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試當真｜古天樂公開點名日日𥄫 「港版子瑜」吳家忻得米

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撰文：東方新地

YouTube頻道「試當真」開騷，首場最驚喜是連環星級嘉賓出場，日場「Channel需要女」現場版有鄧麗欣現場「見工」，夜場同一環節連古天樂都現身，古老闆仲自爆好欣賞其中一位女網紅，咁大件事有人講呀！

撰文：東方新地 圖片：讀者提供、[email protected]、試當真Facebook

「試當真」有古仔撐

古天樂以神秘嘉賓身份現身，令現場觀眾熱血沸騰，反應非常熱烈，他更扮應徵網紅接受游學修、許賢和蘇致豪即場面試。古仔上台扮「見工」，當然要對「試當真」的人與事都瞭如指掌，期間除了笑指游學修平時見到面都唔稱呼佢，為人冇禮貌，古仔更點名讚一個人。

古仔現身，給觀眾驚喜！（圖片來源：讀者提供）
古仔現身，給觀眾驚喜！（圖片來源：試當真Facebook）
古仔與游學修、許賢和蘇致豪談笑風生，仲激讚吳家忻。（圖片來源：讀者提供）
古仔與游學修、許賢和蘇致豪談笑風生，仲激讚吳家忻。（圖片來源：讀者提供）

點名欣賞Locker條女

談及Channel中最欣賞的女網紅，古仔諗都唔諗就答：「最欣賞Locker條女（Jeannie吳家忻/@kayan9896），嗰條片到依家仲係最多人睇。」古仔成日都睇吳家忻啲片，擺明點名畀位佢上，其實吳家忻近月與許賢和蘇致豪合作〈係咁先啦〉爆紅，已成新一代網絡女神，今次有古仔加持，人氣肯定再飈升。

吳家忻與男友Locker在騷上跳辣身舞。（圖片來源：讀書提供）
吳家忻與男友Locker在騷上情侶檔跳舞。（圖片來源：讀書提供）
今年中吳家忻與許賢及蘇致豪合唱〈係咁先啦〉唱到街知巷聞。（圖片來源：IG@kayan9896）
今年中吳家忻與許賢及蘇致豪合唱〈係咁先啦〉唱到街知巷聞。（圖片來源：[email protected]

吳家忻上位之路

這個年代，人人都可以拍片做網紅，去年仍是素人的吳家忻（kayan9896）拍游學修主理的Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片《唔通佢有男朋友》 ，仙氣登場人氣急升，更被網民封為「港版周子瑜」。短片去年11月播出至今，已超過110萬人次觀看，是頻道入面Top5多人觀看的短片，短片出街後吳家忻的社交網粉絲（ kayan9896 ）更激增。23歲的Jeannie五官標緻好上鏡，身材亦好平均，側面睇又真係有八九成似周子瑜。

kayan9896被封「港版周子瑜」的Jeanie，眼大大笑得好甜。
被封「港版周子瑜」的吳家忻，眼大大笑得好甜。（圖片來源：《唔通佢有男朋友》封面圖片）
早前Jeanie拍游學修主理的Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片《唔通佢有男朋友》。
去年Jeannie拍游學修主理的Youtube Channel 「試當真 Trial And Error」短片《唔通佢有男朋友》。（圖片來源：[email protected]
Jeannie曾經在香港Rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》中出演，畫面及風格一樣有女神感覺。
吳家忻曾經在香港Rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》中出演，畫面及風格一樣有女神感覺。（圖片來源：[email protected]
22歲的Jeanie一舉手一投足都星味十足。
23歲的吳家忻一舉手一投足都星味十足。（圖片來源：[email protected]
Jeanie亦有鄰家女孩的一面。
吳家忻亦有鄰家女孩的一面。（圖片來源：[email protected]
Jeanie完全具備做女神的條件。
吳家忻完全具備做女神的條件。（圖片來源：[email protected]
六年前仍在讀中學的Jeanie已經是個小美女，證明她真材實料無添加。
仍在讀中學的Jeannie已經是個小美女，證明她真材實料無添加。（圖片來源：[email protected]

成名作：《唔通佢有男朋友》

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