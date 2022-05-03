試當真｜「減價機制」售票驚現DSE試卷 網探討答案笑指考評局出錯題

《試當真Trial & Error》YouTube頻道去年舉行兩場現Live騷，其「減價拍賣」的售票方式一度成為香港熱話，旨在杜絕黃牛黨。開賣首日《試當真》更公布成功售出13張一萬元的門票，即已穏袋六位數，噱頭十足。到近日2022年的DSE經濟科題目中，更將其售票方式寫入試題！