校花校草2022｜一文睇清51強入圍靚仔靚女 《狂舞派》皓嵐都有份！
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由「試當真」主辦的「校花校草 The Next Era 2022」日前進行公開招募靚仔靚女，51強都終於出爐，當中在電影《狂舞派3》中的跳舞佳仔皓嵐亦都係其中之一！即刻睇睇51強入圍名單！
《試當真》校花校草2022來襲 即睇51強囝囝囡囡！
淘汰賽制
首先5/8 12:00 – 7/8 23:59 NTR票選30強；然後於8/8 12:00開始全民IG票選20強，13/8 23:59 投票截止，選出20強；21/8開始比賽，並進行一連9周的投票，每周進行淘汰，直到最後選出校花校草！
即睇51強選手 – 女仔
小豆（tkwcara）
16歲幾可愛，掂！
Shadow（Wty1127)
有少少似迪麗熱巴，幾好！
Cathy（pppuiyuk._）
是咪繼阿Gi之後另一個「黑面女神」？
Katherine（katherine.he_）
170CM好高！！！樣子唔錯，出色！
Moon（moon.cytt）
笑得好甜，OK！
Halie（haliewhy___）
Cathy（cathy_02_05）
Chloe（chloeckkk）
混血兒，大癲！
Chinly（chinly_baby）
173cm…黑長直頭髮，呢個實在太ok！
510 （skuu.i）
定索性叫520？
Bibi（jessicabibi_jl）
點解得你冇官方相嘅Bibi～
Janice（hnw_）
睇睇下似翠兒，可愛！
加利（halokylie_）
鼻大大，可愛愛！
夢（dream._220）
Hello太陽好大？
Kitty（wuheiting.k）
立正！
Iris（iris.kayan）
是的長官！
Yanis（iris.kayan）
幾pure幾true咁～
Helen（helen._.bear）
小姐整親手？
即睇51強選手 – 男仔
康（tnhong_084）
一定係讀書好叻嘅師兄
皓嵐（leander_lau）
《狂舞派》狂過界啊！
小Q（queko_tsoi）
建議師兄食返多啲嘢，大隻返少少會更Firm！
Owen（pokman.lai.75）
你咪韓團EXO個世勳！
Bosco（I_hate_bosco）
唔建議中分啊Bosco～
Ivan (暫名)（wongywww）
幾好笑容（暫評）
Gordon（_gordon.clw_）
幾靚仔幾順眼，OK！
Jay（yeennok）
咁快紋身，仲要紋兩邊，壞過凱婷confirm…
Oscar（chiwangfong）
OK贏左，校草就係Oscar！！！！
晨（kcw.233）
讀書成績好好嘅師兄2號
子峰（Lam__tsz_fung）
子峰哥哥，又有人怡我啦～
柏喬（ypk_asenzio）
學校典型怕醜仔
Anson（ansonleung_offical）
Feel到影相個時都老尷
鋒仔（kkennycc）
鋒仔教你皮笑肉不笑～
OK（okokwon9）
OK
吖昇（star_leung_69）
Tyson Yoshi係咪你..
John（Johnnnnnnho924）
讀書好勁打交都唔差嘅師兄
亨少（Matthewlau_910）
中分真係唔係個個都carry到～
MoMoo（_momoo11111）
靚仔，想知個名點讀～
阿 Bi（farabisd）
Bollywood等緊你！
Michael（_michael.hcl_）
可以一打十嘅師兄
華哥（Jos_huahuh）
曾比特再次回港參賽
梓賢（tsz_.yin）
Oppa～