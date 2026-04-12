試真D｜吳業坤為食犧牲色相晒巨腩！自爆驚人死穴嚇到江美儀眼凸
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吳業坤（坤哥）在全新節目《試真 D》中徹底拋開偶像包袱，不但與周嘉洛上演「Fat vs Fit」身材大對比，更當眾展現驚人大肚腩！為了試伏，坤哥更大膽生吞「真沙蟲刺身」，其異於常人的食欲嚇壞眾人，沒想到他在會前會議自爆的個人死穴，竟比食沙蟲更驚人！
吳業坤大膽生吞沙蟲刺身 周嘉洛巨胸麒麟臂搶鏡
在珠海試食期間，即使面對外表與氣味都相當趕客的食物，吳業坤與周嘉洛都照單全收，當中包括視覺衝擊極強的「真沙蟲刺身」。即使海鮮又凍又腥，坤哥依然面不改容地吞落肚，食欲好到令江美儀笑個不停。作為「氣氛擔當」，坤哥更突然心血來潮展現自己的大肚腩，並搞笑謂：「我唔食，佢都要食。」與此同時，身旁的周嘉洛則大騷超強巨胸及麒麟臂，二人一個Fit一個Fat的畫面相映成趣，極具娛樂效果。
吳業坤自爆死穴：「我唔鍾意一個人瞓！」
在節目出發前的作戰會議上，一眾主持被要求分享自己的「死穴」，沒想到吳業坤的答案最令人意想不到。他竟然一臉驚恐地自爆：「我好驚呀，我唔鍾意一個人瞓！」此話一出，即時嚇到身旁的江美儀當堂眼凸，場面極度搞笑。這個驚人死穴與他大膽試食的形象形成強烈反差，讓眾人對他有了全新的認識。
主持開會驚爆個人恐懼 朱敏瀚怕蟲江美儀勁大膽
除了吳業坤，其他主持亦在會議上分享了自己的恐懼。朱敏瀚（Gm）坦言自己有「蟲蟲驚恐症」，害怕程度高達9分（10分滿分）。相比之下，江美儀則顯得相當大膽，她聞言後即分享自己的「奇異飲食經驗」，霸氣表示：「人生點都要試一次（食蟲），我講真，我沙蟲食過，蠍子食過，仲有蛇同龜。」豐富的經驗讓其他主持大感佩服，也預示了她在節目中將會是最大膽的「試伏員」。
網民笑爆：坤哥個肚腩先係本體
節目花絮曝光後，主持們的真實反應引來網民熱議，尤其吳業坤的反差萌更是焦點所在。網民紛紛笑言：「笑死，坤哥個肚腩好搶戲！」、「一個Fit一個Fat，呢個組合好有火花！」、「估唔到坤哥咁大膽，沙蟲都敢食！」、「江美儀原來食過咁多恐怖嘢，Respect！」、「坤哥唔鍾意一個人瞓，係咪要人陪？笑死我！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期