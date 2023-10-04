34歲「𡃁模始祖」許穎性感遊泰 淡出轉撈保險身材照舊火辣！

現年34歲的許穎（許星羽 Phoebe）可謂是𡃁模屆始祖，2011年掀起的「𡃁模風」中她便是其中活躍的一員，與她同期的還有周秀娜（Chrissie）以及楊穎（Angelababy）等。雖然許穎出道僅兩年就淡出並轉行投身保險業界，但是她的身材依然不輸10年前，仲係咁火辣！