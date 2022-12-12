91歲「TVB御用婆婆」許碧姬甘做臨記30年 全因中風女兒 1窩心原因集郵
許碧以60歲高齡加入TVB 因中風女兒一度離開
今年91歲的「TVB御用婆婆」許碧姬當年在年近60歲的時候，才開始正式入行拍電視劇。當時她在報紙上看到『招考演員，年齡不限』的廣告，加上自己平時喜歡看電影，一部電影可以至少看3次，所以鼓起勇氣去報名，結果就開始了長達三十年的演繹生涯。育有4名子女的許碧姬，因為大女不幸在1996年中風，需要當時65歲的許碧姬照顧，所以她一度向電視台請假兩年，一度離開電視台沒有拍戲。
參演逾百劇集 集郵全為大女 不介意無對白
後來眼看大女病情沒有好轉，所以許碧姬決定重回幕前。許碧姬表示她從不在意對白的多與少，她之所以會用心去拍戲全為大女：「我大女一直好鐘意睇電視，又好鐘意啲明星嘅，咁我就覺得我去拍少少嘅戲，可以同啲明星影相，返到嚟可以俾佢睇，等佢開心多啲。」
許碧姬參演超過100部無綫劇集，多演三姑六婆或親切婆婆，包括《 愛·回家》、《 巨輪II》、《 使徒行者》、《 On Call 36小時》、《法證先鋒3》、《 巾幗梟雄之義海豪情》演骨嫲等。
樂意做「執紙皮婆婆」
別人不肯演的執紙皮婆婆，許碧姬都非常樂意飾演，並從不感到難堪，她說：「人哋唔肯做，我統統都鍾意去做！其實啲劇組朋友好錫我，會先清潔乾淨垃圾桶，髒的都拿走，再擺準備好嘅垃圾入去，佢哋都好錫我哋㗎。」
自身傳奇故事 曾被寫入《大時代》
許碧姬在入行沒多久的時候，曾經與當年《大時代》編劇韋家輝談起自己逃難到香港的故事。許碧姬在15歲的時候，與家人坐船到香港。當時許碧姬的嫲嫲眼看船上每個人的表情暗淡，所以拒絕上船，許碧姬和家人只能逼不得已上下一條船。結果當時許碧姬沒坐上的那條船，因為超載而令船身下沉，所有乘客都不幸罹難。韋家輝一聽許碧姬的故事，馬上將其經驗寫入《大時代》丁蟹母親的故事中，該劇亦成功令韋家輝一夜成名。
常見問題
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