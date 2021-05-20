《試當真》明抄ERROR流忍者玩《忍界大戰》Yanny忍者Look網友嗌噴血

近日ViuTV節目《ERROR自肥企画》熱播，當中由ERROR四子所扮演「ERROR流忍者」亦大受觀眾歡迎，人氣YouTube頻道《試當真》今日就播出一段名為「試玩毛EP02《忍界大戰》」的新片，概念明抄大熱「ERROR流忍者」！不過比起「ERROR流忍者」全男班組合，這個「Trial and error流忍者」組合就有Super Girls成員Yanny（陳穎欣）作為性感擔當，一襲魚網忍者Look就令網友狂噴鼻血！

文：東方新地｜圖：游學修、許賢、蘇致豪、岑珈其IG圖片及《試當真》影片截圖