許美靜南京音樂會僅唱30分鐘 歌迷鬧爆叫回水 官方介入調查
許美靜演唱會3大罪狀：
罪狀1｜許美靜演唱時間不足半小時
淡出娛樂圈多年的許美靜，此次南京音樂會讓不少歌迷滿懷期待地前來，希望能夠一睹這位歌壇傳奇的風采。但是，據現場歌迷透露，在整個兩個多小時的音樂會中，許美靜親自開口唱的歌不到10首，不足三十分鐘。這對於期待已久的歌迷來說，無疑是一種巨大的失望。
罪狀2｜「互動聊天」佔據大半場歌迷鬧爆叫回水
音樂會上，許美靜的經典歌曲多數由樂隊成員代唱，而她本人則與經理人一同與歌迷進行了長達一小時的「互動聊天」。這樣的安排讓原本期待聽到許美靜現場演繹經典歌曲的歌迷感到不滿，紛紛提出退票的要求。
罪狀3｜許美靜團隊寸爆回應：低估了觀眾
據悉，這場「見面音樂會」的活動，票價最高去到1280元人民幣，價錢拍得住紅館show VIP票價。對於一場主打許美靜現場演唱的音樂會來說，最終的演出內容卻與歌迷的期待大相徑庭。對此經紀團隊神隱2日後，昨（22日)終於跪低認衰，表示「低估了觀眾想聽原唱歌手演唱經典的期待」。
南京市文旅局正處理投訴及退票
對於歌迷的退票要求，南京市文旅局已經表示正在處理相關投訴。至於觀眾是否能夠獲得賠償，或者主辦方會否受到處罰，還需要等待最終的調查結果。
網友紛紛鬧爆「沒有一首完整獨唱？ ？當觀眾的錢好騙？」、「什麼演唱會分明就是互動會光在台上一直互動了都忘記自己應該來幹嘛的了」、「建議你下次開演唱會直接放歌給粉絲聽」。
許美靜曾透露患思覺失調
許美靜在1990年代中後期以《傾城》、《明知故犯》、《城裡的月光》等歌曲在香港走紅，2000年後逐漸淡出幕前。她曾公開透露自己多年來與思覺失調（精神分裂症）抗爭，並經歷了多次復發。許美靜表示，在醫院治療期間，她曾經感覺到自己快要離開人世。「那時候我在醫院的時候，除了精神病，我也面對就是會突然間失去了空氣……整個人快要離開了，有好幾次會這樣子。」
儘管健康狀況不佳，許美靜仍不時在公眾活動中露面。她曾於孫燕姿的2014年台灣演唱會擔任嘉賓，並在2023年初出席新加坡「春到河畔2023」活動，獻唱《城裡的月光》及《陽光總在風雨後》，贏得了觀眾的熱烈掌聲。去年8月，蔡健雅也曾貼出與孫燕姿、梁靜茹和許美靜的合照，顯示她與同行的深厚友誼。