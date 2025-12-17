許紹雄女兒辦喪事後首露面 孖母親遊主題公園散心 特別感激1人陪伴
資深演員許紹雄於今年10月離世後，其女兒許惠菁與母親龍嬿而承受巨大打擊，兩人明顯消瘦憔悴。不過日前許惠菁首度在社交平台分享與母親到主題公園散心的溫馨畫面，重展久違笑容，並透露小侄女的回歸成為她們走出陰霾的治癒力量，令不少網民深感欣慰。
許惠菁抱侄女玩吹波波 重現燦爛笑容
許惠菁在Instagram分享多張到主題樂園遊玩的照片，並寫道「thankful for bb niece being back in town, healing🤍」，表達對小侄女回來的感恩之情。相片中可見許惠菁抱著可愛的小侄女一起玩吹波波，臉上重現久違的燦爛笑容，與早前憔悴模樣形成強烈對比。小侄女天真無邪的笑聲和活潑舉動，明顯為這個經歷喪親之痛的家庭帶來珍貴的歡樂時光。
母女檔食雪糕散心 龍嬿而陪伴女兒走出低谷
除了與侄女互動的溫馨畫面外，許惠菁亦與母親龍嬿而一同享用雪糕甜品，兩人雖然明顯消瘦不少，但精神狀態已有明顯改善。龍嬿而作為許紹雄的遺孀，同樣承受著失去摯愛的巨大痛苦，但她仍然堅強地陪伴女兒度過這段艱難時期。母女二人相依為命的畫面令人動容，展現出家人之間深厚的感情和互相扶持的力量。
完成新加坡後事安排 一家努力重建生活
據了解，許惠菁與母親早前已返回新加坡，為生前已成為新加坡公民的許紹雄辦理各項離世相關事宜。許紹雄於10月28日凌晨因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲，其喪禮已於上月在大圍寶福紀念館舉行，不少圈中好友都有到場致意。完成父親的後事安排後，許惠菁正努力與母親一起重建生活，這次主題公園之行正是她們走出陰霾的重要一步。
網民紛紛留言打氣 支持許家度過難關
許惠菁分享的溫馨照片獲得大量網民關注和支持，紛紛在留言區為她們打氣。有網民留言「見到你哋重新展現笑容真係好開心，Benz雄在天之靈都會安慰」、「小朋友真係最好嘅治癒良藥，希望你哋可以慢慢走出陰霾」、「一家人要互相扶持，我哋會繼續支持你哋」。這些溫暖的留言和祝福，無疑為正在療傷的許惠菁一家帶來額外的力量和鼓勵。
圖片來源：IG@charmainexhui、許惠菁IG、IG＠benz_hui資料或影片來源：原文刊於新假期