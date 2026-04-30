試真D｜吳業坤Fine Dining失禮連環出事！江美儀即場黑面反白眼勁鄙視

今晚（30日）播出的《試真D》上演一場極度爆笑的「潮式Fine Dining」風波！在只有4個差評、獲4.9分好評的高級餐廳內，吳業坤竟連環做出失禮舉動，徹底破壞現場優雅氣氛，搞到同行的江美儀忍不住當場無限鄙視兼反白眼！究竟坤哥做了什麼，會令美儀姐反應如此激烈？