TVB全新綜藝《試真D》引熱議 「北上試伏」模式網民指似足《臥底旅行團》 吳業坤意外撞樣李尚正

無綫電視（TVB）全新綜藝節目《試真D》於今晚（4月13日）正式首播。節目由江美儀帶領兩位後輩周嘉洛及吳業坤，實行「北上大灣區」深入珠海等地，以神秘顧客身份走訪內地各大人氣餐廳及旅遊景點。節目主打「試真啲」，目標直指那些評價兩極、甚至被網民封為「劣食」的食店，除了品嚐食物質素，更會測試服務態度，揭開網絡濾鏡後的真相。