「試當真」Locker Jeannie依偎放閃 傳發展神速疑似同居

YouTube頻道「試當真」一年年已吸逾29萬觀眾訂閱，成員林家熙（Locker）與「港版子瑜」吳家忻（Jeannie / kayan9896 ）爆戀情，有傳二人更已發展至同居，快到呢！近日Locker就趁女友 Jeannie 登上紅館做獻唱嘉賓，公開了二人放閃合照，正試認愛！

編輯：東方新地 丨圖片：[email protected]、[email protected]丨原文：新Monday