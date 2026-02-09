許惠菁簽約Bob公司做司儀 痛失摯愛後勇敢追夢 許紹雄曾斥資700萬支持女兒創業
資深演員許紹雄於去年10月病逝後，獨生女許惠菁在痛失摯愛的陰霾中努力振作，今日（9日）宣佈正式簽約林盛斌（Bob）主理的棋人娛樂，主攻司儀工作。這位曾經被父親寵愛有加的千金小姐，在經歷人生最大打擊後，選擇踏出comfort zone追尋自己的演藝夢想，背後的心路歷程令人動容。
許惠菁感激Bob伸出援手 坦言要學習很多
許惠菁在社交網站發文感謝Bob的邀請，坦承過去半年經歷了接二連三的變化，「3個月內一次又一次咁推我出comfort zone，但係老土啲講句 when life give you lemons, make lemonade。」她特別感激這段艱難時期有家人和朋友的陪伴關懷，令整個適應過程容易了很多。面對新的事業挑戰，許惠菁表現得相當謙虛，「我冇資格繼承爸爸嘅衣鉢呀，我有好多好多嘢要學，希望大家多多指教多多支持。」
父親生前無條件支持女兒追夢
談到已故父親許紹雄對她入行的看法，許惠菁透露爸爸一直都很支持她的決定，「只要我做得開心，爸爸都會支持，所以呢種無條件嘅愛係我永遠都會懷念同感恩。」這份深厚的父女情令人感動，也成為她勇敢踏出新一步的最大動力。許惠菁表示自己在大學時期已經有豐富的司儀經驗，「一路喺呢方面都好有興趣，拍劇拍電影就要睇機會啦，有乜嘢新嘗試都會盡力去做好佢。」
Bob大讚許惠菁清新正能量 已洽談新工作
林盛斌（Bob）對這位新簽藝人讚不絕口，表示早在她開始做YouTube時已經留意到她，「我覺得佢感覺好清新，好有陽光氣息，好正能量。」Bob透露雙方合作的契機是因為許惠菁希望在主持和司儀方面有更多發展，「希望我哋可以提供多啲嘅平台畀佢做佢想做嘅嘢，亦都希望佢嘅出現令到我哋嘅司儀團隊帶嚟新嘅力量。」Bob更透露經理人已經在為她洽談新工作，期待觀眾很快就能看到她在台上的表現。
許紹雄曾斥資700萬支持女兒創業
許紹雄與女兒許惠菁的感情一直非常深厚，這位49歲才得女的慈父對獨生女疼愛有加。許惠菁是一名學霸，2020年在香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，在疫情期間，許紹雄更豪擲700萬元支持女兒開設咖啡店，短短兩年就擴充至3間分店。父女倆還一起踏入YouTube界，拍攝生活日常片段，深受觀眾喜愛，展現了溫馨的親情互動。
