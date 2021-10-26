試當真｜古天樂、鄧麗欣親臨現場見工 　Live版「Channel需要錢/女」掀高潮

試當真一週年現場版重溫：今日（26日）試當真在九展舉行了兩場「現場版」表演，每場表演接近四小時，驚喜連場仲有特別嘉賓，繼日場「Channel需要女」現場版有鄧麗欣做嘉賓，夜場仲有古天樂！真係第一日買1萬蚊張飛嘅觀眾都值回票價呀！

文｜東方新地 圖：試當真Facebook、Stephy IG、東方新地讀者提供