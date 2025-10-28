許紹雄病危｜76歲老戲骨入行53年 7大經典角色回顧 網民最難忘竟係呢句對白
1.《暗戰》黃啟法爆紅 網民狂模仿金句
1999年杜琪峯神作《暗戰》入面，許紹雄飾演重案組總督察黃啟發一角勁搶鏡，更憑呢個角色入圍金像獎男配角提名！戲中嗰句「我係重案組總督察黃啟法，限你三分鐘內棄械投降！」直到而家仍然係港片迷心目中最震撼嘅經典場面。呢句台詞充滿威嚴氣勢，完全展現咗黃Sir專業形象，成為網民最愛模仿嘅金句，喺各大討論區不時被引用。
2.《使徒行者》歡喜哥封神 身份神秘到爆
講到Benz雄最出名角色，《使徒行者》覃歡喜（歡喜哥）絕對係無人不識！呢個角色由前刑事情報科督察變成社團坐館，游走黑白兩道，身份背景撲朔迷離到網民不停猜測。Benz雄用老練演技將歡喜哥表面和藹可親、內心深不可測嘅多重性格演繹得淋漓盡致，更憑呢個角色攞到《萬千星輝頒獎典禮2014》「最受歡迎電視男角色」大獎！歡喜哥成為整個《使徒行者》系列靈魂人物，Benz雄嘅精彩演出為角色增添無數神秘感。
3.《新紮師妹》方鐘sir創字爆笑 急智過人成經典
2002年喜劇電影《新紮師妹》中，許紹雄飾演警司鍾樂海一角超搞笑！為咗幫楊千嬅瞞過黑社會教父，佢急中生智話自己叫「方鐘Sir」，當對方問「Sir」字點寫時，佢竟然即場創造咗一個「Sir」字出嚟。呢段機智幽默嘅演出成為港產喜劇片永恆經典，展現咗Benz雄喺緊張刺激劇情中仍能注入輕鬆搞笑元素嘅功力。方鐘sir呢個角色至今仍然係網民津津樂道嘅經典配角。
4.《鹿鼎記》多隆忠心爆燈 拍馬屁功夫神級
1984年梁朝偉版《鹿鼎記》入面，許紹雄飾演韋小寶忠實屬下兼好友多隆，將呢個愛拍馬屁但對主子忠心耿耿嘅角色演得超生動！佢同韋小寶之間嘅「一唱一和」互動為呢部金庸武俠劇增添無數爆笑時刻，多隆略顯魯莽但憨厚可愛嘅性格特徵被Benz雄刻畫得入木三分。呢個角色成為佢早期代表作，同梁朝偉嘅默契配搭至今仍被觀眾大讚，奠定咗佢喺喜劇配角方面嘅實力。
5.《My盛Lady》香善男勁搞笑 鬥氣冤家笑爆網民
2013年都市喜劇《My盛Lady》入面，許紹雄飾演黃子華個大佬香善男（Kenji），同江美儀飾演嘅袁琛組成超爆笑「鬥氣冤家」！兩人由最初互相睇唔順眼到後來互生情愫，過程曲折爆笑，觀眾睇到停唔到口。Benz雄將香善男外表花俏但內心深情嘅反差性格演得恰到好處，最終憑呢個角色榮獲《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳男配角」殊榮！呢個角色充分展現佢喺喜劇演出方面嘅天份，同江美儀嘅化學反應更成為劇集經典橋段。
6.《隔世追兇》何大河父愛爆棚 跨時空對話超感人
2004年穿越懸疑劇《隔世追兇》入面，許紹雄飾演20年前便衣警員何大河，係男主角何天光（郭晉安飾）嘅老豆。佢喺劇中透過大哥大同個仔跨越時空對話，一齊運用時空線索追查懸案，父子情深嘅戲份演得超感人！呢個角色讓Benz雄展現溫情一面，父子之間嘅深厚感情透過跨時空設定更顯珍貴。佢喺劇中嘅細膩演技將父愛表現得淋漓盡致，唔少觀眾睇到眼濕濕。
7.《絕代商驕》吉少重情重義 與黃子華默契十足
2009年與黃子華、佘詩曼合作的TVB劇集《絕代商驕》中，許紹雄飾演經常被人揾笨的富二代唐吉（吉少）。這個武士集團CEO雖然個性衝動莽撞，生性風流，但重情重義的性格令人喜愛，與黃子華飾演的麥提爽是好朋友，帶來不少輕鬆幽默時刻。劇集中的搞笑片段至今仍為觀眾津津樂道，許紹雄與黃子華的默契配合更是一絕。吉少這個角色展現了許紹雄在喜劇演出方面的天份，將富二代的可愛和傻氣演繹得恰到好處，成為劇集中的亮點之一。
網民回憶湧現 經典角色陪伴成長
許紹雄病危消息傳出後，網民紛紛在社交媒體分享對他經典角色的回憶。有網民表示「《暗戰》嗰句對白真係經典到不得了」、「歡喜哥個角色好有層次」、「細個睇《鹿鼎記》多隆好搞笑」。不少80後90後網民更指這些角色陪伴他們成長，許紹雄的演技和敬業精神令人敬佩，希望他能早日康復。從嚴肅的警察角色到搞笑的配角，許紹雄53年來為觀眾帶來無數歡樂和感動，其演技實力備受業界和觀眾認可。