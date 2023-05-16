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試當真｜新劇場多個場面寸爆現今偶像 網民留言激讚：講咗我想講嘅嘢

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由游學修主理的YouTube頻道《試當真》開台至今兩年多，已經超過47萬訂閱，人氣高企。近日就推出新劇場《豪哥歌》多角度影射現今追星文化，劇情貼地夠真實，成功贏得大批網民共鳴，獲網民留言激讚：「修仔終於講咗我想講嘅嘢！」

《試當真》游學修對白句句鬧得狠 疑影射現今偶像

《試當真》近日推出新劇場《豪哥歌》講述飾演Hater的游學修在豪哥的演唱會中擲出「震撼屎彈」，之後再衝入後台鬧爆豪哥唱歌未夠班：「你唔係歌手，一個歌手係可以將唱歌變成專業，你憑咩啊？字你都未咬得清，拍子你又未跟到，五音不全，你侮辱緊唱歌，你侮辱緊觀眾，你侮辱緊個行業啊！」網民都話覺得游學修呢段鬧得好，仲話似係鬧緊現今唔少唱功未夠班嘅偶像派歌手！

試當真 游學修喺新劇場《豪哥歌》化身為Hater
游學修喺新劇場《豪哥歌》化身為Hater（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error）
試當真 游學修句句鬧得超狠
游學修句句鬧得超狠（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error）
試當真 有網民認為游學修每一句都係暗寸咁現今冇實力嘅偶像。
有網民認為游學修每一句都係暗寸現今冇實力嘅偶像。（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error）

多個場面疑似暗寸MIRROR同花姐？

此外，新劇場多個場面都疑似暗寸MIRROR粉絲所形成嘅追星文化。例如《豪哥歌》一開波，Nero就企喺門外兜售高達$3888黃牛票，雖然票價高得離譜，但依然有忠實粉絲願意去買，令網民聯想到去年MIRROR演唱會原價$480的門票一度炒至約$6,000一事。

試當真 Nero就企喺門外兜售高達$3888黃牛票
Nero就企喺門外兜售高達$3888黃牛票（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error）
試當真 有網民認為該場面反映去年MIRROR演唱會原價$480的門票一度炒至約$6,000一事
有網民認為該場面反映去年MIRROR演唱會原價$480的門票一度炒至約$6,000一事（圖片來源：[email protected]

當游學修喺豪哥演唱會引起混亂之後，豪哥被經理人Yanny護送落台，Yanny仲話：「我唔準你為咗一個Hater而失去重心，你唔信你自己都要信你經理人，我捧得紅你代表咩啊？代表我勁啊！」網民都話覺得Yanny同MIRROR經理人花姐嘅語氣好相似，仲同花姐一樣過度保護藝人添。

試當真 Yanny今次飾演豪哥嘅經理人
Yanny今次飾演豪哥嘅經理人（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error）
試當真 大家都話Yanny於短片中嘅語氣同花姐好相似。
大家都話Yanny於短片中嘅語氣同花姐好相似。（圖片來源：ViuTV截圖）

周殷廷客串演無名歌手 網民：YT值得更紅

歌手周殷廷今次亦有份客串有實力但未能獲得公司力捧的無名歌手。網民都留言表示好開心可以見到周殷廷嘅演出，並且表示覺得佢「跳得又唱得又型仔」，希望更多人會認識佢，認為佢值得更紅。

試當真 周殷廷今次亦有份客串飾演無名歌手。
周殷廷今次亦有份客串飾演無名歌手。（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error）
試當真
（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error）

網民留言大讚有共鳴：修仔終於講左我想講嘅嘢

今次《試當真》新劇場一推出，唔少網民都紛紛留言大讚有共鳴，又讚試當真團隊將敏感嘅話題用此方式呈現出嚟，影片非常高質！

試當真
（圖片來源：網民留言截圖）
試當真
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

一齊睇試當真新劇場《豪哥歌》：

網民都讚游學修講得好！

將來還有什麼演唱會值得留意？

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圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error、[email protected]、網民留言截圖、ViuTV截圖資料或影片來源：[email protected]試當真Trial & Error

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