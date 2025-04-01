試當真愚人節宣布將停止更新 強調並非惡作劇 交代未來半年工作安排
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在今年的愚人節，試當真突然在社交平台上宣布，將於2025年10月26日停止運作。這個消息讓不少粉絲感到意外，因為試當真一向以其幽默和創新的內容著稱：「為貫徹本颱風格，選擇在四月一日宣佈，也算是一種玩笑，但以下內容並非惡作劇。經過多番考慮和認真討論，試當真YouTube Channel決定將於2025年10月26日五週年停止運作。」
試當真創作旅程和未來計劃
試當真由遊學修、許賢和蘇致豪創辦，自2020年10月18日起運作。團隊成員還包括林家熙（Locker）、岑珈其、陳苡臻(Jessica）、倪安慈及陳穎欣(Yanny)。
試當真團隊宣布進入最後半年的衝刺階段，強調將以「有始有終」的態度持續創作，並呼籲廣告客戶把握機會合作。未來計畫包含三大方向：
- 持續產出內容：每週維持試映劇場及電影製作，保持既有創作節奏。
- 培育新人：舉辦《試當真喜劇大短片比賽》，開放全民參與，目標挖掘新銳創作者，延續網絡創作能量。
- 告別特別企劃：開拍數集「試玩毛」系列，包括備受期待的《墨魚遊戲2》，作為獻給觀眾的告別禮。
文末團隊特別感謝觀眾五年來的支持，以「試過認真，認真試過」回顧與網民共同成長的歷程，為階段性旅程畫下句點。
網民唔敢相信：你呃我唔到嘅
這則消息發布後，網民的反應複雜。余香凝在留言中表示，「多謝你地一路以為帶俾大家嘅娛樂同歡樂。」許多粉絲表達了對試當真的感激之情，「多謝5年來的陪伴」、「上次真心話台都估到」唔開心但尊重！繼續支持你哋每一個台前幕後」、「多謝Covid期間的陪伴」。
然而，也有人對這則消息表示懷疑，「你呃我唔到嘅」、「剩係1026嗰日？」有些人則表示難以分辨真假，「我分唔到係真定假，可唔可以同我講聲愚人節快樂」，「如果係真，就係見好就收，急流勇退，好過低位止蝕 。如果係假，笑一個 。 睇到近期比貨質同量都遠不及起頭兩年 。 大家當初團火同力水都好好多 。依家係有啲不一樣，無咁當年嘅試當真 。」
圖片來源：試當真@Facebook、試當真facebook資料或影片來源：原文刊於新假期