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《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮「阿Pop」獲Bob激讚

東方新地 - 娛聞

YouTube頻道《試當真》日前上載了一段名為《開心大關注》影片，片中搵來兩大人氣男神、女神林雪同林明禎做嘉賓，內容則是寸爆大台節目《開心大綜藝》同《大整蠱》兩大節目，其中游學修更化身為影射大台金牌主持人阿Bob（林盛斌）的「阿Pop」，雖然外形上只係戴個頭套扮得甚hea，但傳神的聲線就獲網民激讚，連真身Bob都開口讚！

文：東方新地｜圖：《試當真》影片截圖、Bob FB截圖、阿慈IG圖片

《試當真》學大台嗌「打和」

YouTube頻道《試當真》日前上載了一段名為《開心大關注》影片，片中搵來林雪同林明禎做嘉賓，內容則是寸爆大台節目《開心大綜藝》同《大整蠱》兩個節目，並由《試當真》的四大幕前主力成員游學修、許賢（腎仔）、蘇致豪（豪哥）同倪安慈（阿慈），分別化身為四大男主持「阿Pop」、「A君」、「7永」和「早難」，明顯影射大台的阿Bob（林盛斌）、C君、陸永和王祖藍。

左起豪哥、腎仔、游學修、阿慈分別扮演「7永」、「A君」、「阿Pop」和「早難」。
左起豪哥、腎仔、游學修、阿慈分別扮演「7永」、「A君」、「阿Pop」和「早難」。（圖片來源：阿慈IG）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
游學修扮阿Bob時把聲獲網友大讚勁傳神。（圖片來源：《試當真》影片截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
Ah Gi都有留言讚修哥，但畀網友話佢讚得太浮誇。（圖片來源：留言截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）

有不少網民都大讚《試當真》這段影片完美演繹到大台節目中好多爛Gag和尷尬位，又大讚游學修扮阿Bob時把聲勁傳神，尤其係影片開始不久時那一聲「嘩」，更獲網民激讚「似到爆」，不過原來今次影片不單模仿大台節目，其中遊戲環節「蒙著眼估藍妹」，都有攞男神姜濤首Hit歌來玩！

片中有不少爛Gag位。
片中有不少爛Gag位。（圖片來源：《試當真》影片截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
標準手勢唔少得。（圖片來源：《試當真》影片截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
講到遊戲環節結果時，四人一齊大叫「打和啦」，但冇講Super！（圖片來源：《試當真》影片截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
仲有埋現場觀眾。（圖片來源：《試當真》影片截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
連姜B嘅〈蒙著嘴說愛你〉都唔放過！（圖片來源：《試當真》影片截圖）

Bob為游學修護航

對於被游學修扮「阿Pop」影射自己，正牌阿Bob好大方，在社交網大讚對方：「好似，好正！繼續拍多啲好笑同過癮嘅片，將多啲歡樂帶俾每一個觀眾。努力，加油。」又逐一回覆網民留言，為游學修的扮相護航之餘，仲話最緊要係大家睇得開心，獲網友激讚大方又有風度！

阿Bob發文大讚游學修扮佢扮得好似又好正。
阿Bob發文大讚游學修扮佢扮得好似又好正。（圖片來源：Bob FB截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮「阿Pop」獲Bob激讚「好正」
（圖片來源：Bob FB截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮「阿Pop」獲Bob激讚「好正」
（圖片來源：Bob FB截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮「阿Pop」獲Bob激讚「好正」
（圖片來源：Bob FB截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮「阿Pop」獲Bob激讚「好正」
（圖片來源：Bob FB截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮「阿Pop」獲Bob激讚「好正」
（圖片來源：Bob FB截圖）

阿慈豁出去扮「早難」 193：完全認唔到係你

此外以「喜劇演員」自居的阿慈，今次豁出去反串以醜化的形像扮演「早難」，卻被網民指不太似的大台「首席創意官」王祖藍，反而覺得她外形同聲線都似足「鮑姐」鮑起靜，亦有不少網友猜測她正在扮演阮兆祥。

有不少網友都大讚阿慈作為靚女，難得肯扮醜來搞笑。
有不少網友都大讚阿慈作為靚女，難得肯扮醜來搞笑。（圖片來源：阿慈IG）
阿慈話今次嘅「早難」一角，係佢演過最開心嘅角色。
阿慈話今次嘅「早難」一角，係佢演過最開心嘅角色。（圖片來源：阿慈IG）
193都留言話完全認唔到係阿慈。
193都留言話完全認唔到係阿慈。（圖片來源：阿慈IG）
游大東同寶欣見到阿慈個樣亦忍唔住大笑。
游大東同寶欣見到阿慈個樣亦忍唔住大笑。（圖片來源：阿慈IG）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）

林明禎晒腰吸Like

而作為嘉賓的林雪和林明禎全程化身冷面笑匠，表面好正經，但亦有不少搞笑位，尤其影片後半段阿慈扮惹火上身時，林明禎扮出驚到喊的表情，成功寸爆大台《大整蠱》節目，及後她除低外套，變身性感啤酒妹，大騷纖腰，獲網民大讚非常吸睛！

《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
阿慈扮被火燒身。（圖片來源：《試當真》影片截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
林明禎被嚇到喊一幕，寸爆大台《大整蠱》節目。（圖片來源：《試當真》影片截圖）
最後林明禎變身為性感啤酒妹。
最後林明禎變身為性感啤酒妹。（圖片來源：阿慈IG）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
退場時林明禎仲一路向後拗住腰，大騷強勁腰力！（圖片來源：《試當真》影片截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
拍完片後，阿慈個頭都未執番靚，已經爭住同林明禎合照留影。（圖片來源：阿慈IG）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）
《試當真》搵林雪 林明禎拍《開心大關注》寸爆大台 游學修戴頭套扮Bob獲網民激讚
（圖片來源：網民留言截圖）

即睇試當真《開心大關注》：

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