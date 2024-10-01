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落選校花CATHY曬身材賣奶茶 視覺效果超震撼

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Keith

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《試當真》21歲落選校花Cathy（伍珮鈺）憑出眾身材一直深得網民心，Cathy亦經常在IG花式派福利，冧死一班宅男。日前，Cathy就上傳一段做Gym短片，邊做Gym邊幫手搖奶茶賣廣告，睇到網民都流曬口水！

落選校花Cathy曬身材賣奶茶

Cathy日前在IG上傳了一段做Gym的短片，片中可見Cathy身穿一身低胸緊身瑜伽服，大玩重量訓練，成功凸顯性感身材！不過原來呢段做Gym片其實係為了手搖奶茶品牌賣廣告，Cathy邊飲奶茶邊曬傲人上圍，真係睇到網民都流曬口水。

Cathy （圖片來源：IG@pppuiyuk._）
（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy （圖片來源：IG@pppuiyuk._）
（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy （圖片來源：IG@pppuiyuk._）
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Cathy （圖片來源：IG@pppuiyuk._）
（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy （圖片來源：IG@pppuiyuk._）
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Cathy曬泳照福利 傲人身材正到暈

Cathy時不時都在IG上分享大派福利。早前就上傳了一系列泳裝美照，去海洋公園大玩特玩！她身穿一款俗稱為「死庫水」的日式學生泳裝，展現傲人身材同修長白皙的美腿，泳衣剪裁更成功凸顯性感曲線，相當誘惑！Cathy仲大爆自己中意玩水，不過一入去就「吃貨」上身，非常搞笑！

Cathy （圖片來源：IG@pppuiyuk._）
（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy （圖片來源：IG@pppuiyuk._）
（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy （圖片來源：IG@pppuiyuk._）
（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy （圖片來源：IG@pppuiyuk._）
（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy （圖片來源：IG@pppuiyuk._）
（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

落選校花Cathy 把握機會做Model

現年21歲的Cathy（伍珮鈺）現在是樹仁大學3年級學生，同時兼任Model的工作，她在接受訪問時，就透露成為model讓她得到了快樂同自信：「由細到大都係一個表演慾高嘅人，Modelling讓我有機會好好表現自己，令我成長好多，係一個好特別嘅存在。」

Cathy 早前Cathy曾與COLLAR成員Ivy So一齊拍廣告。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
早前Cathy曾與COLLAR成員Ivy So一齊拍廣告。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy 廣告中Cathy表情多多，獲網民大讚可愛。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
廣告中Cathy表情多多，獲網民大讚可愛。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

失敗當經驗 成功要感恩

Cathy更因做Model而發現自己真係好想成為演員，所以要把握同感恩任何一個機會：「因為每次機會都係得來不易，雖然唔知最後會唔會成功，但係試咗起碼唔會後悔。而且我每次都可以學到更多，同發現自己嘅另一面，失敗當經驗，成功要感恩！」

Cathy 擁有逼爆上圍的Cathy，仲接拍過內衣廣告。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
擁有逼爆上圍的Cathy，仲接拍過內衣廣告。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

做Model最享受vs最困難的事

被問到做Model最享受和最困難的事，Cathy說：「最享受係可以接觸到好多唔同人，同自己夢想再近一步，enjoy快樂同自信，同時令我知道自己真係好想成為演員！最困難就係全日都要keep住最好狀態，同埋最最最重要保持身材，因為我真係好鍾意食嘢！」

Cathy Cathy的IG中po得最多的就是小背心相，每次都有數千個Like。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy的IG中po得最多的就是小背心相，每次都有數千個Like。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

面對質疑仍堅持目標與夢想

而最唔想妥協的事，Cathy指是放棄自己追求緊嘅目標同埋夢想：「面對質疑嘅時候當然會有想放棄，但係都係同自己講，連你都覺得自己唔得，咁就更加唔會有人認為你可以。其實我每晚臨瞓前都會祈吓禱～同埋會食嘢，因為食嘢真係可以令我放下一切煩惱！」

Cathy Cathy的IG現時有6.6萬Followers。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy的IG現時有6.6萬Followers。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

重視親情 鍾意要講出嚟

身邊朋友一致認為Cathy似貓一樣超級跳脫，不過活潑好動背後，Cathy亦擁有感性嘅另一面：「最驚屋企人同身邊人的離開/離世，因為我好重視所有情，特別係親情，成日好擔心佢哋嘅健康。」又會經常對身邊嘅朋友講好鍾意佢哋、好掛住佢哋：「我覺得呢啲嘢要講出嚟，自己開心，對方都開心啲！」

Cathy Cathy透露去年曾經歷過好親近嘅屋企人離開，令她好唔捨得和好掛住，亦令她好驚這種事情會再次發生。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy透露去年曾經歷過好親近嘅屋企人離開，令她好唔捨得和好掛住，亦令她好驚這種事情會再次發生。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

最愛BLACKPINK「好多正能量」

講到對上一首聽嘅歌，Cathy就表示：「《Popular》、《Moonlight》呢兩首歌都好有feel，我比較鍾意聽輕快啲嘅音樂，聽緊嘅時候個人會開心啲，好enjoy。而我最鍾意就係BLACKPINK！啱啱出道時已經好鍾意佢哋，好多正能量！」

Cathy 鍾意的BLACKPINK的Cathy，不時在IG拍跳舞片，網民都大讚好有動感。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
鍾意的BLACKPINK的Cathy，不時在IG拍跳舞片，網民都大讚好有動感。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

鍾意戴眼鏡多過戴Con

而講到隨身唔可以缺少嘅嘢，Cathy話係手機同眼鏡：「手機無論係娛樂、工作、定係聯絡身邊人都需要。而眼鏡係因為平時要化妝戴Con，但係我真係比較鍾意戴眼鏡多啲，因為好舒服，所以當工作或聚會完咗就會即刻除Con戴眼鏡！」

Cathy Cathy身高有164cm。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy身高有164cm。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy Cathy又透露自己好驚鬼：「細個自己瞓會幻想好多，就算開咗冷氣都嚇到自己出晒汗！」（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
Cathy又透露自己好驚鬼：「細個自己瞓會幻想好多，就算開咗冷氣都嚇到自己出晒汗！」（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

選校花獲封鬼馬小靈精

參選校花時Cathy只得19歲，在IG上不乏泳裝照片，因為體形豐滿加上樣貌標誌，而成為了大熱門。她拍照時有雙楚楚可憐的大眼，然而動態的Cathy非常鬼馬，直認喜歡整蠱朋友。她想成為一個可以一直帶到歡樂比大家嘅演員，會有自己目標，可以一直保持初心，堅持努力追夢，而且希望可以越嚟越瘦。

Cathy 參選時Cathy在官方IG訪問片中，曾介紹自己的性格係有義氣同善良。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）
參選時Cathy在官方IG訪問片中，曾介紹自己的性格係有義氣同善良。（圖片來源：IG@pppuiyuk._）

睇埋Cathy其他靚相：

圖片來源：IG@pppuiyuk._

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