許紹雄76歲病逝｜《正義女神》成珍貴遺作 與佘詩曼再合作 譚耀文深情悼念
許紹雄今晨安詳離世 《正義女神》成珍貴遺作
許紹雄家人透過好友黎芷珊向傳媒公布噩耗，指Benz哥因癌症引發器官多重機能衰竭，於今日凌晨安詳離世。76歲的許紹雄入行多年，演出無數經典角色，深受觀眾喜愛。他生前最後一部作品《正義女神Themis》今年初已完成拍攝，但尚未播出，如今成為這位資深演員留給觀眾的珍貴遺作。這部由鍾澍佳監製的律政劇去年11月開鏡，今年2月正式煞科，許紹雄與佘詩曼、譚耀文、陳煒等一眾實力派演員合作演出。
譚耀文深情悼念 憶述許紹雄機靈活潑
合作多年的好友譚耀文得悉噩耗後，隨即在社交平台發文悼念許紹雄。譚耀文寫道：「Benz！你知道嗎，你嘅機靈、活潑是多麽令人妒忌與羡慕～好享受和你對戲，你總是做到有玄外之音，令人细味。好爸爸你雖然走了但你有很多很多人愛錫你，惦念你的！一路走好🙏」字裡行間流露出對老友的不捨與懷念。譚耀文特別提到許紹雄的演技層次豐富，總能在對戲中帶出「玄外之音」，令人回味無窮，足見這位老戲骨的深厚功力。
《正義女神》劇情曝光 佘詩曼首演法官挑戰自我
《正義女神Themis》講述高等法院暫委法官言惠知在審理一宗少年天台殺人案時，發現真相並非表面般簡單，案件完結後她做出驚人舉動，主動申請降職擔任少年法庭裁判官，成為同儕眼中的「異類」。50歲的佘詩曼在劇中首度飾演法官角色，一改《新聞女王》中的新聞界女強人形象，挑戰全新的律政題材。從曝光的預告片段可見，佘詩曼身穿俐落深灰西裝，紮起髮髻戴上眼鏡，造型十分幹練專業，單憑眼神已展現出法官的威嚴氣勢。劇情更涉及言官的繼女天雪捲入嚴重案件，為故事增添更多懸疑元素。
網民不捨許紹雄離世 期待遺作播出緬懷演技
許紹雄離世消息傳出後，網民紛紛表達不捨之情。有網民留言：「Benz哥一路好走，多謝你帶俾我哋咁多歡樂」、「好突然，76歲都算高齡，希望佢無痛苦」、「期待《正義女神》播出，想睇埋Benz哥最後一部作品」。不少觀眾都表示希望TVB盡快安排《正義女神》播出，讓大家能夠透過這部遺作再次欣賞許紹雄的精湛演技，為這位德高望重的老戲骨送上最後的致敬。演藝界亦有多位藝人在社交平台發文悼念，可見許紹雄在圈中的人緣和地位。