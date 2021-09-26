「試當真」Locker Jeannie依偎放閃 傳發展神速疑似同居
YouTube頻道「試當真」一年年已吸逾29萬觀眾訂閱，成員林家熙（Locker）與「港版子瑜」吳家忻（Jeannie / kayan9896 ）爆戀情，有傳二人更已發展至同居，快到呢！近日Locker就趁女友 Jeannie 登上紅館做獻唱嘉賓，公開了二人放閃合照，正試認愛！
編輯：東方新地 丨圖片：[email protected]、[email protected]丨原文：新Monday
Locker、Jeannie拍片結緣點擊突破100萬
Locker與Jeannie曾一同拍攝的《唔通佢有男朋友》是「試當真」最多人觀看之影片之一（點擊已突破一百萬！） ，Locker更在影片中說過一句對白：「我唔鍾意Jessica（陳苡臻），鍾意＠kayan9896！」一早已洩露心中女神是誰。
近日Jeannie因為與MC SoHo & KidNey合唱《係咁先啦》而再度爆紅，更踩入紅館成為表演嘉賓，Locker在女友演出後決定公開與女友依偎合照放閃，並留言「Proud」讚賞女友！
月前受訪拒認愛
Locker早前被傳想「私有化」女神Jeannie（吳家忻），Locker出席活動時拒認，只表示雙方正在了解中！
熊仔頭：我以為做戲嚟，點知係真嘢
最搞笑是，在早前《試當真》、《熊仔頭》、《小薯茄》和《啱Channel》四台首次聯播當日，這段緋聞亦有被提及，熊仔頭也提到：「我以為係做戲嚟，點知用真嘢。」而當時Locker避忌不回，有指二人更已同居，發展相當神速。
Jeannie曾表示：想將感情事低調啲
而女主角Jeannie曾表示：「喺街見到我拖住嗰個就係嗰個，想將感情事低調啲。」，但男方Locker就顯得比較避忌，他提到：「絕對冇能力私有化Jeannie，只係大家了解中，有食飯、去街，大家相處都舒服同啱傾，有發展空間。」被指態度似playboy。
分享家居相變公開戀情
雖然早前二人講得十分保守，但日前Jeannie就貼出身穿居家服躺在Locker家中客廳的照片，又與Locker愛貓「花生」相擁，明顯是用行動代表說話，公開戀人關係。
網友：總結進度良好
公開相片後，網友立即留言：「總結進度良好，應該好快就可以溝到佢（Locker）啦。」、「Locker 屋企。」、「試吓叫花生唔好咬人。」、「你點影的？」、「Locker 隻貓。」