「試當真」告別直播蘇致豪崩潰爆喊不忍團隊內部撕裂 首度提及前年已想執笠

YouTube頻道「試當真」昨日正式宣布停止營運，在長達3小時23分鐘的告別直播中，臨尾一刻竟然上演了一場震撼的內部對質戲碼。編劇兼導演盧嘉誼（Ellen）在直播尾聲公開向游學修反映溝通問題，而主理人之一蘇致豪更是當眾情緒崩潰爆喊，哭訴「我需要自由」。這場本應溫馨的告別直播，最終變成了一場情感宣洩的現場，究竟「試當真」內部發生了什麼事？