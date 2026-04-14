試真 D｜吳業坤激讚腸粉似「打茄輪」！江美儀笑斥：你係咪玩嘢呀？
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吳業坤在《試真 D》中再次語出驚人！他與江美儀、周嘉洛光顧獲封「東莞腸粉天花板」的小食店時，竟將吃腸粉的感覺形容為「打茄輪」，更失控地拿起整碟腸粉喪食，引來江美儀當場「喝斥」。除了這番出位言論，他們亦品嚐了玩味十足的「咖啡味腸粉」，場面極度歡樂！
江美儀周嘉洛潮歎「腸粉界任達華」 創意咖啡腸粉玩味十足
這家被譽為「東莞腸粉天花板」的小食店，其創意確實令人驚喜。店主竟推出了顏色有深淺之分的「咖啡味腸粉」，獨特的賣相和口味，獲江美儀及周嘉洛大讚玩味十足，更搞笑地將其比喻為「腸粉界任達華及古天樂」，形容得相當貼切。這款創意腸粉成功引起主持們的極大興趣，為傳統小食注入了全新活力。
吳業坤喪食腸粉高呼「好耐冇打茄輪」 江美儀當場喝斥
除了咖啡腸粉，食店的葱花腸粉亦備受好評，主持們大讚其「皮薄兼又滑又煙韌」，更有人笑言口感有「打茄輪」的感覺。這句形容瞬間觸動了吳業坤的神經，作為「佻皮擔當」的他立即拿起整碟腸粉瘋狂喪食，並高呼：「好耐冇打過茄輪喇！」誇張行徑引來江美儀哭笑不得，當場喝斥：「你係咪玩嘢呀？」口花花的坤哥之後更捉實女店員玩自拍，大讚對方髮型好看，令現場氣氛極之歡愉。
網民熱議「打茄輪」腸粉：「呢個形容好有畫面！」
節目播出後，「打茄輪」腸粉的比喻迅速成為網上熱話，網民紛紛表示被坤哥的反應笑死。有網民留言：「笑到肚痛！坤哥真係節目嘅氣氛擔當！」、「用『打茄輪』形容腸粉，好啜核，好想試下係咩感覺！」、「江美儀個反應好似阿媽鬧仔，個組合好正。」更有不少人表示被成功「種草」：「求地址！呢間腸粉天花板睇落好吸引！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期