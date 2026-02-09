許惠菁簽約Bob公司做司儀 痛失摯愛後勇敢追夢 許紹雄曾斥資700萬支持女兒創業

資深演員許紹雄於去年10月病逝後，獨生女許惠菁在痛失摯愛的陰霾中努力振作，今日（9日）宣佈正式簽約林盛斌（Bob）主理的棋人娛樂，主攻司儀工作。這位曾經被父親寵愛有加的千金小姐，在經歷人生最大打擊後，選擇踏出comfort zone追尋自己的演藝夢想，背後的心路歷程令人動容。