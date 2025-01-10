試當真2大校花廣告引熱議 展現高潮眼超吸睛 網民爭論「邊個靚啲」

YouTube頻道《試當真》2022年簽約了一批校花校草成為旗下藝人，其中校花Shadow（王紫影）和Angelina（趙君瑜）早前合作拍攝了一輯銀行廣告，由於這輯廣告在社交平台上「老是常出現」，成功引起不少網民關注，更不停爭論「邊個靚啲」！

