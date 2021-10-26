試當真｜開騷前4小時已現逾百人排隊 自由定價紀念品排到天荒地老
由游學修、許賢（賢仔）、蘇致豪（豪哥）在2020年創辦的 Youtube 頻道「試當真」在短短一年間吸引到超過30萬訂閱人數，其製作的影片亦造成了不少熱話，早前他們所創作的歌曲《係咁先啦》更加唱到全香港街知巷聞。今日（26日）他們假九展舉行首個現場騷《一週年現場版》，分早晚一日兩場，今早約11點已有逾百名粉絲在場外排隊等買紀念品，場面墟冚。
文：東方新地｜圖：東方新地、岑珈其IG、試當真IG、試當真Facebook
紀念品都玩自由定價，早上已逾百人排隊
《一週年現場版》的門票發售形式噱頭十足，是以減價拍賣方式，由開售當天每張一萬元，每廿四小時減價一次，減至最後一日的十蚊出售﹗據知開賣首日《試當真》更公布成功售出13張一萬元的門票，即已穏袋六位數。而他們在開騷當日發售紀念品的形式亦保持了獨特的作風，除了有公價攤位之外，亦設有一個「自由定價」的位置，讓粉絲自由出價去選購心儀的商品。成員之一的岑珈其今早約十一時在IG拍攝低九展現場的情況，還表示當刻已目測超過100人排隊等紀念品開售，距離下午場3點正式開騷接近4個小時。不過據現場人士表示，「公價隊」的購物速度較「自由定價」隊的購買速度快，現場所見所，表示排「自由定價」隊需時兩小時以上。
「試當真」回饋粉絲做到足，睇騷都要有Dresscode
為了避免午、晚場觀眾買到到心水紀念品，今日大會安排一半貨量予下半場觀眾，更在月中已經預告開騷當日會有「黑西裝外套」Dresscode，但凡穿「試當真」標誌性的黑西裝外套到場睇騷騷即有免費贈品，依現場情況所見，雖然未至於全體黑西裝咁誇張，但都有不少人專登依照Dresscode穿搭，果然係忠粉！
仲有「試當真」嘅扇。（圖片來源：東方新地）