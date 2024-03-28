試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神Miko獲激讚：似過Netflix版！

真人版《海賊王》（ONE PIECE）於去年8月於Netflix上架，並迅速登上熱播榜單，更被不少觀眾大讚是「有史以來最好的動漫改編真人作」！《海賊王》中有不少人氣角色，當中娜美更是網民們在真人版推出時十分關注的角色之一。YouTube channel試當真早前就宣布將會推出ONE PIECE角色的綜藝節目，今次更請來「大馬女神」Miko（黃潔琪）化身真人版娜美，隨即引起網民熱議……