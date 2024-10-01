落選校花CATHY曬身材賣奶茶 視覺效果超震撼

《試當真》21歲落選校花Cathy（伍珮鈺）憑出眾身材一直深得網民心，Cathy亦經常在IG花式派福利，冧死一班宅男。日前，Cathy就上傳一段做Gym短片，邊做Gym邊幫手搖奶茶賣廣告，睇到網民都流曬口水！

