試當真｜開騷前4小時已現逾百人排隊　自由定價紀念品排到天荒地老

由游學修、許賢（賢仔）、蘇致豪（豪哥）在2020年創辦的 Youtube 頻道「試當真」在短短一年間吸引到超過30萬訂閱人數，其製作的影片亦造成了不少熱話，早前他們所創作的歌曲《係咁先啦》更加唱到全香港街知巷聞。今日（26日）他們假九展舉行首個現場騷《一週年現場版》，分早晚一日兩場，今早約11點已有逾百名粉絲在場外排隊等買紀念品，場面墟冚。

文：東方新地｜圖：東方新地、岑珈其IG、試當真IG、試當真Facebook