試當真 校花校草

校花校草10強將誕生！爭奪每人10萬元獎金多過《聲夢傳奇》！

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校花校草2022即將選出男女組別最後5強，接下來「一花一草」配對拍片，將會進入最後決勝，爭取冠軍每人10萬「獎學金」，試當真出手果然闊綽同大台《聲夢傳奇》睇齊！

一花一草奪冠每人可獲10萬

在上周六的直播環節中，游學修宣布後奪冠的一花一草各自可獲10萬獎金，不過亞軍季軍的獎金就未有公布。比賽規則是「一花配一草」在試當真台慶以分組形式演出一段網片爭取網民投票，10月22日總決賽定勝負，獎金消息一公布，甚有人氣的501直言好想奪得10萬獎金、另外泰妹亦表示這10萬獎金對她是人生轉捩點。

試當真 校花校草 「校花校草」冠軍獎金之前一直未有披露，上周直播時段游學修說出人每人可奪10萬港元，校花501即時展露興奮表情。
「校花校草」冠軍獎金之前一直未有披露，上周直播時段游學修說出人每人可奪10萬港元，校花501即時展露興奮表情。（圖片來源：試當真）
試當真 校花校草 當時對奪冠未有太大信心的泰妹，追問「第二名有幾多錢？」，游學修笑而不語。
當時對奪冠未有太大信心的泰妹，追問「第二名有幾多錢？」，游學修笑而不語。（圖片來源：試當真）
試當真 校花校草 校花510由參賽初期已不介意展露恨錢的態度，不過亦有忠實粉絲認為佢有演藝潛力。
校花510由參賽初期已不介意展露恨錢的態度，不過亦有忠實粉絲認為佢有演藝潛力。（圖片來源：試當真）

「先選秀後琢磨」比《聲夢傳奇》更大手筆！

《校花校草2022》採取「先選秀後琢磨」的原則，進入21強後，游學修比賽舉初召集時已表明，這個不但是「沒有評判的選秀節目」，同學入選後，每輪由觀眾投票淘汰，毋須指定表演，「觀眾緣」大於一切！完全民主的選秀結束後，校花校草的才藝將交由試當真負責栽培。冠軍的獎金與去年《聲夢傳奇》睇齊，比較ViuTV《尾二一屆口罩小姐》冠軍只有5萬元獎金，亦更大手筆！

試當真 校花校草 相比去年《聲夢傳奇》冠軍獎金亦係10萬港元，試當真的校花校草各有10萬獎學金，出手比大台更闊綽！
相比去年《聲夢傳奇》冠軍獎金亦係10萬港元，試當真的校花校草各有10萬獎學金，出手比大台更闊綽！（圖片來源：TVB.com）

校花校草分組拍片Natalie何求最有情侶Feel

9月25日最低票數一男一女將被淘汰，誕生最後10強（五男五女），下星期正式展開新賽制，以二人一組的方式拍攝網片，累積票數至10月22日總決賽定勝負！在分組過程中，校花班長Natalie與校草何求（John）甚有默契，雖然唔少校花校草想跟這兩位合作，但二人似乎一早選定對方，情侶Feel爆燈：

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網友呻「唔公平」游學修：「返去睇口罩小姐」

每個選秀節目都會有唔少爭議，由於《校花校草2022》不設評判機制，純粹以公開投票作標準，每一輪淘汰賽中都有觀眾為落選的校花校草感不忿，對此游學修就在直播環節中回應「民主投票就係咁㗎啦！」更揚言不滿的觀眾可以「返去睇口罩小姐」，似乎對剛舉行的口罩小姐賽果觸發觀眾不滿亦略有感受。

試當真 校花校草 游學修剛踏入32歲，曾直言希望以古天樂做榜樣，校草校草係栽培後輩的新嘗試。
游學修剛踏入32歲，曾直言希望以古天樂做榜樣，校草校草係栽培後輩的新嘗試。（圖片來源：試當真）

