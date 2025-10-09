試當真《墨魚遊戲2》百人名單曝光勁震撼！古天樂參演71 同95號神秘玩家身份掀網民競猜

YouTube頻道《試當真》即將迎來五週年並停止運作的消息震撼網絡，其最後的大型告別作《試玩毛──墨魚遊戲2》亦隨即成為全城焦點。近日節目嘉賓陣容陸續曝光，星光熠熠的鑽石級名單引發網民瘋狂洗版，當中更有意想不到的資深藝人驚喜加盟，究竟這個告別作的陣容有多豪華？而刻意隱藏的兩位神秘參賽者又會是誰？