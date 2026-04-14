試真 D｜吳業坤激讚腸粉似「打茄輪」！江美儀笑斥：你係咪玩嘢呀？

吳業坤在《試真 D》中再次語出驚人！他與江美儀、周嘉洛光顧獲封「東莞腸粉天花板」的小食店時，竟將吃腸粉的感覺形容為「打茄輪」，更失控地拿起整碟腸粉喪食，引來江美儀當場「喝斥」。除了這番出位言論，他們亦品嚐了玩味十足的「咖啡味腸粉」，場面極度歡樂！