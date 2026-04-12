試真D｜吳業坤為食犧牲色相晒巨腩！自爆驚人死穴嚇到江美儀眼凸

吳業坤（坤哥）在全新節目《試真 D》中徹底拋開偶像包袱，不但與周嘉洛上演「Fat vs Fit」身材大對比，更當眾展現驚人大肚腩！為了試伏，坤哥更大膽生吞「真沙蟲刺身」，其異於常人的食欲嚇壞眾人，沒想到他在會前會議自爆的個人死穴，竟比食沙蟲更驚人！