35歲前港姐許芷熒產子5個月又有喜 大女神預言暗示埋性別

現年35歲的2011年香港小姐季軍許芷熒（Whitney，原名許亦妮），2019年正式與圈外男友Alexander拉埋天窗，更於結婚後不久宣布懷孕。如今大女Kayli Jane已將近4歲，而許芷熒亦在去年7月再誕下第二胎兒子Alester Samson。在產子5個月後，昨日（3日）Whitney在社交網宣布第三度懷孕，密密造人的她更透露大女對自己懷孕一事的神預言……