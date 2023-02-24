試當真｜陳柏宇任男主角Locker全裸上陣？全新綜藝《今際之國的有J》神還原
試當真︳陳柏宇玩《今際之國的有J》被大讚成個架仔咁！
YouTube頻道《試當真》近日大玩Netflix人氣日劇《今際之國的闖關者2》，推出預告片後被熱討，搵嚟唔同人扮演返《今際之國》之中的重點角色，預告片仲見到今次搵埋陳柏宇一齊玩，而陳柏宇應該就係扮演主角「有栖良平」，唔少網民都大讚陳柏宇真係成個「架仔」咁：「佢個look幾有日本仔feel」、「佢本身都幾有日本主角嗰啲樣，唔駛好高，臉尖尖，有啲才華，偏young，靚仔」、「陳伯初出道個頭幾型，唔差過日本仔！」游學修喺直播中指自己好滿意「今際之國的有J」，認為自己選角方面做得好好，例如陳柏宇，大讚陳柏宇非常認真玩遊戲，而且還原度高，仲話嚟緊有更多藝人朋友嚟玩，全部選角都會好有驚喜。
試當真｜「水雞光」激似朝比奈彩
除咗陳柏宇之外，網民仲留意到本來喺《今際之國》都非常受歡迎的朝比奈彩「水雞光」，《試當真》都同樣搵嚟一位靚女嚟扮「水雞光」，唔少人都高呼激似！原來呢位「試當真水雞光」係早前有份選「校花校草2022」的Angelina君瑜。游學修喺直播時都提及到，當初Angelina並唔係一口答應參演，因為驚著水著上鏡效果唔好，游學修力勸之下終答允，最後見咁多網民好評就笑指自己無呃細佬女。
遊戲規則：限時1小時，兩隊互搶分，結束時較高分隊伍成功破關
玩家可透過戰鬥、道具、陣地增加分數 當玩家變負分，pi-shh~ 死ぬ!
花校Angelina面對古天樂表現淡定獲讚
Angelina參加「校花校草2022」時，喺《校花校草綜藝堂》中表現突出，面對古天樂導師要求以唐老鴨聲音即場演繹《媽媽的神奇小子》其中一段電影情節，不但沒有怯場，表現亦十分出色，令古天樂都連聲大讚：「幾好、幾好！」古天樂亦按照節目中一眾參賽者的表現，來選出花草們中的男、女班長。Angelina和Meaning全靠應對環節中充滿自信的表現，獲得古仔的青睞，成為成為花草們中的男、女班長。不過最後Angelina未有晉身10強。
Angelina靚相：
完整預告：
一連五集的試玩毛《今際之國的有J》於2月23日起推出。
常見問題
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