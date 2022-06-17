許方輝辭職! 疑似「蛇王」攬女搭渡輪後 火速向有線新聞部以家事為由遞信

前無綫新聞主播兼現任有線新聞副總經理許方輝，日前被指「蛇王」兼背妻攬女，因為網上瘋傳一張中年男子在渡輪上攬女的照片，相中男女雖然戴住口罩睇唔清樣貌，但有眼利網民認出相中男子疑似為許方輝，加上事發時間理由為上班時段，所以有「蛇王」之嫌！最新消息指許方輝因家庭原因已向有線請辭，唔知同張相有冇關呢？