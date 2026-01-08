夜王︱《試當真》兩大校花突變身夜總會公關 清純形象大轉型網民熱議
Shadow王紫影變身夜總會公關細Gigi
現年23歲的Shadow本名王紫影，畢業自香港浸會大學電影學系，在《試當真》校花選舉中奪得第2名，參選時已被網民封為「嫩版迪麗熱巴」。她曾為MIRROR成員Edan呂爵安拍攝《ChatMrE》和《E先生 愛人執照》兩部MV，成為「E女郎」，兩部作品都要大展演技，特別在《E先生 愛人執照》中更有被Edan擁抱的浪漫情節。在《夜王》中，Shadow將飾演夜總會公關小姐「細Gigi」，從清純校花轉型演出夜場角色。
Angelina趙君瑜挑戰夜總會公關Tina
24歲的Angelina本名趙君瑜，為香港教育大學創意藝術與文化榮譽文學士畢業，擁有1米73的模特兒身形。她在校花選舉中曾獲古天樂青睞成為女班長，雖然最終在14強止步，但仍成功簽入《試當真》。她曾在《試當真》影片《今際之國的有J》中穿著性感小背心，神還原日劇《今際之國的有栖》中朝比奈彩的「水雞」角色，獲網民大讚超正。在《夜王》中，Angelina將飾演夜總會公關「Tina」，挑戰全新角色類型。
網民熱議校花轉型 期待大銀幕表現
兩位校花加盟《夜王》的消息曝光後，網民反應熱烈。有支持者表示「「兩個校花都去咗夜總會返工，好期待佢哋嘅表現」」，亦有網民好奇「「清純校花點樣演夜場公關」」。導演吳煒倫透露選角過程嚴格，是「十一選一」的比例才選出這班「EJ Girls」，可見對演員要求甚高。Angelina更分享拍攝期間最難忘黃子華毫無架子，與她們現場一起猜枚的溫馨時刻，令人更加期待這部賀歲片的精彩演出。
黃子華鄭秀文領銜主演 《毒舌大狀》班底再度合作
《夜王》以2012年的尖東夜總會為背景，黃子華飾演「東日夜總會」大經理歡哥，鄭秀文則飾演收購夜總會的新任CEO V姐，兩人更是戲中的前夫妻關係。導演吳煒倫大讚鄭秀文「演得幾霸道都好，她突然來一下軟弱，你又會心甘情願替她遮風擋雨」，認為她用這份魅力去演夜場大家姐「V姐」無人能及。至於黃子華，導演認為他身上有一種「仗義每多屠狗輩」的味道，「可以把市井之徒演得很好看，而又比一般市井之徒高一點點」。