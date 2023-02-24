今際之國

試當真｜陳柏宇任男主角Locker全裸上陣？全新綜藝《今際之國的有J》神還原

最新娛聞
東方新地

廣告

由游學修主理的YouTube頻道《試當真》開台至今兩年多，已經收攬超過45萬訂閱、累積超過1億收看人次。志在推陳出新的《試當真》近日推出最新綜藝節目「試玩毛」的預告片，繼早前翻拍《魷魚遊戲》、《哈利波特》等題材後，今次神還原Netflix人氣日劇《今際之國的闖關者2》，推出一連五集的《今際之國的有J》，找來陳柏宇擔演男主角，而水著上陣的「水雞光」更成為網民討論焦點！

試當真 今際之國的闖關者2
《今際之國的闖關者2》。（圖片來源：IG＠netflixjp）
試當真 《試當真》的試玩毛《今際之國的有J》
《試當真》的試玩毛《今際之國的有J》。（圖片來源：IG＠trialanderror924）

試當真︳陳柏宇玩《今際之國的有J》被大讚成個架仔咁！

YouTube頻道《試當真》近日大玩Netflix人氣日劇《今際之國的闖關者2》，推出預告片後被熱討，搵嚟唔同人扮演返《今際之國》之中的重點角色，預告片仲見到今次搵埋陳柏宇一齊玩，而陳柏宇應該就係扮演主角「有栖良平」，唔少網民都大讚陳柏宇真係成個「架仔」咁：「佢個look幾有日本仔feel」、「佢本身都幾有日本主角嗰啲樣，唔駛好高，臉尖尖，有啲才華，偏young，靚仔」、「陳伯初出道個頭幾型，唔差過日本仔！」游學修喺直播中指自己好滿意「今際之國的有J」，認為自己選角方面做得好好，例如陳柏宇，大讚陳柏宇非常認真玩遊戲，而且還原度高，仲話嚟緊有更多藝人朋友嚟玩，全部選角都會好有驚喜。

今際之國 試當真 搵埋陳柏宇一齊玩「試玩毛」
搵埋陳柏宇一齊玩「試玩毛」。（圖片來源：IG＠trialanderror924）
今際之國 試當真 唔少網民捉到阿慈自肥
唔少網民捉到阿慈自肥。（圖片來源：IG＠trialanderror924）
今際之國 試當真 唔少網民捉到阿慈自肥
阿慈被陳柏宇拖住勁開心。（圖片來源：IG＠trialanderror924）
今際之國 試當真 Locker扮山下智久，唔少網民都期待Locker會否好似山下咁脫光光。
Locker扮山下智久，唔少網民都期待Locker會否好似山下咁脫光光。（圖片來源：IG＠trialanderror924）
今際之國 試當真 游學修喺直播透露Locker特登為咗扮山下而操肌，十分認真，而且場內好多蚊
游學修喺直播透露Locker特登為咗扮山下而操肌，十分認真，而且場內好多蚊。（圖片來源：IG＠trialanderror924）

試當真｜「水雞光」激似朝比奈彩

除咗陳柏宇之外，網民仲留意到本來喺《今際之國》都非常受歡迎的朝比奈彩「水雞光」，《試當真》都同樣搵嚟一位靚女嚟扮「水雞光」，唔少人都高呼激似！原來呢位「試當真水雞光」係早前有份選「校花校草2022」的Angelina君瑜。游學修喺直播時都提及到，當初Angelina並唔係一口答應參演，因為驚著水著上鏡效果唔好，游學修力勸之下終答允，最後見咁多網民好評就笑指自己無呃細佬女。

今際之國 試當真
（圖片來源：IG＠trialanderror924）
今際之國 試當真
（圖片來源：IG＠trialanderror924）
試當真 《今際之國》非常受歡迎的朝比奈彩「水雞光」，大家覺得有幾分似？
《今際之國》非常受歡迎的朝比奈彩「水雞光」，大家覺得有幾分似？（圖片來源：《今際之國的闖關者2》）

遊戲規則：限時1小時，兩隊互搶分，結束時較高分隊伍成功破關

玩家可透過戰鬥、道具、陣地增加分數 當玩家變負分，pi-shh~ 死ぬ!

花校Angelina面對古天樂表現淡定獲讚

Angelina參加「校花校草2022」時，喺《校花校草綜藝堂》中表現突出，面對古天樂導師要求以唐老鴨聲音即場演繹《媽媽的神奇小子》其中一段電影情節，不但沒有怯場，表現亦十分出色，令古天樂都連聲大讚：「幾好、幾好！」古天樂亦按照節目中一眾參賽者的表現，來選出花草們中的男、女班長。Angelina和Meaning全靠應對環節中充滿自信的表現，獲得古仔的青睞，成為成為花草們中的男、女班長。不過最後Angelina未有晉身10強。

今際之國 試當真 「試當真水雞光」係早前有份選「校花校草2022」的Angelina君瑜
「試當真水雞光」係早前有份選「校花校草2022」的Angelina。（圖片來源：IG＠___cky___）
今際之國 試當真 校花校草 18強 校花校草2022 古天樂要求Angelina以唐老鴨聲音，既場演繹《媽媽的神奇小子》其中一段電影情節。
古天樂要求Angelina以唐老鴨聲音，即場演繹《媽媽的神奇小子》其中一段電影情節。（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error 截圖）
今際之國 試當真 校花校草 18強 校花校草2022 Angelina被選為班長
Angelina被選為班長（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error 截圖）

Angelina靚相：

完整預告：

一連五集的試玩毛《今際之國的有J》於2月23日起推出。

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地（部份內容來自新Monday）圖片來源：IG＠netflixjp、IG＠trialanderror924、《今際之國的闖關者2》、IG＠___cky___、[email protected]試當真Trial & Error 截圖資料或影片來源：IG＠trialanderror924

讀者留言

熱門文章

 