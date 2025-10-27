許紹雄病危｜《暗戰》黃啟法金像獎提名 方中Sir成永恆經典

76歲資深演員許紹雄今日驚傳病危入院，消息震撼整個娛樂圈。據報道，黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等圈中好友紛紛趕往醫院探望，場面令人動容。這位被譽為「Benz哥」的老戲骨從影多年，塑造過無數深入民心的經典角色。