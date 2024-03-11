試當真製作室3度鬧鬼超驚嚇「鬼魂」附身游學修最愛
試當真驚爆舊Studio曾多次鬧鬼
YouTuber團隊「試當真」日前搬到新拍攝Studio，當觀眾祝賀他們搬遷之喜時，游學修就表示舊Studio的磁場麻麻，又大爆原來舊Studio曾多次鬧鬼，聽到校花510和嘉賓Sica都O曬嘴：
第一次係我哋有觀眾嘅朋友，佢話睇我哋啲片嘅時候發現異樣，見到就話『阿修間房有啲污糟嘢喺啲公仔度喎』； 第二次又係觀眾，又係睇完片話隔住嗰Mon都見到『有嘢』！
豪哥爸爸曾勸唔好做1件事
由於豪哥父親對風水玄學亦有心得，豪哥在另一段直播又指出，原來位於100毛Office 對面的舊Studio 風水一開始不是理想之選，入伙前「豪爸」因事並未有為該租盤睇風水就「扑搥」，事後布局已難力挽狂瀾；而原來「豪爸」也曾私下對豪哥講 ，要他勸告游學修不要將公仔放在房間的靠山位（座位背面）：
佢冇直接話有鬼，但就話話唔好擺啲公仔喺自己後面，我問佢點解，佢話啲公仔咪係「小人」囉！
轉贈「附鬼」蝙蝠俠模型畀白水
游學修在直播中指已經請師傅將鬼魂鎖在模型盒中，更指其中一個附有鬼魂的模型就在現場。嘉賓Sica一聽到之後就非常興奮：「我可唔可以同佢傾計啊？佢係唔係好貴㗎？我想問你係點樣上身㗎？」坐在身旁的阿水就指如果真係有鬼魂，可以將該模型送給自己，因為自己有能力治鬼魂，但就沒有透露會用什麼辦法。
「小薯茄」拜年亂搞蝙蝠俠模型
另一方面，YouTube頻道「小薯茄」早前拍攝四台年拜時，程人富、阿冰、童童等成員就去到「試當真」舊Studio拜年，仲去到老細間房亂搞游學修珍而重之嘅模型，認真手多多！不過游學修亦唔介意，仲拎埋蝙蝠俠個頭套出嚟玩！
一齊睇片：
「試當真」與吳家忻kayan9896關係生變？
有眼尖網民發現「試當真」不再關注kayan9896，這一發現迅速在社交平臺上引起了熱議。kayan9896的IG帳號仍然追蹤著「試當真」，並且其個人簡介中依然保留著「試當真」的聯絡方式，這似乎顯示出雙方的關係並未完全破裂。然而，「試當真」的這一「取消關注」行為，無疑讓人們對於Kayan是否遭到單方面「放飛」產生了疑問。
kayan9896曾是「試當真」台柱
kayan9896曾為「試當真」台柱，其與Locker拍攝的出道作「唔通佢有男朋友」影片，至今View 數依然是全個Channel 第二最高View嘅作品，當時kayan9896亦因這條影片備受關注！
老闆游學修都沒follow了！不點名發文：我呢種傻仔好易呃
連「試當真」老闆游學修的IG現在亦沒有追蹤kayan9896，而kayan9896仍有follow游學修。有網民更發現游學修在社交媒體Threads上的一則帖文，更是為這段關係增添了幾分神祕色彩。他寫道：「我呢種傻仔好易呃，同我傾生意，氹得掂我就好著數，好易搵我笨，我唔識計的，但你面唔畀錢唔畀情唔講義唔講，我就同你死過。」這段不點名的發言，讓人不禁聯想到kayan9896即將舉辦的迷你音樂會，是否與這段關係的變化有所關聯。
Kayan unfollw埋Tyson Yoshi
而且網民更發現Tyson Yoshi與Kayan9896也互相unfollow了大家，但2人早前似乎關係友好，當Tyson Yoshi完成一連四場的STAR HALL個唱《MY NEW WORLD ORDER》後，Kayan9896亦有支持，Tyson Yoshi更與Kayan前度Locker、女友Christy 一起將Kayan9896靚樣畫成花面貓。
Kayan與富三代Justin新戀情曝光 失Locker失天下？
Kayan9896近日感情生活也成為了公眾關注的焦點。有網民捕獲到Kayan與富三代Justin的同行照片，Kayan亦開腔承認戀情，直言二人已拍拖半年，並已見過男方家長「Ball后」薛芷倫。有網民就形容指Kayan與前度Locker分手後，疑似試當真、Tyson決裂，似乎是「失Locker失天下」了。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！