《試當真》開騷賣飛破格玩減價機制 門票一萬元逐日減價至十蚊 首日賣出13張穩袋六位數
文：東方新地｜圖：《試當真》YouTube影片截圖、游學修IG
《試當真》為賀成立一周年變現場版
《試當真》由游學修主理， 去年10月啟播至今，訂閱人數約28萬，為慶祝成立一周年，日前宣布在10月26日在九龍灣展貿舉行兩場現場版《試當真一週年現場版》（暫名） ，開騷消息傳開後已成網上熱話，而門票採用Dutch Auction(荷蘭式滅價拍賣）方式出售，首日票價為港幣一萬元，然後逐日（廿四小時）減價，減至最後一日為十元。
《試當真》游學修拍片講解《賣飛教室》
《試當真一週年現場版》（暫名）在8月9日公開售票，預告包含戲劇、唱跳、棟篤笑元素，並強調「 一Shot直落絕不加場」，游學修更拍片解釋為何採取非傳統售票方式。
游學修在片中指有感黃牛黨的嚴重問題，故今次進行「票價實驗」，游學修話：「到底張飛值幾錢，交畀你哋話事」，他又指門票售價要高於市價，然後跌至底價，這個實驗才算完整，「如果今次觀眾唔係輸畀F5，唔係輸排隊，而你又竟然願意畀貴啲黃牛黨嘅話，咁今次實驗就係我哋同你哋一齊輸咗畀黃牛」，不過游學修強調如果個個爭十蚊，《試當真》仝人會血本無歸﹗
售票首日出現網絡大塞車，《試當真》出文指「 個網爆哂咩料﹗食花生個啲，企開啲啦！真係買個啲，企中間啦！」門票開售一日後，《試當真》公布一萬元的門票已賣出13張，並公布在10號早上10時開始降價為五千元，提醒大家把握時間入手﹗以逐日減價，至9月1日門票減至十元﹗
《試當真》舉行現場版，連日成為網上熱話，不少網民留言「用錢大媽賣豬肉法」、「原來係抄錢大媽﹗」、「搵MIRROR做嘉賓首日一萬元一定可以掃清」、「呢招對抗黃牛又幾work」、「等埋一齊去搶十蚊飛都幾好玩」、「9月2日係咪免費派飛？」
《試當真一週年現場版》（暫名）
日期：2021年10月26日 3PM / 8PM
地點：九龍灣國際展貿中心 Star Hall
票價全場劃一 每24小時下降：
$10,000 – 8月9日（一）10AM
$5,000 – 8月10日（二）10AM
$2,000 – 8月11日（三）10AM
$1,000 – 8月12日（四）10AM
$800 – 8月13日（五）10AM
$600 – 8月14日（六）10AM
$500 – 8月15日（日）10AM
$450 – 8月16日（一）10AM
$400 – 8月17日（二）10AM
$350 – 8月18日（三）10AM
$300 – 8月19日（四）10AM
$250 – 8月20日（五）10AM
$200 – 8月21日（六）10AM
$150 – 8月22日（日）10AM
$100 – 8月23日（一）10AM
$90 – 8月24日（二）10AM
$80 – 8月25日（三）10AM
$70 – 8月26日（四）10AM
$60 – 8月27日（五）10AM
$50 – 8月28日（六）10AM
$40 – 8月29日（日）10AM
$30 – 8月30日（一）10AM