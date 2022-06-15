許方輝前主播被瘋傳疑似「蛇王」攬女照 當年傳背妻撻周嘉儀醜聞被翻炒

前無綫新聞主播兼現任有線新聞副總經理許方輝，近日被指「蛇王」兼背妻攬女！事沿網上近日瘋傳一張中年男子在渡輪上攬女的照片，相中男女均戴著口罩，看不清樣貌，但有眼利網民指出相中男子疑似為許方輝，加上事發時間疑似為上班時段，故衰多樣「蛇王」！