76歲許紹雄驚傳病危入院 黎芷珊苗僑偉夫婦神情嚴肅趕醫院

76歲資深藝人許紹雄今日驚傳病危入院，消息震撼娛樂圈！人稱「Benz哥」的他向來身體健康，上星期還與女兒許惠菁拍片打機，狀態相當醒神。豈料今日突然傳出病危消息，多位圈中好友包括黎芷珊、苗僑偉夫婦等人神情嚴肅趕赴醫院探望，究竟許紹雄現時情況如何？