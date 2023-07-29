動漫節︱試當真阿慈快閃玩血案 網民鬧爆：有冇諗過鑽石山被害者心情？
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一年一度的動漫節於昨日（28日）正式開鑼，唔少網紅都有到場湊熱鬧。其中試當真成員阿慈和Stone就快閃模仿殺人血案，相關影片更在社交平台瘋傳。不過今次就睇嚟玩大咗，大批網民留言鬧爆指阿慈「被刀插」的一幕令人聯想起鑽石山廣場兇案：「有冇諗過鑽石山被害者心情？」
試當真阿慈快閃玩殺人血案
昨日（28日）「試當真」成員阿慈和Stone齊齊到動漫節快閃，阿慈Cosplay大熱動漫《我推的孩子》中的星野愛，與Stone和其他粉絲合照。另一「試當真」成員潘宗孝突然衝出人潮，手持假刀，一下子插到阿慈身上，阿慈亦隨即發出尖叫，嚇窒在場的動漫迷。最後就由一位扮演神奈川警察的路人cosplayer登場，將潘宗孝逮捕，事件才告一段落。
還原《我推的孩子》第一集劇情
相關影片由昨天開始在網上瘋傳，唔少網民都話嚇親。不過有看過《我推的孩子》的網民都知道，其實試當真成員們只係還原《我推的孩子》第一集主角星野愛被私生飯突然上前用刀捅至失血過多死亡的劇情，不少人都大讚阿慈和Stone等人在動漫節上完美還原動漫的相關情節。
網民鬧爆指快閃令人聯想起鑽石山廣場兇案
雖然《我推的孩子》近日紅爆全亞洲，但難免會有未看過相關動漫的網民，導致有部分網民留言鬧爆，指阿慈「被刀插」的一幕令人聯想起鑽石山廣場兇案：「仲以為又發生鑽石山單嘢。」、「居然攞謀殺案嚟當笑話！？非常低級趣味！！一啲都唔好笑！！幽默？有冇諗過被害者嘅心情？？仲要講殺人啫！唔使打靶吓嘛！？即係殺人係好輕微嘅行為呀！？」、「都仲是嗰句，拍電影偽紀錄片我頂得順，但是快閃唔好攞呢啲嘢來玩。」
潘宗孝急急開聲回應 試當真粉絲留言反擊
潘宗孝亦有就此事件作出回應，指大家只是想還原《我推》的經典情節，並沒有意圖拎人命嚟開玩笑。大批試當真粉絲和動漫迷都有留言回應反擊：「香港人d 幽默感越來越低」、「以後係咪唔使拍兇殺案港產片?定我推原作都要被譴責?」、「明顯都冇睇過「我推」又以為抽梗第二啲水，香港人真係壓力山大」等。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kathy、Netflix、網民留言截圖