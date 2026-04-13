TVB全新綜藝《試真D》引熱議 「北上試伏」模式網民指似足《臥底旅行團》 吳業坤意外撞樣李尚正
概念撞味？網民直呼：好有《臥底旅行團》Feel
節目預告一出，隨即在網絡上引起熱烈討論。不少網民認為這種「微服出巡」式的探店風格，與 HOY TV 的招牌節目《臥底旅行團》如出一轍。同樣是強調真實、不做作，甚至帶點「搏命」去試伏的冒險精神，讓觀眾感覺大台似乎在向對方的成功模式「取經」。
吳業坤變「李尚正 2.0」？外貌氣質意外撞臉
在主持組合方面，網民亦有獨到見解。雖然江美儀的霸氣形象與《臥底》的「妹姐」盧頌恩大相徑庭，但吳業坤卻成為了焦點。他在節目中的造型及那種帶點尷尬的幽默感，被不少 Threads 及討論區網民戲稱「撞樣」《臥底》核心人物李尚正（阿正）。
坤哥大膽生吞沙蟲刺身拋晒偶像包袱
首集正式播出後，吳業坤的表現更是令人刮目相看。在珠海試食期間，即使面對外表與氣味都相當趕客的「真沙蟲刺身」，坤哥依然面不改容地生吞落肚，食欲好到令江美儀笑個不停。更搞笑的是，他突然心血來潮展現自己的大肚腩，並幽默地表示：「我唔食，佢都要食。」這種徹底拋開偶像包袱的真實表現，與他平日的形象形成強烈反差，網民紛紛激讚「坤哥個肚腩好搶戲」、「估唔到坤哥咁大膽，沙蟲都敢食」。
周嘉洛巨胸麒麟臂對戰坤哥大肚腩
作為節目的另一大亮點，周嘉洛在試食期間大騷超強巨胸及麒麟臂，與坤哥的大肚腩形成「Fit vs Fat」的強烈視覺對比。這種一個健碩一個圓潤的畫面相映成趣，極具娛樂效果，成功為節目增添不少笑料。周嘉洛發揮一貫的「金城安」本色，與江美儀、吳業坤產生奇妙的化學反應，三人組合的互動自然有趣，令觀眾對後續集數充滿期待。
坤哥自爆驚人死穴嚇到江美儀眼凸
在節目出發前的作戰會議上，一眾主持被要求分享自己的「死穴」，沒想到吳業坤的答案最令人意想不到。他竟然一臉驚恐地自爆：「我好驚呀，我唔鍾意一個人瞓！」此話一出，即時嚇到身旁的江美儀當堂眼凸，場面極度搞笑。這個驚人死穴與他大膽試食沙蟲的形象形成強烈反差，讓眾人對他有了全新的認識。相比之下，朱敏瀚坦言自己有「蟲蟲驚恐症」，害怕程度高達9分，而江美儀則霸氣表示：「人生點都要試一次（食蟲），我講真，我沙蟲食過，蠍子食過，仲有蛇同龜。」
江美儀豐富試食經驗成最強試伏員
作為節目的「大家姐」，江美儀在會議上分享的「奇異飲食經驗」令其他主持大感佩服。她表示自己曾經試過沙蟲、蠍子、蛇及龜等各種「恐怖食物」，豐富的經驗預示了她在節目中將會是最大膽的「試伏員」。這種毫不畏懼的態度與其他主持形成鮮明對比，也為節目的「試真啲」理念提供了強而有力的支撐。江美儀的霸氣表現獲得網民一致好評，紛紛表示「Respect」。
網民激讚節目真實不做作成功吸睛
節目花絮曝光後，主持們的真實反應引來網民熱議，尤其吳業坤的反差萌更是焦點所在。網民紛紛留言表示：「笑死，坤哥個肚腩好搶戲！」、「一個Fit一個Fat，呢個組合好有火花！」、「坤哥唔鍾意一個人瞓，係咪要人陪？笑死我！」、「江美儀原來食過咁多恐怖嘢，Respect！」這種真實不做作的風格成功吸引觀眾注意，為TVB在綜藝節目市場開拓新方向。究竟《試真D》能否在珠海殺出一條血路，成功建立TVB版的探店風格，相信今晚首播後自有分曉！