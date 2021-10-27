試當真｜古天樂公開點名日日𥄫 「港版子瑜」吳家忻得米
YouTube頻道「試當真」開騷，首場最驚喜是連環星級嘉賓出場，日場「Channel需要女」現場版有鄧麗欣現場「見工」，夜場同一環節連古天樂都現身，古老闆仲自爆好欣賞其中一位女網紅，咁大件事有人講呀！
撰文：東方新地 圖片：讀者提供、[email protected]、試當真Facebook
「試當真」有古仔撐
古天樂以神秘嘉賓身份現身，令現場觀眾熱血沸騰，反應非常熱烈，他更扮應徵網紅接受游學修、許賢和蘇致豪即場面試。古仔上台扮「見工」，當然要對「試當真」的人與事都瞭如指掌，期間除了笑指游學修平時見到面都唔稱呼佢，為人冇禮貌，古仔更點名讚一個人。
點名欣賞Locker條女
談及Channel中最欣賞的女網紅，古仔諗都唔諗就答：「最欣賞Locker條女（Jeannie吳家忻/@kayan9896），嗰條片到依家仲係最多人睇。」古仔成日都睇吳家忻啲片，擺明點名畀位佢上，其實吳家忻近月與許賢和蘇致豪合作〈係咁先啦〉爆紅，已成新一代網絡女神，今次有古仔加持，人氣肯定再飈升。
吳家忻上位之路
這個年代，人人都可以拍片做網紅，去年仍是素人的吳家忻（kayan9896）拍游學修主理的Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片《唔通佢有男朋友》 ，仙氣登場人氣急升，更被網民封為「港版周子瑜」。短片去年11月播出至今，已超過110萬人次觀看，是頻道入面Top5多人觀看的短片，短片出街後吳家忻的社交網粉絲（ kayan9896 ）更激增。23歲的Jeannie五官標緻好上鏡，身材亦好平均，側面睇又真係有八九成似周子瑜。