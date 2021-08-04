「試當真」新女登場 17歲Hazel被封小李麗珍 清純可愛糖果味甚重
大受歡迎的網台「試當真」，近年不停招攬新面孔，當然是女網紅為主啦！最近終於有新女登場，17歲的青春少女Hazel，今年考完DSE中學畢業，兼職模特兒出身，現身後即被網民封「小李麗珍」，集青春甜美於一身，「試當真」又一女神誕生。
撰文：東方新地 圖片：「試當真」截圖、Hazel IG圖片
「試當真」新女被極速起底
擁逾27萬訂閱的YouTube頻道「試當真」愈來愈受歡迎，旗下藝人亦愈來愈多，最近網民發現「試當真謝票場」有新女出鏡，17歲的Hazel現身後即被起底，其社交網的靚相非常吸睛。
甜到漏Hazel引人注意
Hazel的出現令網民對這位走青春甜美路線的妹妹產生興趣，面容清秀的她笑容非常迷人，是典型校園美女少，更有網民覺得她很像當年的李麗珍，所以封Hazel為「小李麗珍」，年紀輕輕的Hazel曾為不少網上時裝店做模特兒影硬照，擁有不少男粉絲。
今年考完DSE
Hazel擁有亮麗的外在條件，注定要向幕前發展，她不時在社交網po靚相，分享生活點滴，今年考完DSE中學畢業的她家有兩個弟弟，最細的細佬比她細13年，身為大家姐不時幫手湊B。
Hazel早已名花有主
Hazel性格開朗，青春迫人，更大方公開有個拍拖兩年的男友，二人不時在社交網放閃，看來要令男粉絲失望了。