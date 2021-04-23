《試當真》Locker林家熙拒認「私有化」Jeannie 被網友狂轟：女嘅都認咗
文：東方新地｜圖：Locker及Jeannie IG圖片、陳卓賢MV、《試當真》影片及討論區截圖
林家熙認有一齊食飯去街
有「港版周子瑜」之稱22歲Jeannie（吳家忻，[email protected]）自去年11月為《試當真》演出短片《唔通佢有男朋友》而開始為網友所熟悉，當時該短片男主角就係Locker（林家熙）。近日網上傳出Locker已將女神Jeannie「私有化」，更有網友晒出一張有一男一女在街上拖手的背影照，指相中兩人是Locker和Jeannie。
在《試當真》、《熊仔頭》、《小薯茄》和《啱Channel》四台首次聯播當日，這段緋聞亦有被提及，當時熊仔頭特別向Locker表示：「我噚晚4點幾搵kayan9896（指Jeannie），跟住我send咗段WhatsApp話『唔好意思呀，我唔記得咗搵你呀，可唔可以搵你拍呀？』」
游學修：都有啲關係
熊仔頭又追問Jeannie是否《試當真》的演員？游學修笑言：「睇你點睇啦，因為都有啲關係。」熊仔頭又講到Locker曾在《試當真》影片中直認鍾意kayan9896，他說：「我以為係做戲，點知係真嘅！」但當時Locker躲在其他演員背後，未有作出回應。
直到Locker日前出席活動時，終於首次回應「私有化」Jeannie的緋聞，他表示：「冇咁嘅事，我絕對冇能力私有化Jeannie，只係大家了解中，有食飯、去街，大家相處都舒服同啱傾，有發展空間。」
網友封POKI 2.0
有不少網友都對Locker的發言大為不滿，指Jeannie已承認兩人的戀情，但Locker卻開腔否認，只說「了解中」，直斥其態度似「playboy」，更把他和早前背女友偷食沙律的保錡相提並論，封他為「POKI 2.0｣。
網友所指Jeannie已承認兩人的戀情，原來是Jeannie日前接訪問時，曾被問到感情狀況，當時她表示：「喺街見到我拖住嗰個就係嗰個，唔係怕Fans妒忌，只係想將感情事低調啲！」口中所講「拖住嗰個」，疑似暗指網友曾晒出有一男一女在街上拖手的背影照中，被指是Locker的男子。
Jeannie早前曾為ViuTV主演5周年台慶劇《YOLO的練習曲》，加上為MIRROR成員陳卓賢（Ian）新歌〈DWBF〉MV擔任女主角，更令她人氣急升，IG由之前只有1.6萬粉絲，到現在已急升到有10.2萬粉絲，成為網上新一代人氣女神。
《唔通佢有男朋友》@試當真
主演：Locker @locker_94、Jeannie @kayan9896 、游學修 @neoyau19
故事簡介：
Locker初次約會，種種跡象皆顯示一切順利⋯⋯