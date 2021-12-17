許濤主席宣布TVB員工獲派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
無綫「TVB職藝員聯歡2021」盆菜宴昨晚（16日）起一連兩日在將軍澳電視城舉行，有指分別筵開200及180圍。TVB主席許濤更上台公布好消息，將於過年前發放花紅，及明年無綫將會再度啟動加薪機制。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]娛樂新聞台截圖、[email protected]
暫停兩年復辦380圍盆菜宴
無綫每年都會舉行盆菜宴慰勞職藝員，但過去兩年因疫情關係而沒有舉行。今年無綫宣布復辦盆菜宴，一連兩晚在將軍澳電視城舉行，有指分別會筵開200圍及180圍。昨晚（16日）無綫「TVB職藝員聯歡2021」盆菜宴的第一夜，出席藝人包括陳敏之、邵初、阮兆祥、許家傑、何廣沛、羅天宇、姚子羚、黃美棋、劉佩玥、胡鴻鈞、陳煒、菊梓喬，以及炎明熹、姚焯菲一班「聲夢」學員等等。而無綫主席許濤、總經理曾志偉、首席創意官王祖藍、樂易玲、曾勵珍等高層亦有現身，上台主持祝酒儀式。
主席許濤宣布派花紅兼加人工
主席許濤上台致詞及公布好消息，指無綫近期綜藝節目有好成績，大家有目共睹。至於劇集方面，許濤更點名說：「依家熱播嘅《拳王》同埋《愛回家》，都係我哋收視同口碑嘅保證。」所以他對明年亦充滿信心，故代表董事局公布將於過年前發放花紅，明年亦會再啟動加薪機制，台下職藝員聞言拍掌歡呼，相當開心！
（有片）許濤宣布派花紅兼加人工
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