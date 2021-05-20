《試當真》明抄ERROR流忍者玩《忍界大戰》Yanny忍者Look網友嗌噴血
近日ViuTV節目《ERROR自肥企画》熱播，當中由ERROR四子所扮演「ERROR流忍者」亦大受觀眾歡迎，人氣YouTube頻道《試當真》今日就播出一段名為「試玩毛EP02《忍界大戰》」的新片，概念明抄大熱「ERROR流忍者」！不過比起「ERROR流忍者」全男班組合，這個「Trial and error流忍者」組合就有Super Girls成員Yanny（陳穎欣）作為性感擔當，一襲魚網忍者Look就令網友狂噴鼻血！
文：東方新地｜圖：游學修、許賢、蘇致豪、岑珈其IG圖片及《試當真》影片截圖
《試當真》 再玩綜藝
今次《試當真》所拍的《忍界大戰》影片被列為「試玩毛」系列的「EP02」，原來「試玩毛EP01」是《試當真》頻道兩個月前所拍的一段廣告客戶特約影片，名叫《戶戶送家家走》，主演有卓韻芝、Dee哥（何啟華）等，故事簡介為：「有一天，一班特工接到任務，要拯救世界。」影片標纖有「綜藝、槍戰、背叛」。
片中《試當真》的八名幕前成員傾巢而出，並分成兩隊，分別為「火の村」忍者隊的Locker（林家熙）、岑珈其、豪哥（蘇致豪）及Yanny（陳穎欣），以及「水の村」忍者隊的阿慈（倪安慈）、Jessica（陳苡臻）、游學修及腎仔（許賢）。
Yanny微露事業線最吸睛
在這八位忍者中有三位女忍者，但論吸睛度首選著住魚網忍者Look的Yanny，雖然她的忍者裝不算低胸，但一烏低身仍微露事業線。
不少網友都大讚Yanny「個Look好靚」、「會唔會太正」、「搞到我噴鼻血」等。
另外兩位「水の村」忍者阿慈（倪安慈）和Jessica（陳苡臻）就因相對較密實，吸睛度較低。
不過亦有不少網友投訴游學修講過唔算數，事關他當日在「試玩毛EP01」播出後，曾講過話會請性感女神鄧月平（Larine）做「EP02」嘉賓，但最終「EP02」拍成，卻不見鄧月平蹤影。
除咗鄧月平，網友仲好希望Dee哥可以上《試當真》再扮忍者，使出絕招「鳳凰不死鳥」，亦有網友話請Dee姐（Isabella）代替Dee哥都ok！