財經KOL捕風捉影製作詳細關係圖 分析「試當真追數」事件遭恥笑

YouTube頻道「試當真」雖然上月正式停運，但近日卻傳出法庭消息，試當真有限公司本周一（24日）入稟區域法院，向一間公關公司追討拖欠長達近三年的藝人服務費，涉及前旗下藝人吳家忻（Kayan9896）在2022年出席的品牌活動，原本11萬元的服務費如今連同附加費飆升至近50萬元。該事件受高度關注，財經KOL抽水發表深度分析，更製作詳細關係圖解構事件，豈料分析內容遭網民恥笑：「完全唔關案件事」。