許紹雄女兒辦喪事後首露面 孖母親遊主題公園散心 特別感激1人陪伴

資深演員許紹雄於今年10月離世後，其女兒許惠菁與母親龍嬿而承受巨大打擊，兩人明顯消瘦憔悴。不過日前許惠菁首度在社交平台分享與母親到主題公園散心的溫馨畫面，重展久違笑容，並透露小侄女的回歸成為她們走出陰霾的治癒力量，令不少網民深感欣慰。