許紹雄病危｜76歲老戲骨入行53年 7大經典角色回顧 網民最難忘竟係呢句對白

昨日驚傳76歲資深演員許紹雄病危入院，不少圈中好友包括黎芷珊、黃子華、苗僑偉夫婦等均到醫院探望，佘詩曼接受訪問時更一度哽咽。許紹雄入行53年來塑造無數經典角色，每個角色都深入民心，究竟邊個角色最令網民難忘？