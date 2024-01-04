35歲前港姐許芷熒產子5個月又有喜 大女神預言暗示埋性別
許芷熒四年抱三被稱好勤力
對於再度有喜一事，許芷熒直言十分驚喜：「Can’t believe I am going to be a mom of 3﹗（無法相信我將成為3名孩子的母親）」。她又表示目前仍然經常甩頭髮，且剛完成產後收身，因此在得悉懷上第三胎時大感震驚，而且第一個反應係感到晴天霹靂兼流眼淚！
「細佬BB五個幾月，小小B在我肚裏3個幾月。
某日老公買了早餐返屋企畀我食，我食完仲話肚餓，又叫外賣，跟住佢同我講︰『老婆，你係咪有咗？點解你食咁多野嘅？』然後我就話︰『點會呀，啱啱生完，點會咁快又有咗啊？』
然後細心諗嚇，原來月事真係未到。即刻買支棒棒驗，真係好驚喜，係兩條線。（當時從來未中過COVID，新冠疫情四年內只有驗孕棒驗過有兩條線）。
我第一個反應係流眼淚，因為啱啱生完細佬BB，仲甩緊好多頭髮，啱啱紮完肚，收完身，又要再嚟過？完全未有心理準備再生一個。當刻我真係晴天霹靂。WhatsApp醫生同佢講我又有咗，佢嘅反應係：『好勤力喎。』」
許芷熒大女神預言 連性別都預告埋
許芷熒更分享大女對於自己懷孕一事的神預言，並表示去年誕下細仔後，女兒曾預言：「Next Year I will have a 妹妹！」。起初許芷熒因為大女只是隨口講，但現時卻驚覺女兒當時的預言十分準確。而許芷熒的大女更曾表示是妹妹，未知會否勁到連性別都預言埋呢？
「喺2023年7月我生完細佬BB時，家姐BB去醫院探我時已經同我講：『Next Year I will have a 妹妹﹗』當時只係覺得她是隨口說說，原來家姐都有預言能力哦﹗上個月中了COVID，因為有咗BB，好辛苦都只係食過兩次止痛藥，因為唔希望食咁多藥影響BB。幾辛苦都要忍住。細佬BB未到一歲就有多個妹妹或者細佬啦，See you in June My龍B﹗好開心，我自己屬龍，能有機會生龍B，感謝上天安排恩賜﹗老公結婚時話要生2個好字，Hmm…… 唔通真係會？#2年抱2 #4年抱3 #1月3號記念分享3的開心事」
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