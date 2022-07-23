31歲許珮榆疫市擲七位數開Omakase餐廳 曾傳做小三秘戀姚子羚前男友
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曾參加ViuTV《美選D.n.A》的藝人許珮榆（Diva），近年受疫情影響，幕前工作大大減少，但她反而豪氣地投資7位數大搞日本餐廳，還主攻其個人最愛的Omakase（日式廚師發辦），將興趣發展成生意。Diva趁疫市下開創新血路，她表示想借此機會發展自己的興趣，她本身好鍾意食Omakase，想嘗試在這方面創業。她更出動自己創作的畫作掛在店舖中，又做生招牌親自招呼客人，搞得新店有聲有色。
Diva計劃外地擴張開分店
擁有一半葡萄牙及一半新疆血統的Diva現年31歲，祖父是葡萄牙人，外婆是新疆人，2009年因拍攝TVB青春劇《四葉草-南華夢飛翔》出道，Diva擁35D身材惹火，2013年曾推出寫真《華麗美少女》，近日她亦湊湊「寫真熱」，趁書展剛開鑼，決定公開一輯濕身索相，𡃁模出身的她大擺誘人甫士，性感騷身形。最近Diva亦乘機放假去旅行，順道視察環境，計劃於外地開分店，建立她的餐飲王國，她的IG顯示正身處瑞士日內瓦。
Diva被爆已婚否認戒毒生仔
感情方面，Diva曾被拍到與姚子羚當時男友、Dragon-i董事兼失婚人夫Raymond Young貼頭談笑摸手仔，事後Diva解釋當時是正在幫Raymond看掌相。又有人爆Diva早於去年初在日本沖繩秘婚。據悉她於婚前經常瞞住老公外出與異性見面，更有私竇作秘密用途，以及曾入過戒毒所。Diva接受傳媒查詢時則解釋，她與老公的緣已盡，卻避開不答是否分居、離婚或回復單身。她否認入過戒毒所，亦沒有生過仔。
姚子羚疑搶人夫再被撬牆腳
至於與Diva摸手仔的Raymond，是藝人蔡宛珊的前夫，二人於2019年1月離婚，同年5月爆出Raymond與姚子羚秘戀8個月，當時有指姚介入好姊妹蔡宛珊與Raymond的婚姻，蔡宛珊接受傳媒訪問指與前夫Raymond拍拖4年，結婚6年，由於二人價值觀不同所以選擇離婚，二人於2017年1月開始分居，2019年1月正式離婚。姚子羚當時火速否認做小三搶好姊妹老公，並表示驚訝被影床照，又自爆已同Raymond已分手，關係七國咁亂！
即睇Diva噴血靚相：
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_yulia.hui、[email protected]、[email protected]_yiu
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