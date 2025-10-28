許紹雄76歲病逝｜《正義女神》成珍貴遺作 與佘詩曼再合作 譚耀文深情悼念

資深藝人許紹雄今日凌晨因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲，演藝界痛失一位德高望重的前輩。人稱「Benz哥」的許紹雄生前最後一部作品，正是與佘詩曼合作的TVB律政劇《正義女神Themis》，這部未播出的遺作如今更顯珍貴。究竟這位老戲骨在最後一部作品中會為觀眾帶來怎樣的精彩演出？