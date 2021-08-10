《試當真》開騷賣飛破格玩減價機制 門票一萬元逐日減價至十蚊 首日賣出13張穩袋六位數

《試當真Trial & Error》YouTube頻道宣布舉行兩場現場版開騷，門票售賣以減價拍賣方式，由開售當天每張一萬元，每廿四小時減價一次，減至最後一日的十蚊出售﹗《試當真》的破格售價方式，未開賣已引起網上熱議，開賣首日《試當真》更公布成功售出13張一萬元的門票，即已穏袋六位數，噱頭十足，繼續成為網上熱討﹗未開騷已成功﹗

文：東方新地｜圖：《試當真》YouTube影片截圖、游學修IG