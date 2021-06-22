《試當真》Jessica車禍傷容貌崩潰 潛水三星期公布最新近況
文：東方新地｜圖：Jessica IG圖片
Jessica：「潛水始終解決不了問題」
被粉絲暱稱為「Ca姐」的Jessica（陳苡臻）在本月初遇上了交通意外，之後她曾在IG Story中簡單交代過自己的傷勢，當時她表示：「左邊面部三處骨折，無嚴重移位，但始終骨折唔係骨裂，康復時間相對長少少。」同時她更晒出一張眼球充血照，自言：「呢張相係我啱啱影嘅，眼球有血，面部嘅腫脹醫生話最快要兩個星期先退，可想而知意外發生後po嘅相都係事發前影落嘅。」
Ca姐當時曾表示「希望大家可以畀少少空間我潛一潛，我會積極食藥休養，快啲好返上返水。」相隔三星期後，Ca姐終於再度浮上水面，在今日（22日）凌晨發出長文，講述自己覆診後的進度，她說：「相信大家都知道，大概三個星期前，我發生了一場交通意外。我一直期待再次上水跟大家見面的時候，可以大大聲說：『康復進度十分良好，大家不用擔心！』所以本來想等到覆診後，確定情況穩定才正式回歸IG，跟大家分享我的日常。」
Ca姐續說：「昨天終於等到回醫院覆診的日子，結果卻出現了點變數，讓我的內心又小崩潰了一下。說實話，常有人問我：『好返未？』明白大家都是出自關心，但對我來說，或多或少是一種無形的壓力。因為我知道受傷的位置沒有可能百分百恢復至意外前的狀態，而當時的撞擊影響了神經線，能否完全康復現階段仍是未知之數。」
Ca姐坦言大家的關心對她而言或多或少都是一種無形的壓力，她說：「由意外發生至今，我想我已經算是堅強的了。作為一個『靠樣搵食』的幕前人員，我傷了所謂的『搵食工具』、因為受傷而失去了一個珍視的工作機會、意外後的陰影⋯⋯種種我都安慰自己是上天的考驗，沒有表面傷痕亦是不幸之中的大幸。但作為有血有肉的人，總會有脆弱的時候，所以我選擇了潛水。」
最後Ca姐表示：「但潛水始終解決不了問題，而休養過後我亦逐漸開始復工。感謝各位這段時間的等待，希望大家都身體安康，畢竟沒有健康的身體，誰還能有力繼續走下去。」
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人氣KOL Jessica 粉絲數勝過《試當真》
Ca姐自去年尾成為《試當真》的幕前演員後，憑著一對精靈大眼同甜美笑容，大受網友喜愛，獲讚為「理想女友型」，早前更有份主演ViuTV五周年台慶劇《YOLO的練習曲》，令她人氣再度急升，IG至今擁有超過17.8萬位Followers，多過《試當真》的15.9萬位IG Followers。
Ca姐曾在IG解答粉絲們對她的好奇提問，原來她的IG帳號起名「krisssica」有個原因，是因為她在中學時代曾迷戀韓國男團EXO前成員吳亦凡（Kris），因此其IG帳號就以「Kris」加上她自己的名字「Jessica」來命名。
Ca姐自言好鍾意釘耳窿，最高峰時期有多達七個耳窿，現時有兩個已埋了口，因此只剩下五個耳窿，她笑言：「有機會可能會再釘多啲～」
Ca姐又透露自己的瘦身歷程，她指自己本身食量不少，瘦身主要靠堅持做Gym及控制飲食，加上去年生水痘，令她成功將體重Keep住在43KG左右。
Ca姐又分享自己和拍拖六年男友的相處秘訣是「信任同陪伴」，她笑言：「我生活大小事都會同佢分享，最鍾意影每餐食咗啲咩，同埋幾忙都好都會抽時間見面。」
2018年大學畢業的Ca姐，又透露自己是以DSE best 5 二十幾分成績直入香港城巿大學，主修金融。而講到未來的發展，Ca姐曾表示暫時不會開設個人YouTube頻道，但也會多作新嘗試，叫大家拭目以待！