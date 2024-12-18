許恩怡

久別重逢︱許恩怡首次擔正演技獲讚自然動人 20歲星二代背景超強大

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Keith

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由鄭伊健、許恩怡、Ian陳卓賢及蔡思韵主演的香港奇幻愛情電影《久別重逢》，日前舉行了數場優先場。不少入場觀眾都大讚20歲的女主角許恩怡表現出色，首次擔正的她演活角色，獲封為「新國民初戀」！

久別重逢︱許恩怡首次擔正獲封「新國民初戀」

現年20歲的許恩怡（Natalie），在電影《久別重逢》中與鄭伊健、Ian陳卓賢及蔡思韵齊齊擔正做主角。許恩怡在戲中飾演少女夏文萱，憑著甜美的臉孔，加上青春、活潑的性格，令不少觀眾都大讚許恩怡為「新一代國民初戀」。

許恩怡 許恩怡在電影《久別重逢》中飾演少女夏文萱（圖片來源：官方提供）
許恩怡在電影《久別重逢》中飾演少女夏文萱（圖片來源：官方提供）
許恩怡 同Ian有好多對手戲。（圖片來源：官方提供）
同Ian有好多對手戲。（圖片來源：官方提供）
許恩怡 少女味爆棚，獲封「新一代國民初戀」（圖片來源：官方提供）
少女味爆棚，獲封「新一代國民初戀」（圖片來源：官方提供）

許恩怡為MIRROR成員MV御用女主角

今次同Ian陳卓賢拍電影的許恩怡，原來同MIRROR成員早有淵源。許恩怡在2021年入行後，曾經接拍過5個MV，其中4個均為MIRROR成員的作品，包括Edan和古巨基的《漂流教室》、Ian陳卓賢的《Lost At First Sight》、《Thank You Postman》和《以孤獨命名》。

許恩怡 許恩怡在《飄流教室》中飾演暗戀好友Edan已久，在MV最後陪失戀的Edan飲啤酒。（圖片來源：《飄流教室》截圖）
許恩怡在《飄流教室》中飾演暗戀好友Edan已久，在MV最後陪失戀的Edan飲啤酒。（圖片來源：《飄流教室》截圖）
許恩怡 同Ian合作過3部MV，非常有默契！（圖片來源：《Thank You Postman》截圖）
同Ian合作過3部MV，非常有默契！（圖片來源：《Thank You Postman》截圖）

許恩怡年紀輕輕作品多

20歲的許恩怡在17歲開始入行，入行短短3年已經拍過多套電影，包括《但願人長久》、《爆裂點》和《焚城》等等。許恩怡亦有4部電影作品在手等待上映，其中在與廖子妤合作的馬來西亞劇情片《搖籃凡世》中飾演懷孕少女，不少觀眾都表示非常期待。

許恩怡 許恩怡在《但願人長久》中飾演「子缺」。（圖片來源：IG@goldenscenehk）
許恩怡在《但願人長久》中飾演「子缺」。（圖片來源：IG@goldenscenehk）
許恩怡 許恩怡在與廖子妤合作的馬來西亞劇情片《搖籃凡世》中飾演懷孕少女（圖片來源：《搖籃凡世》劇照）
許恩怡在與廖子妤合作的馬來西亞劇情片《搖籃凡世》中飾演懷孕少女（圖片來源：《搖籃凡世》劇照）

柏安妮女兒許恩怡 首次拍電影獲新人獎

許恩怡還有另一個身份，就是80年代女神柏安妮（Ann Bridgewater）的20歲女兒，現在是Cool Style旗下的藝人，亦是影壇新貴，去年她首次拍攝內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》，就獲得「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎的「最佳新人獎」。許恩怡坦言媽媽柏安妮對她演藝之路影響甚深，而息影多年的柏安妮雖然當年為家庭絕跡娛樂圈，並沒有安於做全職媽媽，在心理學上不斷進修，現為臨床心理學家！

許恩怡 許恩怡出道以來都被指外貌似足同年的木村光希，而氣質則像桂綸鎂。（圖片來源：IG@natalieenyi）
許恩怡出道以來都被指外貌似足同年的木村光希，而氣質則像桂綸鎂。（圖片來源：IG@natalieenyi）

受母影響入行首套電影即獲獎

許恩怡在2021年正式出道，在經理人Kim的帶領下踏足演藝圈。她一向品學兼優，3歲就開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院的分級及職業考試，在2019年參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃。另外，她亦接受過武術訓練，擅⻑劍術、長拳、太極等，在武術及舞蹈領域均取得優異成績，而且在公開比賽上獲得不少獎項，十項全能。

