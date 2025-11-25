財經KOL捕風捉影製作詳細關係圖 分析「試當真追數」事件遭恥笑
財經KOL列8點分析遭網民恥笑
財經KOL在社交平台發布長篇分析，列出8大要點解構試當真追討50萬元事件。他在分析中指出，原本11萬元本金最終變成50萬元，是因為合約條款規定「每延遲支付1個月，須額外支付10%的逾期附加費」，形容這是「年利率達313.8%的高利貸級別」。他更將事件比喻為期權交易的引伸波幅概念，質疑游學修是否「養肥了再殺」，指出「事實上，翻查新聞，當年 Kayan 傳出私下接 Job、與公司鬧翻、甚至被取消關注之後。」暗示試當真只係藉住告呢間公司去曝光Kayan9896，更「用心」製作詳細關係圖解構事件。
試當真入稟追討公關公司50萬欠款
根據入稟狀資料，試當真與布斯公關有限公司在2022年11月9日達成協議，安排Kayan9896參加Ferragamo品牌公關活動，服務費為11萬港元，原定同年12月9日付款。然而公關公司一直拖欠款項，按合約每月10%逾期附加費計算，截至入稟當天已逾期35個月，附加費累計達38.5萬元。試當真董事游學修已於本月24日入稟區域法院，追討總額近50萬元款項。值得注意的是，當時正值2022至2023年初Kayan9896與試當真合作蜜月期，她接下大量品牌工作包括Burberry、CHANEL、BVLGARI等國際時尚品牌。
Kayan9896曾簽三方共同管理合約
Kayan9896在2021年出道時採用特殊合約安排，除了簽約試當真外，同時簽約獨立音樂品牌New Age Tone發展歌手事業。唱作人TIAB曾透露當時是「co-management三方一齊簽」的共同管理模式，他專責音樂發展部分，影視方面則交由試當真處理。這種三方合約安排在娛樂圈較為罕見，也為後來的糾紛埋下伏線。據了解，Kayan9896與試當真的關係在2024年初開始惡化，最終分道揚鑣。
網民批評分析圖無關人士太多
網民對KOL的分析圖表達強烈不滿，有人留言「下面幅圖做咩事，LIST晒啲藝人出黎，但完全唔關案件事，最離奇係前女友同現男友」。另有網民諷刺「幅關係圖有超過一半都唔關事嘅，你唔加埋YouTube個創辦人落去？」更有人開玩笑問「請說出Kayan9896和秦始皇的關係」、「睇完淨係想問關馬桂烽，蘇麗珊，古天樂同一堆試當真旗下藝人咩事？」狠批「想拉一堆完全唔關事嘅人出嚟搏流量？」。網民認真分析：「2024年至傳出私下接job，同2022年未唔關事吧。」
Kayan9896上YouTube節目大談前公司 被笑指官腔
Kayan9896參加了由樂隊Zpecial主持的YouTube節目《醉酒Don’t Call》，節目中問到她有什麼想與舊公司說時，她表示她很感謝舊公司對她的栽培「無你無我」，其後被Zpecial成員笑指她官腔，Kayan9896再補充表示，雖然他們之間可能有點爭執，但她認為沒有東西是溝通解決不到，而且她自己也因此感到不開心。
打俾給前公司成員問嬲唔嬲自己離開：你好咪得囉
其後Kayan9896她不慎輸掉遊戲，結果她決定打電話給前公司的某位成員，但因為聲音被變聲，所以不知是誰，只知道Zpecial成員康聰指看到電話名字表示「respect」。Kayan問「你嬲唔嬲我離開前公司」然後該名成員表示Kayan是他的朋友，所以沒有生氣，只要Kayan發展就好可以了。
網民估係前度Locker 試當真發聲明割蓆：無人收過電話
節目播出後，網民憑電話中的語氣同蛛絲馬跡紛紛猜測Kayan打給了誰「豪哥FOR SURE啦」「Locker？」又有網民不滿指Kayan甩拖後就消費舊公司「隔咗咁耐仲消費舊公司 其實都幾x差」「條女真係極品黎，依家入唔到豪門， 想翻身做返utuber，就揾舊公司過橋炒流量，修哥心諗： 前世欠你咩」而她的前公司「試當真」則在threads發表聲明，澄清公司台前幕後並未接到相關電話。「咁小事都要造假我真係恭喜你啊」「花生好大粒」「做到咁絕就唔好想痴返埋人地度啦」不過也有網民認為明知老闆與Kayan不告，電話中還認了自己與Kayan還是好友，作為打工仔做了都不敢認。