試真D｜吳業坤Fine Dining失禮連環出事！江美儀即場黑面反白眼勁鄙視
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今晚（30日）播出的《試真D》上演一場極度爆笑的「潮式Fine Dining」風波！在只有4個差評、獲4.9分好評的高級餐廳內，吳業坤竟連環做出失禮舉動，徹底破壞現場優雅氣氛，搞到同行的江美儀忍不住當場無限鄙視兼反白眼！究竟坤哥做了什麼，會令美儀姐反應如此激烈？
吳業坤豪邁飲湯大叫侍應 破壞氣氛遭嫌棄
江美儀、朱敏瀚及吳業坤（坤哥）今集拜訪一間裝修極具格調的「潮式Fine Dining」餐廳，正當大家沉醉於寧靜優雅的氣氛時，坤哥卻突然「做自己」，先是極之豪邁地直接舉起整碗湯一飲而盡，之後又忽然大叫侍應幫忙調整冷氣。這兩下失禮舉動徹底打破現場的寧靜，令場面一度十分尷尬，身旁的江美儀更是毫不掩飾地露出鄙視眼神，更向他反了個大白眼，畫面極之爆笑。
江美儀金舌頭再發功 一啖食出牛肉有梳打粉味
相對於吳業坤的失禮行為，「金舌頭」江美儀則繼續展現其專業一面。雖然餐廳環境一流，但她對食物的要求依然嚴格。當品嚐煙燻雪花牛時，她只吃了一口，便立即食出菜式有「梳打粉味」，其味蕾的敏感程度再次震驚眾人。在坤哥負責搞笑破壞氣氛的同時，美儀姐則擔當了品質監控的角色，兩人的強烈對比為節目增添不少火花。
網民爆笑狠批吳業坤：失禮到核爆！
吳業坤在高級餐廳的失儀行為，引來網民一面倒爆笑。大家紛紛留言表示：「坤哥真係做自己，去到邊都係咁搞笑！」、「笑死，江美儀個白眼反到上後腦，完全係我見到啲冇禮貌嘅人嘅反應！」、「Fine dining 舉碗飲湯真係世界級，好有勇氣。」同時，亦有網民大讚江美儀的專業：「美儀姐個金舌頭堅勁，餐廳老闆要小心了。」、「呢三個人組合好有火花，一個專業，一個搞笑，一個靚仔。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期