《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮「阿Pop」獲Bob激讚

YouTube頻道《試當真》日前上載了一段名為《開心大關注》影片，片中搵來兩大人氣男神、女神林雪同林明禎做嘉賓，內容則是寸爆大台節目《開心大綜藝》同《大整蠱》兩大節目，其中游學修更化身為影射大台金牌主持人阿Bob（林盛斌）的「阿Pop」，雖然外形上只係戴個頭套扮得甚hea，但傳神的聲線就獲網民激讚，連真身Bob都開口讚！

文：東方新地｜圖：《試當真》影片截圖、Bob FB截圖、阿慈IG圖片