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許濤主席宣布TVB員工獲派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴

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撰文：東方新地

無綫「TVB職藝員聯歡2021」盆菜宴昨晚（16日）起一連兩日在將軍澳電視城舉行，有指分別筵開200及180圍。TVB主席許濤更上台公布好消息，將於過年前發放花紅，及明年無綫將會再度啟動加薪機制。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]娛樂新聞台截圖、[email protected]

暫停兩年復辦380圍盆菜宴

無綫每年都會舉行盆菜宴慰勞職藝員，但過去兩年因疫情關係而沒有舉行。今年無綫宣布復辦盆菜宴，一連兩晚在將軍澳電視城舉行，有指分別會筵開200圍及180圍。昨晚（16日）無綫「TVB職藝員聯歡2021」盆菜宴的第一夜，出席藝人包括陳敏之、邵初、阮兆祥、許家傑、何廣沛、羅天宇、姚子羚、黃美棋、劉佩玥、胡鴻鈞、陳煒、菊梓喬，以及炎明熹、姚焯菲一班「聲夢」學員等等。而無綫主席許濤、總經理曾志偉、首席創意官王祖藍、樂易玲、曾勵珍等高層亦有現身，上台主持祝酒儀式。

無綫「TVB職藝員聯歡2021」盆菜宴昨晚（16日）起一連兩日在將軍澳電視城舉行，有指將筵開380圍。（圖片來源：IG@yiugaga）
無綫「TVB職藝員聯歡2021」盆菜宴昨晚（16日）起一連兩日在將軍澳電視城舉行，有指將筵開380圍。（圖片來源：[email protected]
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
無綫過去兩年因疫情關係暫停盆菜宴，今年終於復辦。（圖片來源：[email protected]
無綫主席許濤及總經理曾志偉亦有現身。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台截圖）
無綫主席許濤及總經理曾志偉亦有現身。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
出席藝人包括阮兆祥、陳敏之、邵初。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台截圖）
出席藝人包括阮兆祥、陳敏之、邵初。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
（左起）許家傑、羅天宇、何廣沛。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
菊梓喬。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
姚子羚。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
胡鴻鈞。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
劉佩玥。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
（左起）黃庭鋒、劉穎鏇、蔣家旻。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
炎明熹、姚焯菲及一班「聲夢」學員。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）

主席許濤宣布派花紅兼加人工

主席許濤上台致詞及公布好消息，指無綫近期綜藝節目有好成績，大家有目共睹。至於劇集方面，許濤更點名說：「依家熱播嘅《拳王》同埋《愛回家》，都係我哋收視同口碑嘅保證。」所以他對明年亦充滿信心，故代表董事局公布將於過年前發放花紅，明年亦會再啟動加薪機制，台下職藝員聞言拍掌歡呼，相當開心！

無綫主席許濤上台公布好消息，將於過年前發放花紅，明年亦會再啟動加薪機制。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台截圖）
無綫主席許濤上台公布好消息，將於過年前發放花紅，明年亦會再啟動加薪機制。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
許濤上台致詞時點名大讚兩套熱播《拳王》同埋《愛回家》。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
電視劇《拳王》。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
電視劇《愛回家》。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
許濤宣布派花紅兼加人工 無綫復辦380圍盆菜宴
大讚兩劇是無綫的收視及口碑保證。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）

（有片）許濤宣布派花紅兼加人工

https://www.youtube.com/watch?v=wXH9XQ5LPyQ

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