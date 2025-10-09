試當真《墨魚遊戲2》百人名單曝光勁震撼！古天樂參演71 同95號神秘玩家身份掀網民競猜
鄧兆尊劉以達驚喜參戰《墨魚遊戲2》
隨著多位嘉賓在社交平台曬出邀請卡，《墨魚遊戲2》的超強陣容亦逐漸揭曉。除了蘇致豪、許賢、Yanny、Locker等一眾核心成員外，參與者還包括陳柏宇、Tyson Yoshi、魏浚笙（Jeffrey）等當紅歌手藝人。然而，最讓網民意想不到的，是資深藝人劉以達及鄧兆尊竟然亦在參戰名單之中，鄧兆尊更在社交平台寫下：「無啦啦收到邀請」，他們的破格加入無疑為節目帶來了跨世代的驚喜火花，令期待值瞬間爆燈，但名單中71及95號選手卻刻意被隱藏，引發外界無限猜測。
試當真重金打造史無前例告別作
據製作團隊透露，《墨魚遊戲2》的製作規模將會是「史無前例的龐大」，務求為觀眾帶來最震撼的觀賞體驗。為了這個告別作，《試當真》不僅公開招募100位玩家，早前更公開徵求一個面積達4,000至5,000呎的倉庫或空置單位，以供美術部門搭建大型道具及場景。這次的龐大投入，足見團隊對這個告別作的重視程度，誓要為頻道五年來的努力畫上一個最完美的句號，象徵著一個時代的有始有終。
網民激讚史上最豪華陣容 劇透古天樂參演「黑色面具負責人」
當這份堪稱「鑽石級」的嘉賓名單曝光後，網民反應極為熱烈，紛紛湧入討論區留言表達興奮之情，討論度瞬間爆錶。有網民激動表示：「墨魚2陣容會唔會太強 本身已經好期待 而家係超級超級超級期待」，更有留言大讚：「就咁見到目前墨魚遊戲2嘅名單，真係可以話可能喺香港史上最豪華嘅綜藝陣容……有啲大前輩居然真係一齊癲。」大部分粉絲都表示，希望這個節目能為《試當真》帶來一個完美的落幕。
回顧試當真五年YouTube光輝歲月
自2020年10月創立以來，《試當真》憑藉其獨特的本地化幽默感和源源不絕的創意，迅速成為香港最具代表性的YouTube頻道之一。在短短五年時間裡，頻道累積發布了超過1,700條影片，訂閱人數更突破560,000大關，影響力非凡。其作品更曾代表香港，入圍台灣第六屆走鐘獎的最佳MV獎及最佳戲劇獎兩項提名，實力備受肯定。這次的告別作，也象徵著他們五年光輝歲月的完美總結。