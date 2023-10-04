34歲「𡃁模始祖」許穎性感遊泰 淡出轉撈保險身材照舊火辣！
廣告
現年34歲的許穎（許星羽 Phoebe）可謂是𡃁模屆始祖，2011年掀起的「𡃁模風」中她便是其中活躍的一員，與她同期的還有周秀娜（Chrissie）以及楊穎（Angelababy）等。雖然許穎出道僅兩年就淡出並轉行投身保險業界，但是她的身材依然不輸10年前，仲係咁火辣！
火辣三點式獲網民激讚
許穎近日分享了早前到泰國的旅遊照，身材超好的她亦大方分享多張泳裝照，火辣的身材一覽無遺！網民更激讚許穎：「你根本係水著界天花級教科書」、「身材同出道的時候 根本無不同！太強了」、「天下第一美女」等等。
𡃁模時期多災多難 寫真頻出事
雖然許穎出道時的反應不錯，但是2011年寫真推出的前夕她卻遺失了手機，導致慾照外洩，並惹來為寫真炒作的疑團。隨後許穎於2012年再度推出寫真，但是因為她並沒有將尺度過大的寫真送檢，最後更被勒令禁賣！
作風大膽 拍喜愛夜蒲冇壓力
許穎的作風向來非常大膽，在出寫真的同時亦接拍了錢國偉導演的《喜愛夜蒲》，電影以香港著名蒲點蘭桂坊作為中心，講述了夜晚出現在蘭桂坊中的男男女女之間的故事，而許穎也在參演電影後被大眾所認識！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@phoebedreamy、 網上圖片