「試當真」Locker Jeannie因一張相爆戀情 有傳發展神速疑似同居
YouTube頻道「試當真」開台半年已吸逾25萬觀眾訂閱，「試當真」題材貼地受一眾網友喜愛。近日有指「試當真」成員林家熙（Locker）與「港版子瑜」吳家忻（Jeannie）爆戀情，有傳二人更已發展至同居，快到呢！
編輯：東方新地 丨圖片：[email protected]、[email protected]丨原文：新Monday
Locker、Jeannie拍片結緣
Locker與Jeannie曾一同拍攝的《唔通佢有男朋友》是「試當真」最多人觀看之影片之一，Locker更在影片中說過一句對白：「我唔鍾意Jessica（陳苡臻），鍾意＠kayan9896！」一早已洩露心中女神是誰。
熊仔頭：我以為做戲嚟，點知係真嘢
最搞笑是，在《試當真》、《熊仔頭》、《小薯茄》和《啱Channel》四台首次聯播當日，這段緋聞亦有被提及，熊仔頭也提到：「我以為係做戲嚟，點知用真嘢。」而當時Locker避忌不回，有指二人更已同居，發展相當神速。
Jeannie曾表示：想將感情事低調啲
而女主角Jeannie曾表示：「喺街見到我拖住嗰個就係嗰個，想將感情事低調啲。」，但男方Locker就顯得比較避忌，他提到：「絕對冇能力私有化Jeannie，只係大家了解中，有食飯、去街，大家相處都舒服同啱傾，有發展空間。」被指態度似playboy。
分享家居相變公開戀情
雖然早前二人講得十分保守，但日前Jeannie就貼出身穿居家服躺在Locker家中客廳的照片，又與Locker愛貓「花生」相擁，明顯是用行動代表說話，公開戀人關係。