「試當真」告別直播蘇致豪崩潰爆喊不忍團隊內部撕裂 首度提及前年已想執笠
蘇致豪爆喊訴說內心掙扎
直播中令人動容的是主理人之一蘇致豪的情感爆發。豪哥首先多謝許賢和游學修，指兩位「願意承擔更多」，然後已經忍不住淚水哭著說道：「我需要自由多啲，我需要自由，冇自由我搞唔掂！」他向員工公開道歉，坦承在「試當真」臨終前兩個月倉猝請假，並解釋「真係頂唔到，個世界太複雜，同事們太複雜⋯⋯」
反思團隊關係「唔知會變成咗單單打打」
豪哥更深刻地反思團隊關係，他引用告別直播的場面，感慨表示：「唔知點解個愛會變成咗單單打打、憎恨，又會愛返，我處理唔到⋯」。最後他還唱出《我的快樂時代》的歌詞「毫無代價唱最幸福的歌，願我可」，為發言出感性總結。
Ellen直播對質游學修溝通問題
在直播尾段，當游學修笑著提到之前與Ellen的「恩怨」時，卻意外觸發了Ellen埋藏多年的心結。Ellen在鏡頭前直接質問游學修，為何多次在「公海」等公開場合或直播中評論同事，而同事本人卻要和觀眾一起透過直播才知道。她直言這是缺乏「相識一場的基本尊重」，並透露曾多次私下嘗試與游學修溝通，甚至發出千字文，但最終都沒有得到有效回應。這場突如其來的對質，讓整個直播氣氛瞬間變得凝重。
游學修當場道歉承認處理不當
面對Ellen的公開質疑，游學修隨即向所有同事道歉，承認自己在溝通和作為老闆方面「有些事情處理得不夠好」。這個道歉來得有些遲，但至少在「試當真」的最後一刻，游學修選擇了正面回應員工的不滿。直播結束後，游學修與Ellen還合照留念，似乎想要為這段工作關係畫下一個相對和諧的句號。值得一提的是，Ellen與游學修等人曾於2024年11月一同到台灣出席走鐘獎，當時看起來還是一個團結的團隊。
網民震撼直呼太真實
這場告別直播在網上引起巨大迴響，網民紛紛留言表達震撼。有網民表示「Ellen好勇敢，終於有人講出真話」、「豪哥喊到我都想喊，太真實了」。也有觀眾認為「呢個先係真正嘅試當真，連結局都咁真」、「3個幾鐘睇到好多嘢，原來背後有咁多問題」。不少粉絲對於「試當真」以這種方式結束感到唏噓，但同時也欣賞他們願意在最後一刻坦誠面對內部矛盾的勇氣。