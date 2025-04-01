試當真愚人節宣布將停止更新 強調並非惡作劇 交代未來半年工作安排

在今年的愚人節，試當真突然在社交平台上宣布，將於2025年10月26日停止運作。這個消息讓不少粉絲感到意外，因為試當真一向以其幽默和創新的內容著稱：「為貫徹本颱風格，選擇在四月一日宣佈，也算是一種玩笑，但以下內容並非惡作劇。經過多番考慮和認真討論，試當真YouTube Channel決定將於2025年10月26日五週年停止運作。」