12強校花校草名單

經過連場「綜藝堂」之後，12名成員（6男6女）將會在9月25日晚上迎來總決賽前的淘汰戰：

校花6強及票數：

03 Natalie：8,173票 (新班長)
26 Hoilam：7,880票
12 510：7,273票
04 泰妹：7,077票
07 Moon：7,073票
02 Shadow：7,065票

試當真 校花校草 校花五強走勢清晰明朗，26號Hoilam因為 Casting 綜藝堂表現不濟票數大跌，其餘五位校花票數相近，Shadow就算缺席仍獲支持，在今輪投票過程中爭持激烈。
校花五強走勢清晰明朗，26號Hoilam因為 Casting 綜藝堂表現不濟票數大跌，其餘五位校花票數相近，Shadow就算缺席仍獲支持，在今輪投票過程中爭持激烈。（圖片來源：thenextera2022）

校草6強及票數：

37 Stone：9,869票
43 何求：6,798 票(新班長)
49 曾Sir：6,375票
28 皓嵐：6,356票
34 Jay：6,328票
27 康：6,320票

試當真 校花校草 校花校草2022
9月25日晚上截票，以上六人將有一位被淘汰，選出校草最後五強。（圖片來源：thenextera2022）

510首次跌落第三名

吳伊琳（510）曾經在21強投票期間獲一萬六千多票成為票后，之後一路都是校花校草選舉中的「必然票后」，因此也惹來大量造票和買票的質疑，不過來到上周12強淘汰賽後，就首次失落「票后」寶座，不敵Natalie和Hoilam只得第三名。早前她受訪傳媒時就表示過，自己無買過票，也無信心一直做票后，謂自己的優勢是九唔搭八。

試當真 校花校草 來自中大法律系的校花Natalie參賽以來表現穩定，上周首次擊敗長勝510登上榜首，更成為「女班長」。
來自中大法律系的校花Natalie參賽以來表現穩定，上周首次擊敗長勝510登上榜首，更成為「女班長」。（圖片來源：試當真）

試當真 校花校草 校花校草2022 校花校草中第一個拍廣告的510，再次成為票后榮登榜首！

校花校草510第一次在賽事中失落票后寶座。（圖片來源：[email protected]

兩班長同圈被foul 新班長登場

在18強淘汰賽時，當時的嘉賓古天樂按照節目中一眾參賽者的表現，來選出花草們中的男、女班長。Angelina和Meaning獲得古仔的青睞，成為成為花草們中的男、女班長，然而兩人雙雙在本輪慘被淘汰，新班長何求和Natalie則接任成為校草校花新班長。

試當真 校花校草 校花校草2022 Angelina被選為班長
Angelina被選為班長（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error 截圖）

試當真校花校草12強名單一覽

校花六強：

3號 [email protected]中大法律系(@liumanwai)

廖文蔚
暱稱 | Natalie
年齡 | 21
身高 | 168cm
IG |@liumanwai
學校及學系 | 香港中文大學，法律系
興趣及技能 | 行山、影相、整嘢食、旅行、睇reading同寫又長又臭嘅essay算技能嗎⋯⋯xdxd
偶像 | 我婆婆

試當真 校花校草 成為新任班長
成為新任班長（圖片來源：[email protected]

26號 Hoi [email protected]屯門官中(@hoi.chan_)

陳海琳
暱稱 | Hoilam
年齡 | 18
身高 | 174cm
IG |@hoi.chan_
學校及學系 | 南屯門官立中學
興趣及技能 | 唱歌、影相
偶像 | BLACKPINK Jisoo

試當真 校花校草 174cm！又可以去做Model！
174cm！又可以去做Model！（圖片來源：[email protected]

12號 [email protected]耀中幼教學院（@skuu.i

吳伊琳
暱稱 | 510
年齡 | 19
身高 | 161.5cm
學校及學系 | 耀中幼教學院，幼兒教育
興趣及技能 | 整麵包、返工、打蛋白
偶像 | 黃子華、吳君如

試當真 校花校草 510直言「如果有錢買like，不如直接將啲錢畀我」！
510直言「如果有錢買like，不如直接將啲錢畀我」！（圖片來源：[email protected]

