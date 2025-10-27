「試當真」停運前一刻爆內部風波 游學修遭成員公開對質 總結7大執笠原因

昨晚（10月26日）YouTube頻道「試當真」正式停運，最後一夜的告別直播本應是溫馨道別，豈料卻意外爆出內部風波。游學修與資深員工兼導演盧嘉誼（Ellen）在直播尾聲就公司內部溝通問題公開對質，盧嘉誼（Ellen）在直播尾聲就公司內部溝通問題公開對質，情緒激動，全場氣氛瞬間凝重。幸好倪安慈及時「神救場」，帶領全員在倒數10秒時集體爆喊，為這個陪伴港人5年的頻道劃下句號。

