Day@COLLAR霸氣護隊友 親自落場同Hater開火 獲粉絲大讚超級有團魂

女團COLLAR的成員許軼（Day）自成團以來人氣高企，一舉一動都受到Night（許軼粉絲名稱）的關注。早前許軼為愛貓black仔開設了專屬的社交平台帳號，並不時更新black仔的照片，而前日（9日）的帖文更引來隊友李芯駖（Sum Ling）留言，卻慘被hater攻擊，令許軼嬲到親自落場鬧爆hater！