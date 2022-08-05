校花校草

校花校草2022｜一文睇清51強入圍靚仔靚女 《狂舞派》皓嵐都有份！

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由「試當真」主辦的「校花校草 The Next Era 2022」日前進行公開招募靚仔靚女，51強都終於出爐，當中在電影《狂舞派3》中的跳舞佳仔皓嵐亦都係其中之一！即刻睇睇51強入圍名單！

《試當真》校花校草2022來襲 即睇51強囝囝囡囡！

淘汰賽制

首先5/8 12:00 – 7/8 23:59 NTR票選30強；然後於8/8 12:00開始全民IG票選20強，13/8 23:59 投票截止，選出20強；21/8開始比賽，並進行一連9周的投票，每周進行淘汰，直到最後選出校花校草！

即睇51強選手 – 女仔

小豆（tkwcara

16歲幾可愛，掂！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Shadow（Wty1127)

有少少似迪麗熱巴，幾好！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Natalie（liumanwai

笑得幾甜

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

泰妹（Manbiev3v

Cup本Cup～唔太似泰妹，但幾靚女cup～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Cathy（pppuiyuk._

是咪繼阿Gi之後另一個「黑面女神」？

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Katherine（katherine.he_

170CM好高！！！樣子唔錯，出色！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Moon（moon.cytt

笑得好甜，OK！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Halie（haliewhy___）

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Cathy（cathy_02_05

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Chloe（chloeckkk

混血兒，大癲！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Chinly（chinly_baby

173cm…黑長直頭髮，呢個實在太ok！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

510 （skuu.i

定索性叫520？

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Bibi（jessicabibi_jl

點解得你冇官方相嘅Bibi～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Janice（hnw_

睇睇下似翠兒，可愛！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Abbie（abbxash

官方相同私照有點差別耶

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Mia（miaaaa0.0)

影相個時攝影師哥哥氹得你好開針？

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Angelina（___cky___

又嚟多個173cm…. Model之路等緊你！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Lokyi（10ky1_

短髮控啱晒！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

加利（halokylie_

鼻大大，可愛愛！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

夢（dream._220

Hello太陽好大？

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Kitty（wuheiting.k

立正！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Iris（iris.kayan

是的長官！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Yanis（iris.kayan

幾pure幾true咁～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Helen（helen._.bear

小姐整親手？

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Kat（hheunii

個post有啲老土，建議改一改！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Hoilam（hoi.chan_

174cm！又可以去做Model！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

即睇51強選手 – 男仔

康（tnhong_084

一定係讀書好叻嘅師兄

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

皓嵐（leander_lau

《狂舞派》狂過界啊！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

小Q（queko_tsoi

建議師兄食返多啲嘢，大隻返少少會更Firm！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Owen（pokman.lai.75

你咪韓團EXO個世勳！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Bosco（I_hate_bosco

唔建議中分啊Bosco～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Ivan (暫名)（wongywww

幾好笑容（暫評）

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Gordon（_gordon.clw_

幾靚仔幾順眼，OK！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Jay（yeennok

咁快紋身，仲要紋兩邊，壞過凱婷confirm…

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Oscar（chiwangfong

OK贏左，校草就係Oscar！！！！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

晨（kcw.233

讀書成績好好嘅師兄2號

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

子峰（Lam__tsz_fung

子峰哥哥，又有人怡我啦～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

柏喬（ypk_asenzio

學校典型怕醜仔

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Anson（ansonleung_offical

Feel到影相個時都老尷

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

鋒仔（kkennycc

鋒仔教你皮笑肉不笑～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

OK（okokwon9

OK

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

吖昇（star_leung_69

Tyson Yoshi係咪你..

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

John（Johnnnnnnho924

讀書好勁打交都唔差嘅師兄

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

亨少（Matthewlau_910

中分真係唔係個個都carry到～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

MoMoo（_momoo11111

靚仔，想知個名點讀～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

阿 Bi（farabisd

Bollywood等緊你！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Michael（_michael.hcl_

可以一打十嘅師兄

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（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

華哥（Jos_huahuh

曾比特再次回港參賽

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

tszyin（tszyinp

屋企好有錢 日日去補習嘅同班同學

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Sam（_ka.wai

岑珈其

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

梓賢（tsz_.yin

Oppa～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

撰文：轉載自New Monday圖片來源：校花校草 The Next Era 2022

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