試當真挑戰真人版海賊王 大馬女神Miko獲激讚：似過Netflix版！
Miko挑戰真人版娜美獲激讚
試當真早前釋出ONE PIECE角色綜藝的預告，除了一眾固定班底化身成不同角色外，「大馬女神」Miko亦驚喜化身娜美一角，令不少網民激讚還原度十足：「呢個娜美靚太多了！」、「真人版嚟講，試玩毛嘅娜美最有誠意！」、「呢個娜美似過Netflix版！」、「試當真娜美完勝Netflix 娜美⋯各方面完勝」、「終於有個似様 Nami」
One Piece海賊王真人版丨比女主角更吸引 盤點4大最強cosplay版娜美
One Piece海賊王真人版娜美丨真人版《海賊王》（ONE PIECE）於上月31日於Netflix上架後，短短幾日即登上首位人氣高企！在一眾原著主角中，以Emily Rudd飾演的真人版娜美引起最高討論度，不少網民更提出，其實比起Emily Rudd還要吸引的「娜美」大有人在！
One Piece海賊王真人版娜美丨香港：Lilian Kan簡幗儀
遊戲商Play Station曾經與一眾藝人及網絡紅人合作玩Cosplay拍廣告，當中最具話題性就是索女設計師Lilian Kan（簡幗儀），她所扮演的娜美，性感又惹火，令網民看到噴晒鼻血，當時在網上引起極高討論度！
Lilian Kan日常照索爆 IG：liliankan
One Piece海賊王真人版娜美丨日本：泉里香
日本演員兼時尚雜誌模特兒泉里香，曾在廣告中扮演真人版娜美，結果一扮就成經典，更是日本網民心中真人版娜美的第一位！泉里香於13歲被星探發掘，15歲就出演過電視劇真人版《美少女戰士》，後來更憑出色的演技，以及不科學的身材、螞蟻細腰而爆紅！
泉里香日常靚相 IG: rika_izumi_
One Piece海賊王真人版娜美丨日本：模特兒「らいむたそ」
最近都有一位日本模特兒Cosplay娜美而爆紅！在X（前名Twitter）中坐擁18萬粉絲的「らいむたそ」經常都會cosplay不同的動漫角色，擁有勁爆身材和甜美外型的她，扮演娜美更是有板有眼，更成功將動漫中不科學身材的娜美神還原！
睇埋らいむたそ日常靚相 x@raimu_charlotte：
One Piece海賊王真人版娜美丨韓國：直播主빛베리 Berry
韓國一位身材勁爆的直播主빛베리 Berry因曾cosplay娜美而爆紅，她起初主要在韓國直播平台Afreeca TV亮相，後來打響名堂愈來愈紅，在X及IG等社交平台都有唔少粉絲。不過，Berry的感情生活就不太理想，已為人妻的她去年和老公離婚，據韓媒報道，近日Berry更在IG爆出自己疑被老公禁錮和粗暴對待，現時她已清空社交平台上的post。
Berry靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
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