落選校花CATHY曬身材賣奶茶 視覺效果超震撼
落選校花Cathy曬身材賣奶茶
Cathy日前在IG上傳了一段做Gym的短片，片中可見Cathy身穿一身低胸緊身瑜伽服，大玩重量訓練，成功凸顯性感身材！不過原來呢段做Gym片其實係為了手搖奶茶品牌賣廣告，Cathy邊飲奶茶邊曬傲人上圍，真係睇到網民都流曬口水。
Cathy曬泳照福利 傲人身材正到暈
Cathy時不時都在IG上分享大派福利。早前就上傳了一系列泳裝美照，去海洋公園大玩特玩！她身穿一款俗稱為「死庫水」的日式學生泳裝，展現傲人身材同修長白皙的美腿，泳衣剪裁更成功凸顯性感曲線，相當誘惑！Cathy仲大爆自己中意玩水，不過一入去就「吃貨」上身，非常搞笑！
落選校花Cathy 把握機會做Model
現年21歲的Cathy（伍珮鈺）現在是樹仁大學3年級學生，同時兼任Model的工作，她在接受訪問時，就透露成為model讓她得到了快樂同自信：「由細到大都係一個表演慾高嘅人，Modelling讓我有機會好好表現自己，令我成長好多，係一個好特別嘅存在。」
失敗當經驗 成功要感恩
Cathy更因做Model而發現自己真係好想成為演員，所以要把握同感恩任何一個機會：「因為每次機會都係得來不易，雖然唔知最後會唔會成功，但係試咗起碼唔會後悔。而且我每次都可以學到更多，同發現自己嘅另一面，失敗當經驗，成功要感恩！」
做Model最享受vs最困難的事
被問到做Model最享受和最困難的事，Cathy說：「最享受係可以接觸到好多唔同人，同自己夢想再近一步，enjoy快樂同自信，同時令我知道自己真係好想成為演員！最困難就係全日都要keep住最好狀態，同埋最最最重要保持身材，因為我真係好鍾意食嘢！」
面對質疑仍堅持目標與夢想
而最唔想妥協的事，Cathy指是放棄自己追求緊嘅目標同埋夢想：「面對質疑嘅時候當然會有想放棄，但係都係同自己講，連你都覺得自己唔得，咁就更加唔會有人認為你可以。其實我每晚臨瞓前都會祈吓禱～同埋會食嘢，因為食嘢真係可以令我放下一切煩惱！」
重視親情 鍾意要講出嚟
身邊朋友一致認為Cathy似貓一樣超級跳脫，不過活潑好動背後，Cathy亦擁有感性嘅另一面：「最驚屋企人同身邊人的離開/離世，因為我好重視所有情，特別係親情，成日好擔心佢哋嘅健康。」又會經常對身邊嘅朋友講好鍾意佢哋、好掛住佢哋：「我覺得呢啲嘢要講出嚟，自己開心，對方都開心啲！」
最愛BLACKPINK「好多正能量」
講到對上一首聽嘅歌，Cathy就表示：「《Popular》、《Moonlight》呢兩首歌都好有feel，我比較鍾意聽輕快啲嘅音樂，聽緊嘅時候個人會開心啲，好enjoy。而我最鍾意就係BLACKPINK！啱啱出道時已經好鍾意佢哋，好多正能量！」
鍾意戴眼鏡多過戴Con
而講到隨身唔可以缺少嘅嘢，Cathy話係手機同眼鏡：「手機無論係娛樂、工作、定係聯絡身邊人都需要。而眼鏡係因為平時要化妝戴Con，但係我真係比較鍾意戴眼鏡多啲，因為好舒服，所以當工作或聚會完咗就會即刻除Con戴眼鏡！」
選校花獲封鬼馬小靈精
參選校花時Cathy只得19歲，在IG上不乏泳裝照片，因為體形豐滿加上樣貌標誌，而成為了大熱門。她拍照時有雙楚楚可憐的大眼，然而動態的Cathy非常鬼馬，直認喜歡整蠱朋友。她想成為一個可以一直帶到歡樂比大家嘅演員，會有自己目標，可以一直保持初心，堅持努力追夢，而且希望可以越嚟越瘦。