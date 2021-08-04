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「試當真」新女登場 17歲Hazel被封小李麗珍 清純可愛糖果味甚重

東方新地 - 娛聞

大受歡迎的網台「試當真」，近年不停招攬新面孔，當然是女網紅為主啦！最近終於有新女登場，17歲的青春少女Hazel，今年考完DSE中學畢業，兼職模特兒出身，現身後即被網民封「小李麗珍」，集青春甜美於一身，「試當真」又一女神誕生。

撰文：東方新地 圖片：「試當真」截圖、Hazel IG圖片

「試當真」新女被極速起底

擁逾27萬訂閱的YouTube頻道「試當真」愈來愈受歡迎，旗下藝人亦愈來愈多，最近網民發現「試當真謝票場」有新女出鏡，17歲的Hazel現身後即被起底，其社交網的靚相非常吸睛。

試當真
在最近一集「試當真謝票場」中，Hazel(白衫)首度現身參與遊戲。（圖片來源：試當真影片截圖）
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樣子甜美聲音嬌嗲的Hazel，引起網民注意。（圖片來源：試當真影片截圖）

甜到漏Hazel引人注意

Hazel的出現令網民對這位走青春甜美路線的妹妹產生興趣，面容清秀的她笑容非常迷人，是典型校園美女少，更有網民覺得她很像當年的李麗珍，所以封Hazel為「小李麗珍」，年紀輕輕的Hazel曾為不少網上時裝店做模特兒影硬照，擁有不少男粉絲。

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Hazel外形討好，近年為不少時裝網店做模特兒。（圖片來源：Hazel IG）
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身形嬌小的Hazel，不時在社交網派福利。（圖片來源：Hazel IG）
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Hazel的靚相，令網民精神為之一振。（圖片來源：Hazel IG）

今年考完DSE

Hazel擁有亮麗的外在條件，注定要向幕前發展，她不時在社交網po靚相，分享生活點滴，今年考完DSE中學畢業的她家有兩個弟弟，最細的細佬比她細13年，身為大家姐不時幫手湊B。

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清純的Hazel甚有氣質。（圖片來源：Hazel IG）
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細路女扮大個，Hazel表示這條大露背晚裝裙是屬於其母的。（圖片來源：Hazel IG）
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Hazel的甜美笑容好煞食。（圖片來源：Hazel IG）

Hazel早已名花有主

Hazel性格開朗，青春迫人，更大方公開有個拍拖兩年的男友，二人不時在社交網放閃，看來要令男粉絲失望了。

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Hazel童心未泥，早前與男友同遊主題樂園。（圖片來源：Hazel IG）
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Hazel與初戀男友已拍拖兩年。（圖片來源：Hazel IG）
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Hazel與母親及兩個弟弟合照。（圖片來源：Hazel IG）
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Hazel好乖女，不時幫媽咪湊細佬。（圖片來源：Hazel IG）

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