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「試當真」Locker Jeannie因一張相爆戀情 有傳發展神速疑似同居

東方新地

YouTube頻道「試當真」開台半年已吸逾25萬觀眾訂閱，「試當真」題材貼地受一眾網友喜愛。近日有指「試當真」成員林家熙（Locker）與「港版子瑜」吳家忻（Jeannie）爆戀情，有傳二人更已發展至同居，快到呢！

編輯：東方新地 丨圖片：[email protected][email protected]丨原文：新Monday

Locker、Jeannie拍片結緣

Locker與Jeannie曾一同拍攝的《唔通佢有男朋友》是「試當真」最多人觀看之影片之一，Locker更在影片中說過一句對白：「我唔鍾意Jessica（陳苡臻），鍾意＠kayan9896！」一早已洩露心中女神是誰。

試當真
Locker早前被傳想「私有化」女神Jeannie（吳家忻），Locker出席活動時拒認，只表示雙方正在了解中！
試當真
有「港版周子瑜」之稱22歲Jeannie（吳家忻，[email protected]）自去年11月為《試當真》演出短片《唔通佢有男朋友》而開始為網友所熟悉，而Locker就是片中男主角。

熊仔頭：我以為做戲嚟，點知係真嘢

最搞笑是，在《試當真》、《熊仔頭》、《小薯茄》和《啱Channel》四台首次聯播當日，這段緋聞亦有被提及，熊仔頭也提到：「我以為係做戲嚟，點知用真嘢。」而當時Locker避忌不回，有指二人更已同居，發展相當神速。

試當真
熊仔頭又追問Jeannie是否《試當真》的演員？游學修笑言：「睇你點睇啦，因為都有啲關係。」熊仔頭又講到Locker曾在《試當真》影片中直認鍾意kayan9896，但Locker未有作出回應。

Jeannie曾表示：想將感情事低調啲

而女主角Jeannie曾表示：「喺街見到我拖住嗰個就係嗰個，想將感情事低調啲。」，但男方Locker就顯得比較避忌，他提到：「絕對冇能力私有化Jeannie，只係大家了解中，有食飯、去街，大家相處都舒服同啱傾，有發展空間。」被指態度似playboy。

試當真
有不少網友都對Locker的發言大為不滿，指Jeannie已承認兩人的戀情，但Locker卻開腔否認，只說「了解中」。
Jeannie曾表示：想將感情事低調啲
Jeannie曾表示想將感情事低調啲。

分享家居相變公開戀情

雖然早前二人講得十分保守，但日前Jeannie就貼出身穿居家服躺在Locker家中客廳的照片，又與Locker愛貓「花生」相擁，明顯是用行動代表說話，公開戀人關係。

但今星期三Jeannie就貼出居家服躺在Locker家中客廳的照片
Jeannie貼出躺在Locker家中客廳玩貓的照片。
試當真
Locker的家中大廳有張白色地毯。
試當真
Locker與愛貓「花生」。

網友：總結進度良好

公開相片後，網友立即留言：「總結進度良好，應該好快就可以溝到佢（Locker）啦。」、「Locker 屋企。」、「試吓叫花生唔好咬人。」、「你點影的？」、「Locker 隻貓。」

試當真
Locker與Jeannie被指發展神速，由了解中變成同居中。

YouTube「試當真」Locker、Jeannie爆戀情全因一張相？傳 二人發展神速疑似同居

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