試當真2大校花廣告引熱議 展現高潮眼超吸睛 網民爭論「邊個靚啲」
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YouTube頻道《試當真》2022年簽約了一批校花校草成為旗下藝人，其中校花Shadow（王紫影）和Angelina（趙君瑜）早前合作拍攝了一輯銀行廣告，由於這輯廣告在社交平台上「老是常出現」，成功引起不少網民關注，更不停爭論「邊個靚啲」！
《試當真》2大校花 Shadow、Angelina 各有支持者
雖然這個銀行廣告已拍了一段時間，但因在各個社交平台上「老是常出現」，令著藍衫的Shadow和著綠衫的Angelina成為網民關注的焦點，加上廣告商好識玩，每次出片都用Shadow反白眼一刻做Thumbnail，成功引起不少網民留言爭論「邊個靚啲」，結果係各有支持者！
藍色 Shadow：23歲王紫影 兩度做「E女郎」
現年23歲的Shadow畢業自香港浸會大學電影學系，是《試當真》校花選舉的第2名，參選時已被封為嫩版迪麗熱巴，2023年她曾先後為MIRROR成員Edan呂爵安演出《ChatMrE》和《E先生 愛人執照》兩部MV，成為「E女郎」，兩部MV都要大騷喊功，在《E先生 愛人執照》MV中，更有被Edan攬攬的情節！
綠色 Angelina ：24歲趙君瑜 身高173 港版朝比奈彩
24歲的Angelina為香港教育大學創意藝術與文化榮譽文學士畢業，擁有1米73的model身形，參選時曾獲得古天樂的青睞，成為校花中的女班長，雖然最後在公開投票中落敗，於14強止步，但仍獲簽入《試當真》，在拍攝《試當真》影片《今際之國的有J》時，她更著上性感小背心，神還原日劇《今際之國的有栖》中朝比奈彩飾演的「水雞」一角，獲網民大讚超正！
JFFT良少見Angelina即現「Ak壓」笑容
試當真同JFFT合作猛片《聖誕啟示錄-捌》，劇中JFFT成員良少生活潦倒一幕，有如扮演《濁水漂流》吳鎮宇，當見到女神Angelina出現時，馬上露出「Ak壓」笑容，可見女神魅力沒法擋！
撰文：東方新地圖片來源：廣告截圖、IG@wty1127、IG@___cky___、YouTube@試當真Trial & Error、《E先生 愛人執照》MV