許恩怡 許恩怡憑電影《燃野少年的天空》在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」，不過由於疫情關係，許恩怡未能赴東京出席頒獎禮，只能拍片感謝台前幕後工作人員、經理人及家人的支持。（圖片來源：IG@natalieenyi）
許恩怡憑電影《燃野少年的天空》在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」，不過由於疫情關係，許恩怡未能赴東京出席頒獎禮，只能拍片感謝台前幕後工作人員、經理人及家人的支持。（圖片來源：IG@natalieenyi）
許恩怡 經歷了《燃野少年的天空》的首次電影拍攝後Natalie愛上演戲，由最初戰戰兢兢，很快便適應拍戲的節奏，到最後珍惜拍攝的每一刻，對她來說這確是一次難忘的經驗。（圖片來源：官方圖片）
經歷了《燃野少年的天空》的首次電影拍攝後Natalie愛上演戲，由最初戰戰兢兢，很快便適應拍戲的節奏，到最後珍惜拍攝的每一刻，對她來說這確是一次難忘的經驗。（圖片來源：官方圖片）

與「溜冰王后」媽媽溜冰不似母女

許恩怡媽媽柏安妮為中、英、馬來西亞混血兒，在80年代紅極一時，雖然已經淡出圈中多年，但依然保養的極好。前幾年，許恩怡與媽媽柏安妮接受專訪時，曾經在太古城中心溜冰場大玩花式溜冰，二人玩得十分暢快，一點都不似母女。想當年柏安妮入行前曾參加香港花式溜冰比賽奪冠，有「溜冰王后」稱號，如今在場上絲毫不減當年的清純氣質，動作依舊敏捷！ 照片中可以看到，已離巢多年的柏安妮保養得很好，只是臉上多了一點歲月的痕跡。現在女兒可以繼承母親的美貌，延續那份獨特風彩。

許恩怡 現年56歲的柏安妮已闊別銀幕29年，但站在18歲的女兒身邊，看起來像一對好姊妹一樣。（圖片來源：IG@coolstylemgt）
現年56歲的柏安妮已闊別銀幕29年，但站在18歲的女兒身邊，看起來像一對好姊妹一樣。（圖片來源：IG@coolstylemgt）
許恩怡 為中、英、馬來西亞混血兒的柏安妮，是青春組合「開心少女組」成員，於1982年出道時，曾在電影廣告做閒角，直到1985年在《為你鍾情》中飾演張國榮的妹妹，成為其代表作。（圖片來源：IG@natalieenyi）
為中、英、馬來西亞混血兒的柏安妮，是青春組合「開心少女組」成員，於1982年出道時，曾在電影廣告做閒角，直到1985年在《為你鍾情》中飾演張國榮的妹妹，成為其代表作。（圖片來源：IG@natalieenyi）
許恩怡 柏安妮1985年在電影《我願意》做女主角時， 在太古城中心溜冰場現身，角色度身訂做，片中示範最擅長的溜冰技術。（圖片來源：《我願意》劇照）
柏安妮1985年在電影《我願意》做女主角時， 在太古城中心溜冰場現身，角色度身訂做，片中示範最擅長的溜冰技術。（圖片來源：《我願意》劇照）
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當年柏安妮在事業最璀璨之時，重拾書本，到香港大學進修生物系，結果與港大同學相戀、結婚並誕下兩女，後又考取了職業治療師及臨床心理學家專業資格，專心做個平凡的職業女性。（圖片來源：SundayKiss 圖片庫）
許恩怡 許恩怡是柏安妮的二女，由於樣子清純，獲網民大讚是近年少見的氣質新晉演員！（圖片來源：IG@natalieenyi）
許恩怡是柏安妮的二女，由於樣子清純，獲網民大讚是近年少見的氣質新晉演員！（圖片來源：IG@natalieenyi）
許恩怡 （圖片來源：IG@natalieenyi）
（圖片來源：IG@natalieenyi）
許恩怡 （圖片來源：IG@natalieenyi）
（圖片來源：IG@natalieenyi）

圖片來源：官方提供、IG@goldenscenehk、《搖籃凡世》劇照、MV截圖、IG@natalieenyi、IG@coolstylemgt、《我願意》劇照、SundayKiss 圖片庫

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