「試當真」Locker Jeannie因一張相爆戀情 有傳發展神速疑似同居

YouTube頻道「試當真」開台半年已吸逾25萬觀眾訂閱，「試當真」題材貼地受一眾網友喜愛。近日有指「試當真」成員林家熙（Locker）與「港版子瑜」吳家忻（Jeannie）爆戀情，有傳二人更已發展至同居，快到呢！

編輯：東方新地 丨圖片：[email protected]、[email protected]丨原文：新Monday