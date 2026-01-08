夜王︱《試當真》兩大校花突變身夜總會公關 清純形象大轉型網民熱議

《試當真》兩大校花Shadow和Angelina早前因為一輯銀行廣告在社交平台「老是常出現」而爆紅，兩位校花竟然雙雙進軍大銀幕，在黃子華、鄭秀文主演的賀歲片《夜王》中飾演夜總會公關小姐，從清純校花搖身一變成為夜場麗人。