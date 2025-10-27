許紹雄病危｜《暗戰》黃啟法金像獎提名 方中Sir成永恆經典
許紹雄病危消息震撼娛樂圈
許紹雄今日突然傳出病危入院的消息，令整個娛樂圈為之震動。多位圈中好友得悉消息後，立即放下手頭工作趕往醫院探望。現場可見黎芷珊神情凝重，苗僑偉夫婦亦面露擔憂，TVB監製文偉鴻、林志華以及黃宗澤等人亦現身醫院，眾人都希望能見這位老前輩最後一面。醫院外聚集了不少傳媒，氣氛相當沉重。佘詩曼在採訪期間爆喊指原定飛北京急返港見Benz雄。
《暗戰》黃啟法成就金像獎提名
許紹雄演藝生涯中最為人津津樂道的角色，必定是《暗戰》中的重案組總督察黃啟法。這個看似辦案能力不高的警隊「老油條」，卻憑著許紹雄精湛的演技變得立體生動。他在片中經常高調地以揚聲器向匪徒大叫：「我係重案組總督察黃啟法，你哋已經被重重包圍喇，限你三分鐘之內棄械投降！」這句經典對白至今仍被影迷津津樂道。許紹雄更憑此角色於2000年提名第19屆香港電影金像獎最佳男配角，成為他演藝生涯唯一一次金像獎提名。
《新紮師妹》方中Sir爆笑寫字成經典
除了《暗戰》的黃啟法，許紹雄在《新紮師妹》中飾演的「方中Sir」鍾樂海同樣令人印象深刻。在一場假扮方麗娟父親見家長的戲份中，當方麗娟口誤稱呼爸爸做「鍾Sir」時，引起周驄的注意和詢問。許紹雄急中生智自稱「方中Sir」，更爆笑地在紙上寫出「Sir」字的中文，讓周驄釋疑後笑言「真係活到老學到老」。這個意外產生的笑話成為《新紮師妹》最經典的橋段之一，至今仍被網民瘋傳。
近年減產仍堅持演出展現專業精神
雖然許紹雄近年大幅減產，享受半退休生活，但他對演藝事業的熱愛從未減退。今年初他仍參演賀歲喜劇《麻雀女王追男仔》，在片中飾演「九龍城寨村長」龍卷峰，造型與古天樂在《九龍城寨之圍城》的角色有七分相似，展現了他跟隨時代脈搏的創意和幽默感。即使年過七旬，許紹雄依然保持著對影視行業的熱誠和專業態度，這種敬業精神令人敬佩。近期熱播的《絕命法官》仍有他的身影，飾演張家輝對頭人盧維德。
網民紛紛致敬Benz哥經典角色
許紹雄病危的消息傳出後，網民紛紛在社交平台上留言致敬這位老戲骨。不少影迷重溫他的經典作品片段，「黃啟法督察永遠係我心目中最搞笑嘅警察」、「方中Sir寫字嗰幕真係笑到肚痛」、「Benz哥演技真係好到爆」等留言不斷湧現。有網民更製作了許紹雄經典角色的合集影片，向這位資深演員致敬。連不少圈中人亦在社交平台上為許紹雄祈福，希望他能夠渡過難關。