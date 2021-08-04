「試當真」新女登場 17歲Hazel被封小李麗珍 清純可愛糖果味甚重

大受歡迎的網台「試當真」，近年不停招攬新面孔，當然是女網紅為主啦！最近終於有新女登場，17歲的青春少女Hazel，今年考完DSE中學畢業，兼職模特兒出身，現身後即被網民封「小李麗珍」，集青春甜美於一身，「試當真」又一女神誕生。

撰文：東方新地 圖片：「試當真」截圖、Hazel IG圖片