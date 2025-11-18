許紹雄出殯｜佘詩曼哭成淚人神色憔悴 歐陽震華苗僑偉扶靈送別
佘詩曼憔悴現身靈堂哭成淚人
許紹雄契女佘詩曼約上午10時35分與梁靖琪一起抵達靈堂，架上太陽眼鏡的佘詩曼神色極度憔悴，明顯可見她為了契爺的離世而傷心不已。佘詩曼在靈堂內向許紹雄作最後告別時，情緒激動得無法自控，眼淚不斷湧出，需要身邊好友梁靖琪在旁安慰扶持。她在靈堂內逗留了相當長時間，顯然對這位視如親人的契爺有著深厚的感情。
歐陽震華苗僑偉等好友擔任扶靈
許紹雄的大殮儀式以私人形式進行，僅限親屬及好友列席，扶靈名單包括杜燕歌、曾偉明、麥長青、羅樂林、歐陽震華、關禮傑、苗僑偉等多位資深藝人。這些扶靈人都是許紹雄生前的摯友，他們肩負起為老友送行的重任，神情肅穆地完成這個莊嚴的儀式。靈柩隨後將移往富山火葬場火化，讓許紹雄化作輕煙，與世長辭。
圈中好友齊聚送別德高望重前輩
除了扶靈的藝人外，多位圈中人亦先後抵達靈堂向許紹雄作最後告別，包括高海寧、苗僑偉與太太戚美珍、黃浩然、陳敏之、方平、鮑起靜與余安安等。高海寧更是一早便抵達靈堂，逗留至約上午9時50分左右才離開，可見她對這位前輩的尊敬之情。現場所有人都以沉重的心情為許紹雄送行，大家都對失去這位德高望重的前輩感到不捨。
網民緬懷許紹雄經典角色
許紹雄離世的消息傳出後，網民紛紛在社交平台上緬懷這位資深演員，不少人都表示「童年回憶又少了一個」、「許sir一路好走」、「多謝你帶給我們咁多歡樂」。許多網民都提及許紹雄在各套經典劇集中的精彩演出，認為他是香港電視圈的瑰寶。有網民更感慨地說「老一輩的演員一個個離開，真的很不捨」，對於香港演藝界失去這樣一位資深前輩感到惋惜。
苗僑偉哽咽憶好友40年情誼
苗僑偉離開靈堂時接受訪問，談及許紹雄離世一度哽咽。他透露許紹雄將病情收得很密，上一次見面是在對方家中吃飯，他與大家同日才知道消息，隨即趕到醫院探訪。「最後一日喺醫院，好痛，好心痛……」苗僑偉從訓練班畢業後，與許紹雄合作超過40年，兩人曾在《使徒行者》等多部作品中合作。他形容許紹雄為人開心，與他合作毫無壓力，「呢幾年好多合作太多回憶，好痛心。佢個人好瀟灑，睇得好化，冇特別要求冇唔開心，連自己病咗咁耐都冇同人講，喺彌留先見佢，好遺憾。」苗僑偉續指許紹雄的女兒去年才結婚，應該開心享福，他哽咽道：「太突然，佢應該係可以繼續享受家庭歡樂個女，女婿都乖同聽話，走得太快。」
許紹雄出殯｜佘詩曼高海寧憔悴現身 眾星雲集作最後送別
許紹雄病逝｜TVB重播《使徒行者2》悼念 歡喜哥經典演出再現熒幕
許紹雄設靈｜黃宗澤佘詩曼黃子華群星齊聚送別 揭Benz雄生前隱瞞病情至最後一刻
許紹雄設靈｜女兒許惠菁哽咽談對爸爸最大遺憾 靈堂擺三張許紹雄照藏深意
許紹雄設靈｜家屬籲捐款代替花牌 大批人士照送花牌如花海 網民點出原因獲讚
許紹雄病逝｜關寶慧痛別30年摯友 眾星齊悼「片場開心果」
許紹雄76歲病逝｜《正義女神》成珍貴遺作 與佘詩曼再合作 譚耀文深情悼念
許紹雄逝世｜76歲老戲骨入行53年 7大經典角色回顧 網民最難忘竟係呢句對白