和專業技能。

