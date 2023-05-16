試當真｜新劇場多個場面寸爆現今偶像 網民留言激讚：講咗我想講嘅嘢

由游學修主理的YouTube頻道《試當真》開台至今兩年多，已經超過47萬訂閱，人氣高企。近日就推出新劇場《豪哥歌》多角度影射現今追星文化，劇情貼地夠真實，成功贏得大批網民共鳴，獲網民留言激讚：「修仔終於講咗我想講嘅嘢！」