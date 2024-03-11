試當真製作室3度鬧鬼超驚嚇「鬼魂」附身游學修最愛

近期新聞多多的YouTube頻道「試當真」運滯原來有原因？！上月底游學修和一眾成員開直播，齊齊慶祝近日搬到新的Studio。直播途中，游學修自爆舊Studio曾多次鬧鬼，「鬼魂」更附上老闆游學修的「最愛」，聽到在的校花和嘉賓都大叫毛管戙！