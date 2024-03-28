試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神miko獲激讚：似過netfli

試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神Miko獲激讚：似過Netflix版！

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真人版《海賊王》（ONE PIECE）於去年8月於Netflix上架，並迅速登上熱播榜單，更被不少觀眾大讚是「有史以來最好的動漫改編真人作」！《海賊王》中有不少人氣角色，當中娜美更是網民們在真人版推出時十分關注的角色之一。YouTube channel試當真早前就宣布將會推出ONE PIECE角色的綜藝節目，今次更請來「大馬女神」Miko（黃潔琪）化身真人版娜美，隨即引起網民熱議……

Miko挑戰真人版娜美獲激讚

試當真早前釋出ONE PIECE角色綜藝的預告，除了一眾固定班底化身成不同角色外，「大馬女神」Miko亦驚喜化身娜美一角，令不少網民激讚還原度十足：「呢個娜美靚太多了！」、「真人版嚟講，試玩毛嘅娜美最有誠意！」、「呢個娜美似過Netflix版！」、「試當真娜美完勝Netflix 娜美⋯各方面完勝」、「終於有個似様 Nami」

（圖片來源：IG@trialanderror924）
「大馬女神」Miko在試當真的新綜藝裏化身真人版娜美。（圖片來源：IG@trialanderror924）
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（圖片來源：IG@trialanderror924）
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Miko的身材與娜美有得fight！（圖片來源：IG@mikowong）
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Miko驚喜化身娜美獲網民大讚！（圖片來源：IG@mikowong）
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不少網民更稱Miko比Netflix版的娜美更還原！（圖片來源：IG@mikowong）
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元祖級「大馬女神」林明禎出道時已有真人版娜美的稱號。（圖片來源：IG@minchen333）

One Piece海賊王真人版丨比女主角更吸引 盤點4大最強cosplay版娜美

One Piece海賊王真人版娜美丨真人版《海賊王》（ONE PIECE）於上月31日於Netflix上架後，短短幾日即登上首位人氣高企！在一眾原著主角中，以Emily Rudd飾演的真人版娜美引起最高討論度，不少網民更提出，其實比起Emily Rudd還要吸引的「娜美」大有人在！

試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神miko獲激讚：似過netfli
Emily Rudd飾演的娜美反應兩極。（圖片來源：Netflix提供）

One Piece海賊王真人版娜美丨香港：Lilian Kan簡幗儀

遊戲商Play Station曾經與一眾藝人及網絡紅人合作玩Cosplay拍廣告，當中最具話題性就是索女設計師Lilian Kan（簡幗儀），她所扮演的娜美，性感又惹火，令網民看到噴晒鼻血，當時在網上引起極高討論度！

試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神miko獲激讚：似過netfli
Lilian Kan被指與娜美好似樣！（圖片來源：Play Station）
試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神miko獲激讚：似過netfli
（圖片來源：ig＠liliankan）

Lilian Kan日常照索爆 IG：liliankan

One Piece海賊王真人版娜美丨日本：泉里香

日本演員兼時尚雜誌模特兒泉里香，曾在廣告中扮演真人版娜美，結果一扮就成經典，更是日本網民心中真人版娜美的第一位！泉里香於13歲被星探發掘，15歲就出演過電視劇真人版《美少女戰士》，後來更憑出色的演技，以及不科學的身材、螞蟻細腰而爆紅！

試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神miko獲激讚：似過netfli
曾經於廣告中扮演《航海王》真人版娜美的泉里香（圖片來源：ig＠rika_izumi_）
試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神miko獲激讚：似過netfli
泉里香與一眾日本藝人扮《海賊王》的角色（圖片來源：youtube＠moviecollectionjp）

泉里香日常靚相 IG: rika_izumi_

One Piece海賊王真人版娜美丨日本：模特兒「らいむたそ」

最近都有一位日本模特兒Cosplay娜美而爆紅！在X（前名Twitter）中坐擁18萬粉絲的「らいむたそ」經常都會cosplay不同的動漫角色，擁有勁爆身材和甜美外型的她，扮演娜美更是有板有眼，更成功將動漫中不科學身材的娜美神還原！

試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神miko獲激讚：似過netfli
（圖片來源：x@raimu_charlotte）
試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神miko獲激讚：似過netfli
（圖片來源：x@raimu_charlotte）

睇埋らいむたそ日常靚相 x@raimu_charlotte：

One Piece海賊王真人版娜美丨韓國：直播主빛베리 Berry

韓國一位身材勁爆的直播主빛베리 Berry因曾cosplay娜美而爆紅，她起初主要在韓國直播平台Afreeca TV亮相，後來打響名堂愈來愈紅，在X及IG等社交平台都有唔少粉絲。不過，Berry的感情生活就不太理想，已為人妻的她去年和老公離婚，據韓媒報道，近日Berry更在IG爆出自己疑被老公禁錮和粗暴對待，現時她已清空社交平台上的post。

試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神miko獲激讚：似過netfli
（圖片來源：IG@berry_3.14_）

Berry靚相：

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@trialanderror924、IG@mikowong、IG@minchen333

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