31歲許珮榆疫市擲七位數開Omakase餐廳 曾傳做小三秘戀姚子羚前男友

曾參加ViuTV《美選D.n.A》的藝人許珮榆（Diva），近年受疫情影響，幕前工作大大減少，但她反而豪氣地投資7位數大搞日本餐廳，還主攻其個人最愛的Omakase（日式廚師發辦），將興趣發展成生意。Diva趁疫市下開創新血路，她表示想借此機會發展自己的興趣，她本身好鍾意食Omakase，想嘗試在這方面創業。她更出動自己創作的畫作掛在店舖中，又做生招牌親自招呼客人，搞得新店有聲有色。