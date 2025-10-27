「試當真」停運前一刻爆內部風波 游學修遭成員公開對質 總結7大執笠原因
游學修直播道歉承認溝通不足
在告別直播中，游學修首先為直播期間因趕進度而與Ellen開玩笑一事道歉，坦承自己的出發點是好的，但承認公司經常會發生因溝通誤解而產生的問題。他表示：「我真的沒有心的」，並向所有同事致歉。然而這個道歉並未能平息Ellen心中的不滿，反而引發了更激烈的對質場面。
Ellen淚訴缺乏基本尊重 不滿被「公海」評論
Ellen隨即情緒激動地發言，坦言對她而言最大的癥結是游學修經常在「公海」等公開場合或直播中評論同事，而同事本人卻是和觀眾一起透過直播才知道。她認為這是缺乏「相識一場的基本尊重」。Ellen透露她曾多次私下嘗試與游學修溝通，甚至發出「千字文」詳述心聲，但最終都未能得到有效的回應。她尤其不滿游學修在「白金像獎」等公開場合再次表達對同事的不滿，令她和其他同事感到難受。她更哽咽地表示，自己不明白為何都到了頻道最後一天，「為什麼還是要這樣？」
游學修早前訪問揭露「試當真」真正死因
其實在停運前，游學修已在「毛記電視」節目《國家級高峰會》中坦白營運「試當真」5年來所面對的創作、管理與人事之間的問題。他直言「試當真」成立5年來都是一間沒有規矩的公司，他5年來也做不好的就是建立公司規矩。游學修表示：「定嗰啲規矩通常都唔係好Work，會產生好多不愉快」，認為公司在這樣的文化下難以持續，因此選擇結束以求解脫。他更透露公司內有不少「藝術家」，即使影片在網民那邊不達標，「佢唔Care，View數唔得、Like數唔得，唔Care」，令他在管理上難以取得平衡，總結就是員工太多且公司無規矩、太多「藝術家」矛盾加重以及返工時間起衝突。
網民總結8大執笠原因 直指管理問題
有網民在觀看最後直播後，總結出「試當真」執笠的8大原因：
1. 三個好似失去左個初心，當人越年長越成熟，體力同熱誠都會減卻，最初就係一腳踢咪又係搞得掂。
2. 員工實在太多，而且有好多真實朋友係裏邊，佢又唔捨得cut走d人。
3. 營業收入永遠追唔到經營既成本 ，個個月要追數。
4. 創作人同老闆集於一身時，往往在管理上就不能夠到位。
5. 投放同資源得不到相對最適合的配置。
6. 每年應該都無做 annual budget。
7. 每個月每個幕前既target revenue接job。
8. 交比一個有能力同可信任既 去管好下面d人 將自己同下屬之間既保持返個距離 邊界感
網民更直言：「其實是可挽救的」，但認為游學修等人選擇了最簡單的解決方法。不少網民對這場內部風波感到震驚，紛紛留言：「睇到都尷尬」、「Ellen講得啱，基本尊重都冇」、「好彩有倪安慈救場」、「要管理，老闆同下屬係要保持一定距離，佢哋公司冇乜上下概念，大家都係用朋友拍硬檔嘅心態工作，太冇規矩，導致老闆要鬧人會唔敢鬧，同事又會覺得老闆憑咩話佢哋，明明拍硬檔通宵幫佢咁多鑊」。