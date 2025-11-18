許紹雄出殯｜佘詩曼哭成淚人神色憔悴 歐陽震華苗僑偉扶靈送別

最新娛聞
東方新地

廣告

資深藝人許紹雄上月28日因病離世，今日上午11時於大圍寶福紀念館舉行大殮儀式，眾多圈中好友到場送別這位德高望重的前輩。現場氣氛莊嚴肅穆，許多藝人難掩悲傷情緒，其中契女佘詩曼更是哭成淚人，讓人心疼不已。

佘詩曼憔悴現身靈堂哭成淚人

許紹雄契女佘詩曼約上午10時35分與梁靖琪一起抵達靈堂，架上太陽眼鏡的佘詩曼神色極度憔悴，明顯可見她為了契爺的離世而傷心不已。佘詩曼在靈堂內向許紹雄作最後告別時，情緒激動得無法自控，眼淚不斷湧出，需要身邊好友梁靖琪在旁安慰扶持。她在靈堂內逗留了相當長時間，顯然對這位視如親人的契爺有著深厚的感情。

歐陽震華苗僑偉等好友擔任扶靈

許紹雄的大殮儀式以私人形式進行，僅限親屬及好友列席，扶靈名單包括杜燕歌、曾偉明、麥長青、羅樂林、歐陽震華、關禮傑、苗僑偉等多位資深藝人。這些扶靈人都是許紹雄生前的摯友，他們肩負起為老友送行的重任，神情肅穆地完成這個莊嚴的儀式。靈柩隨後將移往富山火葬場火化，讓許紹雄化作輕煙，與世長辭。

圈中好友齊聚送別德高望重前輩

除了扶靈的藝人外，多位圈中人亦先後抵達靈堂向許紹雄作最後告別，包括高海寧、苗僑偉與太太戚美珍、黃浩然、陳敏之、方平、鮑起靜與余安安等。高海寧更是一早便抵達靈堂，逗留至約上午9時50分左右才離開，可見她對這位前輩的尊敬之情。現場所有人都以沉重的心情為許紹雄送行，大家都對失去這位德高望重的前輩感到不捨。

網民緬懷許紹雄經典角色

許紹雄離世的消息傳出後，網民紛紛在社交平台上緬懷這位資深演員，不少人都表示「童年回憶又少了一個」、「許sir一路好走」、「多謝你帶給我們咁多歡樂」。許多網民都提及許紹雄在各套經典劇集中的精彩演出，認為他是香港電視圈的瑰寶。有網民更感慨地說「老一輩的演員一個個離開，真的很不捨」，對於香港演藝界失去這樣一位資深前輩感到惋惜。

許紹雄 佘詩曼 佘詩曼（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
佘詩曼（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 佘詩曼 苗僑偉（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
苗僑偉（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 佘詩曼 歐陽震華（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
歐陽震華（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 佘詩曼 高海寧（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
高海寧（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 佘詩曼 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 佘詩曼 鮑起靜與老公方平，還有余安安（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
鮑起靜與老公方平，還有余安安（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 佘詩曼 陳敏之（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
陳敏之（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 佘詩曼 麥長青及陳志健（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
麥長青及陳志健（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 佘詩曼 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 佘詩曼 羅樂林（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
羅樂林（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 佘詩曼 關禮傑關楓馨（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
關禮傑關楓馨（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

苗僑偉哽咽憶好友40年情誼

苗僑偉離開靈堂時接受訪問，談及許紹雄離世一度哽咽。他透露許紹雄將病情收得很密，上一次見面是在對方家中吃飯，他與大家同日才知道消息，隨即趕到醫院探訪。「最後一日喺醫院，好痛，好心痛……」苗僑偉從訓練班畢業後，與許紹雄合作超過40年，兩人曾在《使徒行者》等多部作品中合作。他形容許紹雄為人開心，與他合作毫無壓力，「呢幾年好多合作太多回憶，好痛心。佢個人好瀟灑，睇得好化，冇特別要求冇唔開心，連自己病咗咁耐都冇同人講，喺彌留先見佢，好遺憾。」苗僑偉續指許紹雄的女兒去年才結婚，應該開心享福，他哽咽道：「太突然，佢應該係可以繼續享受家庭歡樂個女，女婿都乖同聽話，走得太快。」

許紹雄 佘詩曼 昨日設靈三哥提故友早逝難忍男兒淚（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
昨日設靈三哥提故友早逝難忍男兒淚（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

許紹雄出殯｜佘詩曼高海寧憔悴現身 眾星雲集作最後送別
許紹雄病逝｜TVB重播《使徒行者2》悼念 歡喜哥經典演出再現熒幕
許紹雄設靈｜黃宗澤佘詩曼黃子華群星齊聚送別 揭Benz雄生前隱瞞病情至最後一刻
許紹雄設靈｜女兒許惠菁哽咽談對爸爸最大遺憾 靈堂擺三張許紹雄照藏深意
許紹雄設靈｜家屬籲捐款代替花牌 大批人士照送花牌如花海 網民點出原因獲讚
許紹雄病逝｜關寶慧痛別30年摯友 眾星齊悼「片場開心果」
許紹雄76歲病逝｜《正義女神》成珍貴遺作 與佘詩曼再合作 譚耀文深情悼念
許紹雄逝世｜76歲老戲骨入行53年 7大經典角色回顧 網民最難忘竟係呢句對白

76歲許紹雄離世｜老來得女曾豪擲3,000萬寵女兒 婚宴出動半個TVB三帝三后齊賀
76歲許紹雄離世｜《暗戰》黃啟法金像獎提名 方中Sir成永恆經典

圖片來源：TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 