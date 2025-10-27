76歲許紹雄驚傳病危入院 黎芷珊苗僑偉夫婦神情嚴肅趕醫院
76歲資深藝人許紹雄今日驚傳病危入院，消息震撼娛樂圈！人稱「Benz哥」的他向來身體健康，上星期還與女兒許惠菁拍片打機，狀態相當醒神。豈料今日突然傳出病危消息，多位圈中好友包括黎芷珊、苗僑偉夫婦等人神情嚴肅趕赴醫院探望，究竟許紹雄現時情況如何？
黎芷珊苗僑偉夫婦神情嚴肅趕醫院
今日下午，多位許紹雄的圈中好友陸續現身醫院，場面令人擔憂。好友黎芷珊率先抵達醫院，其後苗僑偉夫婦亦急急腳趕到。與許紹雄合作過《絕代商驕》及《隔世追兇》的TVB監製文偉鴻及林志華等人亦有到場，眾人神情嚴肅，未有回應傳媒查詢便匆匆走入醫院。從現場所見，許紹雄的病情似乎相當嚴重，才會令這麼多好友急召到醫院探望。
許紹雄上星期仍與女兒拍片狀態良好
令人意外的是，許紹雄最新的短片就是上星期與女兒許惠菁一起打機，片中他相當醒神，完全看不出有任何異樣。而昨晚許惠菁仍在社交網限時動態為自己的短片作宣傳，一切如常。怎料今日卻突然傳出父親病危的消息，情況急轉直下，令人非常擔心。不過早在今年6月時，已有網民留意到許紹雄帶女兒回廣州舊居「許地」打卡時，行平路都頻頻喘氣，當時已有人擔心他的健康狀況。
許紹雄身世顯赫享受半退休生活
許紹雄家族背景相當顯赫，據知身家早已過億。他不單是廣州許氏家族的後人，其祖先更是廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公許應騤是慈禧太后的契仔，而姑婆許廣平是魯迅的妻子，身世顯赫。1958年許紹雄隨家人移居香港，報考無綫藝員訓練班，成為TVB第一期藝員訓練班的學員，因經常揸Benz返工而獲得「Benz雄」稱號。近年他大幅減產，與家人移居新加坡享受半退休生活，早年更豪擲逾1,000萬資金支持女兒在新加坡創業開設多間Cafe及烘焙店。許紹雄最近作品係 《絕命法官》飾演張家輝對頭人。
網民紛紛為許紹雄祈福打氣
消息傳出後，網民紛紛在社交平台留言為許紹雄祈福打氣。有網民表示「希望Benz哥平安無事」、「一定要撐住啊」、「祈禱奇蹟出現」。不少觀眾都對這位經典綠葉演員印象深刻，他在多部TVB劇集中的精湛演技深入民心。現時許紹雄的確實病情及住院原因仍未有官方消息公布，家人及經理人公司暫時未有回應，大家只能為這位資深藝人祈福，希望他能早日康復。
圖片來源：IG＠benz_hui、抖音@許紹雄、TVB、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期