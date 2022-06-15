許方輝前主播被瘋傳疑似「蛇王」攬女照 當年傳背妻撻周嘉儀醜聞被翻炒
許方輝 網上瘋傳蛇王攬女
網上瘋傳的照片背景為天星渡輪上，該中年男子頭頂現窿，一手攬實一名穿短裙的女子，另一隻手則摸住女方的膝頭，而女方則如樹熊般翹實中年男子，相當痴纏！有網民憑衣著、髮型及小側面認出，懷疑是前無綫新聞副總經理、2020年空降有線新聞部並擔任新聞及公共事務副總經理的許方輝！有指該相片引起電視台高度關注，由於事發時疑似是office hour，有傳該中年男子被要求休假！
這張攬女照在網上引起熱討，有網民懷疑是許方輝後，有網民更爆料指許方輝是「慣犯」，早在無綫任職時已有桃色新聞！網民留言指「咩女都俾佢食晒！」、「去到邊個台都食女！」、「都唔係第一次﹗」等等！而有線電視就事件回覆傳媒時，表示不會作任何回應及評論。
新聞之花大好事業被毀 周嘉儀被爆撻人夫許方輝被迫放假
網民重提當年許方輝和周嘉儀的新聞，2013年人夫許方輝曾被雜誌影到，跟比自己細十八年的新聞主播周嘉儀過從甚密，齊齊收工又在車廂內談心等，新聞曝光後二人被勒令放大假，女方休假後被調離一至五《六點半新報道》，其後離開無綫，並由新聞主播跳入任職金融界至今！
許方輝妻都係新聞主播 曾誤報江澤民逝世
許方輝和周嘉儀被曝關係非一般後，同時爆出許方輝妻陳佩琳，同樣是新聞主播出身，曾在1992年入職無綫，後轉到星島日報任職，2000年4月起曾在亞視擔任新聞部助理採訪主任兼主播，直至2011年因誤報江澤民離世而辭職，離開任職11年的亞視新聞部，據知現在已轉投香港教育學院擔任助教。
周嘉儀感情生活豐富曾與戴婚戒男子同遊商場
03年於浸會大學傳理學院廣播新聞系畢業的周嘉儀加入無綫擔任實習記者。兩年後機會來了，無綫電視開設銀河衛視新聞台需要年青主播，周嘉儀被選中，一躍成爲當紅主播，同時主持《香港早晨》、《午間新聞》、《新聞提要》、《晚間新聞》及《六點半新聞報道》。事業發展一帆風順之際，因爲與已婚的許方輝的绯聞成爲雜誌封面被勒令休假兩星期， 結果被調離主播心目中最重要的六點半時段。其後周嘉儀又被爆與一名戴住婚戒的中年男子同遊商場，之後又被影到與筍盤Edward中環撐枱腳，以及與立法會議員林健鋒兒子林凱章（Victor）在台北把臂同遊，靚女不愁寂寞！
周嘉儀轉戰金融撈得掂
周嘉儀15年離巢無綫轉職金融界，現為證劵公司市場部總監。近年周嘉儀打扮同生活質素都十級跳，最愛在社交網晒如闊太般的生活，最愛在社交網分享日常，將其富泰生活全曝光。周嘉儀特別鍾情Hermès手袋，擁有多個不同顏色及款式的Hermès，方便配襯每日不同造型。
周嘉儀住好用好，食自然都好，私人飯堂都在五星級酒店或會所，食得好富貴﹗平時出入馬場、會所、六星級酒店等，周身名牌唔在講，生活同闊太無異。為保持美好體態，周嘉儀更不時做gym和行山，不過最愛還是歎spa，而且風雨不改，連打風都照去歎，不時穿上浴袍，歎茶做spa，過住寫意人生﹗