4號 泰妹@柴灣IVE 票數：（@Manbiev3v

楊雅文
暱稱 | 泰妹
年齡 | 20
身高 | 157cm
學校及學系 | 香港專業教育學院(柴灣)，體適能及運動營養學高級文憑
興趣及技能 | 飛車、聽歌、舞獅、競技啦啦隊
偶像 | 米奇老味、周國賢、Novel Fergus

試當真 校花校草 戒到粗口未？
戒到粗口未？（圖片來源：[email protected]

7號 [email protected]科大工商管理 (@moon.cytt)

張月亭
暱稱 | Moon
年齡 | 21
身高 | 161cm
學校及學系 | 香港科技大學，工商管理學系
興趣及技能 | 拍YouTube，剪片拍片出鏡！
偶像 | 我冇特定嘅偶像～但生活中遇到嘅每個人我都會好欣賞！

試當真 校花校草 可以行到幾遠？
可以行到幾遠？（圖片來源：[email protected]

2號 [email protected]浸大電影系（@wty1127)

王紫影
暱稱 | Shadow
年齡 | 20
身高 | 161cm
學校及學系 | 香港浸會大學，電影學系
興趣及技能 | 看電影、看動漫，玩狼人殺、玩劇本殺、寫作
偶像 | Isabelle Adjani、菅田將暉、Timothée Chalamet、李鍾碩、及川徹、賴博文

試當真 校花校草 Shadow：「希望有維基百科page寫我繼續活躍演藝圈中！」
Shadow：「希望有維基百科page寫我繼續活躍演藝圈中！」（圖片來源：[email protected]

校草六強：

37號 [email protected]浸大(@lam__tsz_fung)

林子峰
暱稱 | 子峰（Stone）
年齡 | 21
身高 | 171cm
學校及學系 | 香港浸會大學，電影學院創意電影製作高級文憑-表演技巧
興趣及技能 | 畫畫、跳舞、運動

試當真 校花校草 子峰都受唔少觀眾喜愛
子峰都受唔少觀眾喜愛（圖片來源：[email protected]

43號 何求@嶺大哲學系（John）(@ohnnnnnnho924)

何求
暱稱 | John
年齡 | 19
身高 | 173cm
學校及學系 | 嶺南大學，哲學系
興趣及技能 | 泰拳、Boxing、Capoeira、健力、睇電影

試當真 校花校草 師兄你仍然著短褲
師兄你仍然著短褲（圖片來源：[email protected]

49號 曾[email protected]教育大學中文 (@tszyinp)

曾梓賢
暱稱 | tszyin（曾Sir）
年齡 | 19
身高 | 174cm
學校及學系 | 香港教育大學，語文研究（中文主修）
興趣及技能 | 羽毛球、游泳、唱歌、戲劇

試當真 校花校草 終於唔係冬菇頭
終於唔係冬菇頭（圖片來源：[email protected]

28號 皓嵐@大光德萃書院(@leander_lau)

劉皓嵐
暱稱 | 皓嵐
年齡 | 14
身高 | 153cm
學校及學系 | 大光德萃書院
興趣及技能 | 跳舞、演戲、玩劍球

試當真 校花校草 實力非常強大
實力非常強大（圖片來源：[email protected]

34號[email protected]理大消防工程 (@yeennok)

沈以諾
暱稱 | Jay
年齡 | 24
身高 | 178cm
學校及學系 | 香港理工大學，可持續結構及消防工程
興趣及技能 | 打籃球、游水、水上活動、整memes、煮野食
偶像 | 游學修（暫定）

試當真 校花校草 Jay：「好簡單，十年後目標係超越游學修」
Jay：「好簡單，十年後目標係超越游學修」（圖片來源：[email protected]

27號 康@保良局馬錦明(@tnhong_084)

滕毅康
暱稱 | 康
年齡 | 17
身高 | 172cm
學校及學系 | 保良局馬錦明中學
興趣及技能 | 運動、足球
偶像 | 基斯坦奴．朗拿度

試當真 校花校草 一定係讀書好叻嘅師兄
一定係讀書好叻嘅師兄（圖片來源：[email protected]

圖片來源：試當真

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