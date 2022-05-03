試當真｜「減價機制」售票驚現DSE試卷 網探討答案笑指考評局出錯題
《試當真》售票方式成為經濟科試題
2022年5月3日，是DSE經濟科的考試日子，有網友爆料經濟科選擇題嘅第10題，提到「試當真賣飛」一事，
在2021年，一個香港的Youtube頻道「試當真Trial & Error」舉行首個現場表演。以下是門票價格的安排。
票價在每天上午10時調整。
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上述個案說明了價格的_________作用，因為_________。」
A.「分配……更多資源可以分配到該表演的製作」；
B.「分配……這安排可以確保門票沽清」；
C.「配給……這些門票售予最高價值的賣家」；
D.「配給……這些門票是以先到先得準則分成」。
事後不少網民都議論紛紛，當中就有網民質疑考評局為什麼不如以往用「某公司」而直接開名「試當真」變相宣傳。而另一方面亦有不少網民一齊探討答案，更提出了不少很有創意的答法，例如「答案係C C for Cap水」、「C，C for Caca（意旨Jessica）」、「答案係李C當真」，還有網民直言考評局題目出錯，因為此售票機制原意就是要杜絕黃牛黨炒飛。
游學修親解答案
而游學修之後亦於IG出PO抽水：「可以令飛錢落返表演者袋，拍定手都得！」，另一方面有聲稱ECON「５**」的網民指正確答案應該是「C」，即這種破格售票說明了價格的配給功能，因為這些門票售予最高價值的買家。
《試當真》為賀成立一周年變現場版
《試當真》去年為慶祝成立一周年，日前宣布在2021年10月26日在九龍灣展貿舉行兩場現場版《試當真一週年現場版》（暫名） ，開騷消息傳開後已成網上熱話，而門票採用Dutch Auction(荷蘭式滅價拍賣）方式出售，首日票價為港幣一萬元，然後逐日（廿四小時）減價，減至最後一日為十元。
《試當真》游學修拍片講解《賣飛教室》
《試當真一週年現場版》（暫名）在2021年8月9日公開售票，預告包含戲劇、唱跳、棟篤笑元素，並強調「 一Shot直落絕不加場」，游學修更拍片解釋為何採取非傳統售票方式。
游學修在片中指有感黃牛黨的嚴重問題，故今次進行「票價實驗」，游學修話：「到底張飛值幾錢，交畀你哋話事」，他又指門票售價要高於市價，然後跌至底價，這個實驗才算完整，「如果今次觀眾唔係輸畀F5，唔係輸排隊，而你又竟然願意畀貴啲黃牛黨嘅話，咁今次實驗就係我哋同你哋一齊輸咗畀黃牛」，不過游學修強調如果個個爭十蚊，《試當真》仝人會血本無歸﹗
售票首日出現網絡大塞車，《試當真》出文指「 個網爆哂咩料﹗食花生個啲，企開啲啦！真係買個啲，企中間啦！」門票開售一日後，《試當真》公布一萬元的門票已賣出13張，並公布在10號早上10時開始降價為五千元，提醒大家把握時間入手﹗以逐日減價，至9月1日門票減至十元﹗
《試當真》舉行現場版，連日成為網上熱話，不少網民留言「用錢大媽賣豬肉法」、「原來係抄錢大媽﹗」、「搵MIRROR做嘉賓首日一萬元一定可以掃清」、「呢招對抗黃牛又幾work」、「等埋一齊去搶十蚊飛都幾好玩」、「9月2日係咪免費派飛？」
出售五日門票沽清
試當真在社交網每日都會更新賣飛情況，8月11日公布5千元票售出4張，8月12日公布2千元門票出售61張，8月13在日公布1千元門票售出1550張，截至周五（13日）公布晚上八點場門票已沽清，下午三點門票亦只剩314張﹗約傍晚六時，試當真再宣布兩場門票已沽清﹗
門票收益突破四百萬
《試當真一週年現場版》（暫名）
日期：2021年10月26日 3PM / 8PM
地點：九龍灣國際展貿中心 Star Hall
票價全場劃一 每24小時下降：
$10,000 – 8月9日（一）10AM
$5,000 – 8月10日（二）10AM
$2,000 – 8月11日（三）10AM
$1,000 – 8月12日（四）10AM
$800 – 8月13日（五）10AM
$600 – 8月14日（六）10AM
$500 – 8月15日（日）10AM
$450 – 8月16日（一）10AM
$400 – 8月17日（二）10AM
$350 – 8月18日（三）10AM
$300 – 8月19日（四）10AM
$250 – 8月20日（五）10AM
$200 – 8月21日（六）10AM
$150 – 8月22日（日）10AM
$100 – 8月23日（一）10AM
$90 – 8月24日（二）10AM
$80 – 8月25日（三）10AM
$70 – 8月26日（四）10AM
$60 – 8月27日（五）10AM
$50 – 8月28日（六）10AM
$40 – 8月29日（日）10AM
$30 – 8月30日（一）10AM