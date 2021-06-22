《試當真》Jessica車禍傷容貌崩潰 潛水三星期公布最新近況

YouTube頻道《試當真》成員Jessica（陳苡臻）上月初遇上車禍後，曾在IG Story中簡單交代過自己的傷勢，相隔三星期後，今日（22日）凌晨她再發長文，講述自己覆診後的進度，以及受傷後一直「潛水」至今的原因和心路歷程，並透露將會逐漸開始復工，一眾《試當真》成員、朋友及粉絲們，亦紛紛留言為她打氣和送上祝福。

文：東方新地｜圖：Jessica IG圖片