試當真｜新劇場多個場面寸爆現今偶像 網民留言激讚：講咗我想講嘅嘢
《試當真》游學修對白句句鬧得狠 疑影射現今偶像
《試當真》近日推出新劇場《豪哥歌》講述飾演Hater的游學修在豪哥的演唱會中擲出「震撼屎彈」，之後再衝入後台鬧爆豪哥唱歌未夠班：「你唔係歌手，一個歌手係可以將唱歌變成專業，你憑咩啊？字你都未咬得清，拍子你又未跟到，五音不全，你侮辱緊唱歌，你侮辱緊觀眾，你侮辱緊個行業啊！」網民都話覺得游學修呢段鬧得好，仲話似係鬧緊現今唔少唱功未夠班嘅偶像派歌手！
多個場面疑似暗寸MIRROR同花姐？
此外，新劇場多個場面都疑似暗寸MIRROR粉絲所形成嘅追星文化。例如《豪哥歌》一開波，Nero就企喺門外兜售高達$3888黃牛票，雖然票價高得離譜，但依然有忠實粉絲願意去買，令網民聯想到去年MIRROR演唱會原價$480的門票一度炒至約$6,000一事。
當游學修喺豪哥演唱會引起混亂之後，豪哥被經理人Yanny護送落台，Yanny仲話：「我唔準你為咗一個Hater而失去重心，你唔信你自己都要信你經理人，我捧得紅你代表咩啊？代表我勁啊！」網民都話覺得Yanny同MIRROR經理人花姐嘅語氣好相似，仲同花姐一樣過度保護藝人添。
周殷廷客串演無名歌手 網民：YT值得更紅
歌手周殷廷今次亦有份客串有實力但未能獲得公司力捧的無名歌手。網民都留言表示好開心可以見到周殷廷嘅演出，並且表示覺得佢「跳得又唱得又型仔」，希望更多人會認識佢，認為佢值得更紅。
網民留言大讚有共鳴：修仔終於講左我想講嘅嘢
今次《試當真》新劇場一推出，唔少網民都紛紛留言大讚有共鳴，又讚試當真團隊將敏感嘅話題用此方式呈現出嚟，影片非常高質！
一齊睇試當真新劇場《豪哥歌》：
網民都讚游學修講得好！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！