試當真｜古天樂、鄧麗欣親臨現場見工 Live版「Channel需要錢/女」掀高潮
試當真一週年現場版重溫：今日（26日）試當真在九展舉行了兩場「現場版」表演，每場表演接近四小時，驚喜連場仲有特別嘉賓，繼日場「Channel需要女」現場版有鄧麗欣做嘉賓，夜場仲有古天樂！真係第一日買1萬蚊張飛嘅觀眾都值回票價呀！
文｜東方新地 圖：試當真Facebook、Stephy IG、東方新地讀者提供
古天樂現身試當真一週年現場版
由游學修、許賢、以及蘇致豪（哥）於去年創辦的YouTube頻道「試當真」在短短一年間極速發展，不少商戶都爭相在他們的平台落廣告，現時「試當真」已經累積超過30萬訂閱人數。為慶祝成立一周年，「試當真」今日（26日）假九展舉辦首個現場版演出。《試當真一週年現場版》表演全長接近四小時，內容超豐富！有劇場、歌舞、頒獎禮、游學修個人talk show，又有Dear Jane、Tonick、仲有小薯茄客串；最後每位成員發表個人感想，又即場試音片， MC $oHo & KidNey新歌發布，資深Fans個個都表示收貨之餘，仲有排回味！
不過最驚喜，就係星級嘉賓，繼日場「Channel需要女」現場版有鄧麗欣做嘉賓現場「見工」，夜場同一環節仲有古天樂都現身，之前游學修一直否認「試當真」背後有金主，今次古老闆現身，真係可以現場上演一幕「Channel需要錢」！咁大件事有人講呀！
歌舞環節 男扮女裝跳YOLO；kayan locker情侶檔辣身舞！
四台聯播現場版
Dear Jane x 試當真 《外賣修澧賢》
MC $oHo & KidNey新歌發布
MC $oHo & KidNey兩首名曲《跌嘢唔好搵》、《走先啦係咁先啦》掀起全場高潮！意想不到二人為全城「MIRROR前夫」撰寫了一首新歌，即場發布！Fans請繼續留意官方MV發布！