東張西望｜79歲婦終揭假馬斯克面具 又墮新騙局 今次仲要去美國!!
婆婆深信馬斯克送車承諾 兒子苦勸無效求助東張
事件的主角是一位居住在香港、79歲的婆婆，她堅信自己與美國首富馬斯克建立了「千里聯繫」。騙徒冒充馬斯克，透過電話和訊息與她保持聯絡，聲稱要送她一部電動車，並承諾數十萬元獎金。然而要獲得這些「禮物」，婆婆必須先支付各種「解鎖費」和「運費」。面對母親的執迷不悟，兒子阿輝多次勸阻都無效，最終決定向《東張西望》節目組求助。
婆婆突然變臉拒絕見面 原來又被騙徒「放飛機」
《東張西望》主持林映輝首次與阿輝媽媽會面時，發現她對「馬斯克」的執念確實牢不可破。不過慶幸的是，雙方在初次接觸時能夠有講有笑，成功打開溝通的第一步。婆婆在談話中展現出友善的態度，讓節目組看到了勸說的希望。然而好景不長，當工作人員兩星期後再次拜訪時，卻遭遇了完全不同的待遇。當《東張西望》工作人員第二次登門拜訪時，竟然被婆婆拒諸門外，她更聲稱「不需要別人關心」，態度與首次見面時截然不同。經向阿輝查詢後才得知，原來婆婆日前告訴兒子將會收到10萬元，結果當然是一場空。當東張同事再次提及馬斯克話題時，失望的婆婆因此大發脾氣，才會出現如此激烈的反應。
東張假扮受害者同理心勸說 婆婆終於承認被騙16萬
既然正面勸說暫時行不通，《東張西望》決定改變策略，假扮成馬斯克遊戲的受害者，希望透過同理心來打動婆婆。當林映輝主持向她訴說自己也被騙錢的經歷後，婆婆終於卸下心防，承認自己已經被騙了16萬元。她表示如果想取回這筆錢，騙徒要求她需要繼續購買點數卡。當主持告訴她那個是假馬斯克，是AI扮演的時候，婆婆開始從深信不疑，逐漸意識到馬斯克可能是假的。
婆婆與騙徒討價還價 每月只給400元「吊住對方」
看到溝通出現缺口，《東張西望》再派出兩位工作人員，同樣以馬斯克送車遊戲損失數萬元的身份與婆婆面對面接觸，希望加強說服力。然而婆婆仍然表示，對方「講得實牙實齒」，她仍然相信對方的說法。她坦言自己還剩下幾十萬元做了定期，但擔心如果不繼續買點數卡，就無法取回已經損失的16萬元。為了減少損失，聰明的婆婆開始與騙徒「講數」，將對方要求的5,000元買卡金額，成功降至200元。她甚至表示最少只給100元，這樣每月只需要給400元，希望能夠「吊住對方」，最終取回16萬元的損失。婆婆更向《東張西望》工作人員承諾，過多一個月就不再相信對方。然而事實證明，騙徒的魔力遠比想像中強大。
婆婆未逃離陷阱又墮新騙局 花萬元買「難民卡」
好事多磨，承諾的期限還未到，阿輝又傳來媽媽要去買卡的短片。這次又是「馬斯克」叫她買卡，預計花費150至200元。婆婆對兒子表示，對方「不是窮人，還得起」，顯示她仍然深信騙徒的身份。看到母親再次陷入循環，阿輝擔心媽媽會永遠沉淪在馬斯克遊戲的漩渦內，不斷循環不息直至被完全捲走。當林映輝主持再次向婆婆了解情況時，發現她不但未能逃離原有的陷阱，竟然又跌入另一個更大的騙局！這次婆婆花了一萬元購買所謂的「難民卡」，深信有了這張卡後，對方每星期會給她三萬元。這個新騙局的金額之大，令人震驚不已。騙徒顯然看準了婆婆的心理弱點，不斷設計新的陷阱來榨取她的積蓄。
難民卡計劃流產 騙徒盜用婆婆身份申請給他人
當《東張西望》主持第六次與婆婆接觸時，她終於承認「難民卡計劃」已經流產。原來騙徒利用了她的姓名和照片申請難民身份，但卻將這個身份給了別人使用。面對這個殘酷的現實，婆婆表示要親自去美國追回損失，強調「係最後一招了」。這個決定讓家人更加擔心，深怕她會在異地遇到更大的危險。儘管結果未能完全令人滿意，但阿輝表示《東張西望》的介入確實產生了一定效果。媽媽在節目組的勸說下，明顯減慢了轉錢給騙徒的速度，成功保住了定期存款。雖然婆婆並沒有百分百清醒，但至少總算在懸崖邊勒住了馬，未至於粉身碎骨。這個案例也提醒大家，面對頑固的詐騙受害者，需要耐心和多種方法並用。
網民熱議婆婆固執態度 有人同情有人批評
事件曝光後引起網民熱烈討論，有人留言「輸咗幾十萬當無事，當係碎銀」、「真係冇得救」，對婆婆的固執態度感到無奈。亦有網民質疑「係咪有精神病…..自己幻想好多嘢，又有時說服到自己…有時又好似好清醒」，認為她的行為模式令人費解。更有網民建議「叫阿婆唔好用電話仲好啦」，希望從源頭切斷騙徒的聯絡途徑。部分網民則對婆婆的經濟狀況感到驚訝，認為「阿婆大把錢，鍾意送俾人洗」。