動漫節︱試當真阿慈快閃玩血案 網民鬧爆：有冇諗過鑽石山被害者心情？

一年一度的動漫節於昨日（28日）正式開鑼，唔少網紅都有到場湊熱鬧。其中試當真成員阿慈和Stone就快閃模仿殺人血案，相關影片更在社交平台瘋傳。不過今次就睇嚟玩大咗，大批網民留言鬧爆指阿慈「被刀插」的一幕令人聯想起鑽石山廣場兇案：「有冇諗過鑽石山被害者心情？」