久別重逢︱許恩怡首次擔正演技獲讚自然動人 20歲星二代背景超強大
久別重逢︱許恩怡首次擔正獲封「新國民初戀」
現年20歲的許恩怡（Natalie），在電影《久別重逢》中與鄭伊健、Ian陳卓賢及蔡思韵齊齊擔正做主角。許恩怡在戲中飾演少女夏文萱，憑著甜美的臉孔，加上青春、活潑的性格，令不少觀眾都大讚許恩怡為「新一代國民初戀」。
許恩怡為MIRROR成員MV御用女主角
今次同Ian陳卓賢拍電影的許恩怡，原來同MIRROR成員早有淵源。許恩怡在2021年入行後，曾經接拍過5個MV，其中4個均為MIRROR成員的作品，包括Edan和古巨基的《漂流教室》、Ian陳卓賢的《Lost At First Sight》、《Thank You Postman》和《以孤獨命名》。
許恩怡年紀輕輕作品多
20歲的許恩怡在17歲開始入行，入行短短3年已經拍過多套電影，包括《但願人長久》、《爆裂點》和《焚城》等等。許恩怡亦有4部電影作品在手等待上映，其中在與廖子妤合作的馬來西亞劇情片《搖籃凡世》中飾演懷孕少女，不少觀眾都表示非常期待。
柏安妮女兒許恩怡 首次拍電影獲新人獎
許恩怡還有另一個身份，就是80年代女神柏安妮（Ann Bridgewater）的20歲女兒，現在是Cool Style旗下的藝人，亦是影壇新貴，去年她首次拍攝內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》，就獲得「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎的「最佳新人獎」。許恩怡坦言媽媽柏安妮對她演藝之路影響甚深，而息影多年的柏安妮雖然當年為家庭絕跡娛樂圈，並沒有安於做全職媽媽，在心理學上不斷進修，現為臨床心理學家！
受母影響入行首套電影即獲獎
許恩怡在2021年正式出道，在經理人Kim的帶領下踏足演藝圈。她一向品學兼優，3歲就開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院的分級及職業考試，在2019年參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃。另外，她亦接受過武術訓練，擅⻑劍術、長拳、太極等，在武術及舞蹈領域均取得優異成績，而且在公開比賽上獲得不少獎項，十項全能。
與「溜冰王后」媽媽溜冰不似母女
許恩怡媽媽柏安妮為中、英、馬來西亞混血兒，在80年代紅極一時，雖然已經淡出圈中多年，但依然保養的極好。前幾年，許恩怡與媽媽柏安妮接受專訪時，曾經在太古城中心溜冰場大玩花式溜冰，二人玩得十分暢快，一點都不似母女。想當年柏安妮入行前曾參加香港花式溜冰比賽奪冠，有「溜冰王后」稱號，如今在場上絲毫不減當年的清純氣質，動作依舊敏捷！ 照片中可以看到，已離巢多年的柏安妮保養得很好，只是臉上多了一點歲月的痕跡。現在女兒可以繼承母親的美貌，延續那份獨特風彩。