《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮「阿Pop」獲Bob激讚
YouTube頻道《試當真》日前上載了一段名為《開心大關注》影片，片中搵來兩大人氣男神、女神林雪同林明禎做嘉賓，內容則是寸爆大台節目《開心大綜藝》同《大整蠱》兩大節目，其中游學修更化身為影射大台金牌主持人阿Bob（林盛斌）的「阿Pop」，雖然外形上只係戴個頭套扮得甚hea，但傳神的聲線就獲網民激讚，連真身Bob都開口讚！
文：東方新地｜圖：《試當真》影片截圖、Bob FB截圖、阿慈IG圖片
《試當真》學大台嗌「打和」
YouTube頻道《試當真》日前上載了一段名為《開心大關注》影片，片中搵來林雪同林明禎做嘉賓，內容則是寸爆大台節目《開心大綜藝》同《大整蠱》兩個節目，並由《試當真》的四大幕前主力成員游學修、許賢（腎仔）、蘇致豪（豪哥）同倪安慈（阿慈），分別化身為四大男主持「阿Pop」、「A君」、「7永」和「早難」，明顯影射大台的阿Bob（林盛斌）、C君、陸永和王祖藍。
有不少網民都大讚《試當真》這段影片完美演繹到大台節目中好多爛Gag和尷尬位，又大讚游學修扮阿Bob時把聲勁傳神，尤其係影片開始不久時那一聲「嘩」，更獲網民激讚「似到爆」，不過原來今次影片不單模仿大台節目，其中遊戲環節「蒙著眼估藍妹」，都有攞男神姜濤首Hit歌來玩！
Bob為游學修護航
對於被游學修扮「阿Pop」影射自己，正牌阿Bob好大方，在社交網大讚對方：「好似，好正！繼續拍多啲好笑同過癮嘅片，將多啲歡樂帶俾每一個觀眾。努力，加油。」又逐一回覆網民留言，為游學修的扮相護航之餘，仲話最緊要係大家睇得開心，獲網友激讚大方又有風度！
阿慈豁出去扮「早難」 193：完全認唔到係你
此外以「喜劇演員」自居的阿慈，今次豁出去反串以醜化的形像扮演「早難」，卻被網民指不太似的大台「首席創意官」王祖藍，反而覺得她外形同聲線都似足「鮑姐」鮑起靜，亦有不少網友猜測她正在扮演阮兆祥。
林明禎晒腰吸Like
而作為嘉賓的林雪和林明禎全程化身冷面笑匠，表面好正經，但亦有不少搞笑位，尤其影片後半段阿慈扮惹火上身時，林明禎扮出驚到喊的表情，成功寸爆大台《大整蠱》節目，及後她除低外套，變身性感啤酒妹，大騷纖腰，獲網民大讚非常吸睛！