校花校草10強將誕生！爭奪每人10萬元獎金多過《聲夢傳奇》！
一花一草奪冠每人可獲10萬
在上周六的直播環節中，游學修宣布後奪冠的一花一草各自可獲10萬獎金，不過亞軍季軍的獎金就未有公布。比賽規則是「一花配一草」在試當真台慶以分組形式演出一段網片爭取網民投票，10月22日總決賽定勝負，獎金消息一公布，甚有人氣的501直言好想奪得10萬獎金、另外泰妹亦表示這10萬獎金對她是人生轉捩點。
「先選秀後琢磨」比《聲夢傳奇》更大手筆！
《校花校草2022》採取「先選秀後琢磨」的原則，進入21強後，游學修比賽舉初召集時已表明，這個不但是「沒有評判的選秀節目」，同學入選後，每輪由觀眾投票淘汰，毋須指定表演，「觀眾緣」大於一切！完全民主的選秀結束後，校花校草的才藝將交由試當真負責栽培。冠軍的獎金與去年《聲夢傳奇》睇齊，比較ViuTV《尾二一屆口罩小姐》冠軍只有5萬元獎金，亦更大手筆！
校花校草分組拍片Natalie何求最有情侶Feel
9月25日最低票數一男一女將被淘汰，誕生最後10強（五男五女），下星期正式展開新賽制，以二人一組的方式拍攝網片，累積票數至10月22日總決賽定勝負！在分組過程中，校花班長Natalie與校草何求（John）甚有默契，雖然唔少校花校草想跟這兩位合作，但二人似乎一早選定對方，情侶Feel爆燈：
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網友呻「唔公平」游學修：「返去睇口罩小姐」
每個選秀節目都會有唔少爭議，由於《校花校草2022》不設評判機制，純粹以公開投票作標準，每一輪淘汰賽中都有觀眾為落選的校花校草感不忿，對此游學修就在直播環節中回應「民主投票就係咁㗎啦！」更揚言不滿的觀眾可以「返去睇口罩小姐」，似乎對剛舉行的口罩小姐賽果觸發觀眾不滿亦略有感受。
12強校花校草名單
經過連場「綜藝堂」之後，12名成員（6男6女）將會在9月25日晚上迎來總決賽前的淘汰戰：
校花6強及票數：
03 Natalie：8,173票 (新班長)
26 Hoilam：7,880票
12 510：7,273票
04 泰妹：7,077票
07 Moon：7,073票
02 Shadow：7,065票
校草6強及票數：
37 Stone：9,869票
43 何求：6,798 票(新班長)
49 曾Sir：6,375票
28 皓嵐：6,356票
34 Jay：6,328票
27 康：6,320票
510首次跌落第三名
吳伊琳（510）曾經在21強投票期間獲一萬六千多票成為票后，之後一路都是校花校草選舉中的「必然票后」，因此也惹來大量造票和買票的質疑，不過來到上周12強淘汰賽後，就首次失落「票后」寶座，不敵Natalie和Hoilam只得第三名。早前她受訪傳媒時就表示過，自己無買過票，也無信心一直做票后，謂自己的優勢是九唔搭八。
校花校草510第一次在賽事中失落票后寶座。（圖片來源：[email protected] ）
兩班長同圈被foul 新班長登場
在18強淘汰賽時，當時的嘉賓古天樂按照節目中一眾參賽者的表現，來選出花草們中的男、女班長。Angelina和Meaning獲得古仔的青睞，成為成為花草們中的男、女班長，然而兩人雙雙在本輪慘被淘汰，新班長何求和Natalie則接任成為校草校花新班長。
試當真校花校草12強名單一覽
校花六強：
3號 [email protected]中大法律系(@liumanwai)
廖文蔚
暱稱 | Natalie
年齡 | 21
身高 | 168cm
IG |@liumanwai
學校及學系 | 香港中文大學，法律系
興趣及技能 | 行山、影相、整嘢食、旅行、睇reading同寫又長又臭嘅essay算技能嗎⋯⋯xdxd
偶像 | 我婆婆
26號 Hoi [email protected]屯門官中(@hoi.chan_)
陳海琳
暱稱 | Hoilam
年齡 | 18
身高 | 174cm
IG |@hoi.chan_
學校及學系 | 南屯門官立中學
興趣及技能 | 唱歌、影相
偶像 | BLACKPINK Jisoo
12號 [email protected]耀中幼教學院（@skuu.i）
吳伊琳
暱稱 | 510
年齡 | 19
身高 | 161.5cm
學校及學系 | 耀中幼教學院，幼兒教育
興趣及技能 | 整麵包、返工、打蛋白
偶像 | 黃子華、吳君如
4號 泰妹@柴灣IVE 票數：（@Manbiev3v）
楊雅文
暱稱 | 泰妹
年齡 | 20
身高 | 157cm
學校及學系 | 香港專業教育學院(柴灣)，體適能及運動營養學高級文憑
興趣及技能 | 飛車、聽歌、舞獅、競技啦啦隊
偶像 | 米奇老味、周國賢、Novel Fergus
7號 [email protected]科大工商管理 (@moon.cytt)
張月亭
暱稱 | Moon
年齡 | 21
身高 | 161cm
學校及學系 | 香港科技大學，工商管理學系
興趣及技能 | 拍YouTube，剪片拍片出鏡！
偶像 | 我冇特定嘅偶像～但生活中遇到嘅每個人我都會好欣賞！
2號 [email protected]浸大電影系（@wty1127)
王紫影
暱稱 | Shadow
年齡 | 20
身高 | 161cm
學校及學系 | 香港浸會大學，電影學系
興趣及技能 | 看電影、看動漫，玩狼人殺、玩劇本殺、寫作
偶像 | Isabelle Adjani、菅田將暉、Timothée Chalamet、李鍾碩、及川徹、賴博文
校草六強：
37號 [email protected]浸大(@lam__tsz_fung)
林子峰
暱稱 | 子峰（Stone）
年齡 | 21
身高 | 171cm
學校及學系 | 香港浸會大學，電影學院創意電影製作高級文憑-表演技巧
興趣及技能 | 畫畫、跳舞、運動
43號 何求@嶺大哲學系（John）(@ohnnnnnnho924)
何求
暱稱 | John
年齡 | 19
身高 | 173cm
學校及學系 | 嶺南大學，哲學系
興趣及技能 | 泰拳、Boxing、Capoeira、健力、睇電影
49號 曾[email protected]教育大學中文 (@tszyinp)
曾梓賢
暱稱 | tszyin（曾Sir）
年齡 | 19
身高 | 174cm
學校及學系 | 香港教育大學，語文研究（中文主修）
興趣及技能 | 羽毛球、游泳、唱歌、戲劇
28號 皓嵐@大光德萃書院(@leander_lau)
劉皓嵐
暱稱 | 皓嵐
年齡 | 14
身高 | 153cm
學校及學系 | 大光德萃書院
興趣及技能 | 跳舞、演戲、玩劍球
34號[email protected]理大消防工程 (@yeennok)
沈以諾
暱稱 | Jay
年齡 | 24
身高 | 178cm
學校及學系 | 香港理工大學，可持續結構及消防工程
興趣及技能 | 打籃球、游水、水上活動、整memes、煮野食
偶像 | 游學修（暫定）
27號 康@保良局馬錦明(@tnhong_084)
滕毅康
暱稱 | 康
年齡 | 17
身高 | 172cm
學校及學系 | 保良局馬錦明中學
興趣及技能 | 運動、足球
偶像 | 基斯坦奴．朗拿度